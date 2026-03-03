6 Milliarden US-Dollar Token-Unlocks im März

Das Wichtigste in Kürze

Im März kommen je nach Datensatz rund 6 Milliarden US-Dollar an zuvor gesperrten Token neu in den Markt.

WhiteBIT (WBT) dominiert den Monat mit einem Unlock am 13.

März über 81,5 Millionen WBT.

Rain (RAIN) hat laut CryptoRank den nächsten großen Unlock am 10.

März über 37,43 Milliarden RAIN.

Hyperliquid (HYPE) schüttet laut CoinGecko am 6.

März 9,92 Millionen HYPE im Wert von rund 318,7 Millionen US-Dollar an „Core Contributors“ aus.

Ein Token-Unlock ist die Freigabe zuvor gesperrter Bestände nach einem festgelegten Vesting-Plan; ob daraus Verkaufsdruck entsteht, hängt davon ab, wer die Token erhält und ob Nachfrage und Liquidität mitwachsen.

Neue Token-Unlocks. Der März wird zum Angebotsschock

Der Krypto-Markt geht mit einem ungewöhnlich großen Vesting-Monat in die nächsten Wochen: CryptoRank-basierte Auswertungen landen je nach Abdeckung und Bewertungszeitpunkt bei rund 6 Milliarden US-Dollar an anstehenden Unlocks.

Das ist nicht nur eine große Zahl, es ist vor allem eine Frage der Konzentration: Wenn wenige Projekte den Löwenanteil stellen, verlagert sich der Druck weg vom Gesamtmarkt hin zu einzelnen Charts.

Der Gesamtmarkt wirkt dabei nicht völlig schutzlos, aber nervös: CoinGecko weist die globale Krypto-Marktkapitalisierung aktuell mit rund 2,4 Billionen US-Dollar aus.

Gerade „Cliff“-Ereignisse – also größere Freigaben auf einen Schlag – sind psychologisch heikler als lineare, planbare Emissionen.

WhiteBIT: Der Brocken am 13. März

Das dickste Brett ist WhiteBIT Coin. CoinGecko führt für den 13. März einen anstehenden Unlock über 81,5 Millionen WBT aus, bewertet mit 4,06 Milliarden US-Dollar und ausgewiesen als 25 Prozent des Total Supply.

Der WBT-Kurs liegt laut CoinGecko heute bei 49,01 US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei 10,546 Milliarden US-Dollar.

Damit wäre der Unlock, rein rechnerisch, ein Paket von rund 38,5 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung – eine Hausnummer, die in der Regel nicht spurlos am Orderbuch vorbeigeht.

Was daraus folgt, ist nicht automatisch ein Kurssturz, aber ein klarer Stresstest: Wenn ein so großes Angebot auf eine begrenzte Käuferseite trifft, müssen entweder neue Käufer kommen – oder der Kurs muss den Markt „billiger“ machen.

Rain: 37,43 Milliarden Token – und die Frage nach der Nachfrage

Auch bei Rain wird es im März eng, nur auf eine andere Art. CryptoRank nennt als nächsten Unlock am 10. März eine Menge von 37,43 Milliarden RAIN.

Der heutige RAIN-Kurs liegt bei 0,009406 US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei 4,479 Milliarden US-Dollar.

Multipliziert mit der von CryptoRank genannten Menge entspräche das einem Gegenwert von rund 350 Millionen US-Dollar.

Hyperliquid: Fast zehn Millionen HYPE für Core Contributors

Bei Hyperliquid ist der Fahrplan klar benannt: CoinGecko listet den nächsten Unlock am 6. März über 9,92 Millionen HYPE im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar für „Core Contributors“.

Der HYPE-Kurs liegt heute bei 32,10 US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei 7,6 Milliarden US-Dollar.

Rechnerisch entspricht der Unlock deutlich weniger „cliffartig“ als bei WBT.

