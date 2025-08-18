Thailand zet een nieuwe stap in de integratie van digitale activa binnen de eigen economie door een crypto-betalingsprogramma voor toeristen te lanceren.

Met de introductie van een gereguleerde sandbox wil de Thaise overheid buitenlandse bezoekers de mogelijkheid geven om hun crypto om te wisselen in Thaise baht en die te gebruiken voor betalingen tijdens hun verblijf.

Dit initiatief speelt in op de groeiende rol van digitale valuta’s in het internationale betalingsverkeer en de noodzaak om toeristen een moderne en toegankelijke ervaring te bieden.

Hoe het systeem werkt van Thailand

De sandbox, officieel bekend als TouristDigiPay, laat toeristen crypto omwisselen naar baht via door de Bank of Thailand en de Securities and Exchange Commission gereguleerde aanbieders.

Toeristen openen hiervoor een account bij een digitaal activabedrijf en een e-money provider. Vervolgens gebruiken zij de gekoppelde e-wallets om bij aangesloten handelaren te betalen.

Directe contante opnames zijn uitgesloten en er geldt een limiet op de maandelijkse uitgaven om de transactiestromen controleerbaar en veilig te houden.

Doelen van het programma

De Thaise overheid wil met dit experiment het toerisme stimuleren, een sector die van groot belang is voor de nationale economie. In de eerste helft van 2025 is het aantal toeristen uit belangrijke regio’s zoals Oost-Azië en China aanzienlijk gedaald.

Met TouristDigiPay moet het makkelijker en aantrekkelijker worden voor internationale bezoekers om hun digitale activa te gebruiken, zonder gedoe met valuta-omwisseling of hoge transactiekosten. Dit sluit aan bij de bredere strategie om Thailand als vooruitstrevende hub voor fintech en blockchain neer te zetten.

Voordelen en uitdagingen

Voor toeristen biedt dit systeem gemak, transparantie en een gevoel van vertrouwdheid doordat ze hun eigen crypto benutten tijdens hun reis. Voor lokale handelaren betekent het toegang tot een bredere groep klanten die sneller bereid zijn te besteden.

Tegelijkertijd blijft regulering een belangrijke factor. Er gelden strikte Know Your Customer-vereisten en duidelijke limieten om misbruik en witwasrisico’s tegen te gaan. De balans tussen toegankelijkheid en veiligheid bepaalt of het programma op lange termijn succesvol wordt en mogelijk verder wordt uitgebreid.

Internationale betekenis

Thailand sluit hiermee aan bij een bredere trend waarin landen experimenteren met de integratie van crypto in het dagelijks betaalverkeer. Terwijl sommige staten vooral inzetten op eigen centrale bank digitale valuta, kiest Thailand ervoor om bestaande crypto te koppelen aan de nationale munt via gereguleerde kanalen.

Dit laat zien dat er verschillende routes zijn om blockchain technologie in te passen in bestaande economieën en dat de praktische toepassing steeds dichter bij de consument komt te liggen.

Adoptie en gebruiksgemak als drijvende kracht

Of het systeem succesvol wordt, hangt niet alleen af van de technische infrastructuur maar vooral van de ervaring voor toeristen en handelaren. Gebruiksvriendelijke wallets, duidelijke informatie en soepele betalingen zijn doorslaggevend om vertrouwen te winnen.

Wanneer toeristen merken dat crypto-betalingen net zo makkelijk verlopen als traditionele betaalmethoden, wordt de kans groter dat ze vaker voor deze optie kiezen. Voor de Thaise economie betekent dit een stimulans van de uitgaven en een extra argument om het land als moderne bestemming te positioneren.

Brug naar nieuwe initiatieven

Te midden van deze wereldwijde beweging richting praktisch gebruiksgemak vallen nieuwe projecten op die de combinatie van toegankelijkheid en innovatie centraal stellen.

Een voorbeeld hiervan is Best Wallet Token, dat zich in de presale fase bevindt. Het initiatief legt nadruk op gebruiksvriendelijke toepassingen en een betrokken community, met aandacht voor duidelijke onboarding en praktische functionaliteiten.

Een belangrijk onderdeel is de focus op self custody, waardoor gebruikers hun digitale activa veilig in eigen beheer houden in plaats van deze bij een centrale partij te stallen.

Deze benadering sluit aan bij de bredere trend waarin blockchain projecten niet alleen de technologische basis verbeteren, maar ook inspelen op de manier waarop mensen crypto daadwerkelijk gebruiken in hun dagelijks leven.

Door self custody te combineren met eenvoud en een actieve community positioneert Best zich binnen een snelgroeiende niche waarin veiligheid en gebruiksgemak elkaar versterken.