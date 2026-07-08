+1400 %: Dieser Krypto-Trend schlägt jetzt alles

Das Wichtigste in Kürze

Tokenisierte Aktien erreichten im Juni ein Rekordvolumen von 3,4 Milliarden Dollar.

Solana dominiert aktuell, weil schnelle und günstige Transaktionen gefragt sind.

Bitcoin Hyper will Bitcoin via Layer-2 für neue Anwendungen erweitern.

Viele Krypto-Trends kommen und gehen. Manche Narrative leben fast nur von Spekulation, Memes oder kurzfristigem Hype, ohne dass ein echter Nutzen im Alltag entsteht. Andere Bereiche zeigen dagegen bereits heute, dass Blockchain-Technologie konkrete Probleme lösen kann.

Einer dieser Trends sind tokenisierte Vermögenswerte, insbesondere tokenisierte Aktien. Hier wächst nicht nur die Fantasie, sondern auch die tatsächliche Nutzung rasant. Laut aktuellen Daten erreichte das Handelsvolumen tokenisierter Aktien im Juni ein Rekordniveau von 3,4 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 279 Prozent gegenüber dem Vormonat und sogar rund 1.400 Prozent Wachstum im Jahresvergleich. Der Trend wirkt damit zunehmend bullisch.

Tokenisierte Aktien explodieren: 3,4 Milliarden US-Dollar Volumen im Juni

Tokenisierte Aktien gehören aktuell zu den spannendsten Bereichen im Krypto-Sektor. Dabei werden klassische Wertpapiere wie Aktien nicht direkt auf einer traditionellen Börse gehandelt, sondern als digitale Token auf einer Blockchain abgebildet. Diese Token sollen den Wert einer Aktie widerspiegeln und ermöglichen es Nutzern, entsprechende Märkte über Krypto-Infrastruktur zu handeln. Der große Vorteil liegt dabei in der Flexibilität. Während klassische Aktienmärkte feste Handelszeiten haben, können tokenisierte Assets grundsätzlich auch rund um die Uhr und am Wochenende gehandelt werden.

Genau diese Nachfrage scheint nun stark zuzunehmen. Im Juni stieg das monatliche Volumen tokenisierter Aktien auf einen neuen Rekordwert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig ist die Dynamik: Im Mai lag das Volumen noch bei rund 895 Millionen US-Dollar, im April bei 687 Millionen US-Dollar. Der Sprung im Juni zeigt also, dass hier nicht nur ein langsames Wachstum stattfindet, sondern eine regelrechte Beschleunigung.

BREAKING: Tokenized equities saw a record $3.4 billion in volume for the month of June. This marks +279% month-over-month growth and +1,400% year-over-year growth. The growth was primarily driven by SpaceX's record IPO and surging demand for 24/7 trading. Furthermore, the… pic.twitter.com/vYW8mTOKuf — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 8, 2026

Ein wichtiger Treiber dürfte die steigende Nachfrage nach 24/7-Trading sein. Viele Anleger wollen nicht mehr darauf warten, bis die klassischen Börsen öffnen. Gerade in einer globalen, digitalen Finanzwelt wirkt es zunehmend veraltet, dass Aktien nur zu bestimmten Zeiten handelbar sind. Tokenisierte Aktien könnten diese Lücke schließen.

Zudem entfällt ein Teil der klassischen Infrastruktur. Der Handel kann direkt über Blockchain-Netzwerke und Onchain-Plattformen stattfinden. Laut den genannten Daten dominiert dabei vor allem Solana, das inzwischen für über 90 Prozent des Handelsvolumens in diesem Segment stehen soll. Solana profitiert hier von niedrigen Gebühren, hoher Geschwindigkeit und einer aktiven DeFi-Infrastruktur.

Auch Plattformen wie Jupiter spielen eine zentrale Rolle. Dort soll ein erheblicher Teil des Wachstums entstanden sein. Besonders spannend: Rund 60 Prozent des Volumens finden offenbar außerhalb regulärer Handelszeiten oder am Wochenende statt. Das zeigt, dass der Product-Market-Fit real sein könnte. Nutzer verwenden tokenisierte Aktien nicht nur, weil es ein neues Krypto-Narrativ ist, sondern weil sie damit ein konkretes Bedürfnis erfüllen: jederzeit Zugang zu Märkten.

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Tokenisierte Aktien auf Bitcoin? Bitcoin-L2 könnte neue Märkte erschließen

Tokenisierte Aktien zeigen aktuell, dass Blockchain-Anwendungen dann besonders spannend werden, wenn sie einen klaren Nutzen liefern. Der Wunsch nach 24/7-Handel, schnellen Abwicklungen und globalem Zugang zu Vermögenswerten ist real. Bisher spielt sich ein großer Teil dieses Trends vor allem auf schnellen Netzwerken wie Solana ab. Doch langfristig könnte auch Bitcoin eine größere Rolle einnehmen. Nicht direkt auf der Basisschicht, sondern über Bitcoin-Layer-2-Lösungen.

Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das Projekt möchte Bitcoin nicht nur als digitales Wertaufbewahrungsmittel verstehen, sondern die älteste Kryptowährung um deutlich mehr Funktionalität erweitern. Über eine Layer-2-Infrastruktur sollen Anwendungen möglich werden, die auf Bitcoin selbst bislang kaum praktikabel sind. Dazu könnten perspektivisch DeFi, Zahlungen, Trading-Anwendungen, Meme-Coins oder eben auch tokenisierte Vermögenswerte gehören. Sollte sich der Trend rund um tokenisierte Aktien weiter beschleunigen, wäre es durchaus denkbar, dass Anleger diese Assets künftig auch im Bitcoin-Ökosystem handeln wollen.

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Bitcoin Hyper versucht dabei, die Vorteile von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Blockchains zu verbinden. Das Konzept sieht vor, die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit einer performanten Layer-2-Umgebung zu kombinieren. Technologisch verweist das Projekt unter anderem auf eine Bridge zwischen Bitcoin-L1 und der eigenen L2 sowie auf Zero-Knowledge-Elemente. Dadurch sollen Transaktionen effizienter verarbeitet werden, während Bitcoin als Basis-Asset stärker nutzbar wird.

Auffällig ist zudem die relative Stärke im Presale. Während der breite Kryptomarkt weiterhin vom Bärenmarkt belastet wird und viele Altcoins kaum Momentum zeigen, konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet auf anhaltendes Interesse der Anleger hin. Zusätzlich wird Staking mit aktuell rund 36 Prozent APY angeboten.

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