3 Altcoins mit 10x Potenzial für diese Woche

In der Welt der Altcoins gibt es immer wieder Überraschungen – und aktuell stehen drei Projekte besonders im Rampenlicht: Shiba Inu, PENGU und Bitcoin Hyper. Mit starken Kursgewinnen, vielversprechenden Partnerschaften und visionären Technologien mischen sie die Szene auf. Warum genau jetzt ein Blick auf diese Altcoins lohnenswert sein könnte, zeigt dieser Artikel.

Shiba Inu (SHIB), einer der beliebtesten Meme-Altcoins, erlebt aktuell einen starken Aufwärtstrend. Innerhalb von 24 Stunden stieg der Kurs um 7 %, was die Marktkapitalisierung auf über 8,14 Milliarden US-Dollar steigen ließ. Ein technisches Signal – das sogenannte „Golden Cross“ – zeigt sich im Chart: Der 20-Tage-Durchschnitt hat den 50-Tage-Durchschnitt von unten nach oben durchbrochen. Solche Formationen deuten oft auf anhaltende Kursanstiege hin.

Ein ähnliches Muster trat im Mai 2025 auf, gefolgt von einem Kursplus von 34 %. Aktuell steht SHIB bei rund 0,00001358 $, mit Widerstand bei 0,00001421 $. Wird dieser durchbrochen, sind weitere Ziele bei 0,00001468, 0,00001577 und sogar 0,00001867 realistisch – ein mögliches Plus von bis zu 38 %.

Die PENGU-Altcoins, Teil des NFT-Ökosystems von „Pudgy Penguins“, legte zuletzt um über 12 % zu. Auslöser war ein Deal mit Suplay Inc., einem chinesischen Unternehmen im Entertainmentsektor mit starken Markenpartnerschaften, etwa mit Disney und Marvel.

Suplay darf nun offiziell Pudgy Penguins-Produkte weltweit vertreiben – darunter Überraschungsboxen und Sammelkarten. So sichert sich die Marke Zugang zum milliardenschweren asiatischen Sammlermarkt. Zugleich ist ein Mobile-Multiplayer Spiel in Arbeit, entwickelt mit Mythical Games. Es richtet sich an eine jüngere Zielgruppe und soll die Community stärken.

