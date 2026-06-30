Aave-Prognose: Standard Chartered sieht Kursziel bei 3.500 $

Das Wichtigste in Kürze

Kendricks jährlicher Pfad sieht folgende Ziele vor: 180 $ bis Ende 2026, 600 $ bis Ende 2027, 1.200 $ bis Ende 2028, 2.200 $ bis Ende 2029 und schließlich 3.500 $ bis Ende 2030.

Dieser Rahmen stützt sich auf drei prognostizierte makroökonomische Verschiebungen: Tokenisierte Vermögenswerte in DeFi sollen bis 2030 um das 37-fache auf 2,7 Billionen $ anwachsen, das Stablecoin-Angebot soll auf 2 Billionen $ expandieren und die RWA-Tokenisierung soll von derzeit etwa 3,5 % auf 30 % der gesamten DeFi-Aktivität steigen.

Die Kryptowährung Aave notierte nahe der 70-Dollar-Marke, als Geoff Kendrick, Leiter der Digital Assets Research bei Standard Chartered, am 25. Juni 2026 die Beobachtung mit einem Kursziel von 3.500 $ bis Ende 2030 aufnahm.

Seit diesem Tag in der vergangenen Woche ist der Token des führenden DeFi-Protokolls um rund 25 % gestiegen. Aktuell wird er bei 92 $ gehandelt und verzeichnet am gestrigen Montag ein Plus von 4,2 % – damit ist er einer der wenigen Large-Cap-Coins, die im grünen Bereich notieren.

Dies entspräche einer etwa 50-fachen Rendite. Kendrick betonte, dass Aave über diesen Zeitraum sowohl Bitcoin als auch Ethereum outperformen würde. Laut Berichten von Binance Square stieg AAVE bereits am Tag der Veröffentlichung der Analyse um etwa 15 %.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine optimistische Preisprognose, sondern um ein strukturelles Argument: Dezentrale Finanzen (DeFi) treten in eine Phase ein, in der institutionelle Kapitalströme und tokenisierte Real-World Assets (RWA) auf Protokollen zusammenlaufen, die bereits den Großteil der On-Chain-Kredite kontrollieren.

🔴 Standard Chartered targets Aave at $3,500 by 2030, implying 50x gain



Geoff Kendrick, head of digital assets research at Standard Chartered, initiated coverage of the Aave lending protocol with a price target of $3,500 by end-2030, up from current levels near $70.

Kendrick… pic.twitter.com/T0327sVE00 — NewsTongue (@NewsTongueX) June 24, 2026

Aave Krypto-Prognose: Die DeFi-Lending-These hinter dem Ziel

Kendricks jährlicher Pfad sieht folgende Ziele vor: 180 $ bis Ende 2026, 600 $ bis Ende 2027, 1.200 $ bis Ende 2028, 2.200 $ bis Ende 2029 und schließlich 3.500 $ bis Ende 2030.

Dieser Rahmen stützt sich auf drei prognostizierte makroökonomische Verschiebungen: Tokenisierte Vermögenswerte in DeFi sollen bis 2030 um das 37-fache auf 2,7 Billionen $ anwachsen, das Stablecoin-Angebot soll auf 2 Billionen $ expandieren und die RWA-Tokenisierung soll von derzeit etwa 3,5 % auf 30 % der gesamten DeFi-Aktivität steigen.

Kendrick beschrieb Aave als eine „On-Chain-Bank, die ohne Mitarbeiter, Ausfallzeiten oder diskretionäre Entscheidungsfindung arbeitet“. Diese Charakterisierung verankert die Bewertung in der strukturellen Position von Aave und nicht in kurzfristigem Token-Momentum.

Zum Zeitpunkt der Analyse hielt Aave laut Standard Chartered 61,5 % der aktiven DeFi-Kredite und 52,4 % des Total Value Locked (TVL) in dezentralen Kreditprotokollen.

Die Boston Consulting Group prognostizierte separat ein Volumen von 16 Billionen $ an tokenisierten illiquiden Vermögenswerten bis 2030, was Kendricks DeFi-spezifische Schätzung in einen Kontext setzt.

JPMorgans Antrag für einen zweiten tokenisierten Fonds auf Ethereum verdeutlicht, wie institutionelle RWA-Ströme bereits die On-Chain-Sicherheiten-Infrastruktur testen, wie sie Aave bereitstellt.

ENTDECKEN SIE: Welche Kryptowährung wird 2026 explodieren?

Update on $AAVE 👇 It's been the standout of this bounce — up 25% in the past week and over 60% off its lows, back at 92 after getting crushed from 400. AAVE led Friday's rebound. That's real strength. But two things keep us honest. One, the weekly is still a downtrend: the… pic.twitter.com/pqn3ORQbQK — Sam Mti (@MTI_Trading) June 29, 2026

KelpDAO-Exploit: Tiefpunkt oder struktureller Bruch?

Die Analyse erfolgte etwa zwei Monate nach dem KelpDAO-Exploit im April 2026. Dabei kollabierte die rsETH-Bridge von KelpDAO, was es Angreifern ermöglichte, Token im Wert von ca. 290 Mio. $ zu prägen, die anschließend als Sicherheit bei Aave genutzt wurden, um echte Vermögenswerte zu leihen.

Das Risiko für Aave belief sich auf geschätzte 230 Mio. $ an potenziellen Verlusten; die Gesamteinlagen im Protokoll fielen von 44 Mrd. $ auf 23 Mrd. $, und der Anteil an den DeFi-Lending-Einlagen sank von rund 59 % auf 38 %.

Entscheidend ist jedoch, dass die Kernverträge von Aave nicht kompromittiert wurden. Die Schwachstelle lag in der Bridge von KelpDAO, nicht in der Protokolllogik von Aave. Dieses Muster – das Versagen einer Bridge- oder Wrapper-Schicht, während der zugrunde liegende Geldmarkt intakt bleibt – hat sich als wiederkehrender Risikovektor in DeFi erwiesen, wie weitere Fallstudien zu DeFi-Exploits dokumentieren.

Ein in der Forbes-Berichterstattung zitierter pseudonymer Trader warnte, der Vorfall habe die „Fragilität des gesamten Systems“ offengelegt. Diese Reaktion verdeutlicht die Sensibilität des Marktes gegenüber Abhängigkeiten im Smart-Contract-Stack, selbst wenn das Hauptprotokoll nicht direkt betroffen ist.

Kendrick wertete den Exploit als zyklischen Tiefpunkt und Einstiegsgelegenheit statt als strukturellen Schaden. Er wies darauf hin, dass Vermögenswerte in das Protokoll zurückkehrten und sich der TVL oberhalb von 20 Mrd. $ stabilisiert habe. Laut Standard Chartered liegt der aktuelle TVL bei 12,4 Mrd. $, nach einem Allzeithoch von 75 Mrd. $ Ende 2025.

Aave betreibt ein „Safety Module“, bei dem AAVE-Staker im Falle eines Defizits „geslasht“ werden können, um das System zu rekapitalisieren. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Sicherheitsarchitektur, die zudem Audits von Trail of Bits und OpenZeppelin umfasst.

ZachXBT just traced the stolen funds from the massive Kelp DAO hack and the Humanity Protocol attack merging.



In April, Kelp DAO suffered one of the largest heists of 2026, with roughly $292-294 million drained in minutes.



The attack wiped out hundreds of millions in TVL and… pic.twitter.com/yT92RmKFkW — Blockzeit (@BlockzeitE) June 27, 2026

Bull-Szenario, Bear-Risiken und die Rolle von Bitcoin

Damit das Kursziel von 3.500 $ erreicht wird, müssen spezifische Bedingungen erfüllt sein: Die RWA-Tokenisierung muss auf Kendricks prognostizierten DeFi-Anteil von 30 % skalieren, das Stablecoin-Angebot muss sich der 2-Billionen-Dollar-Marke nähern und Aave muss seinen Marktanteil durch neue Chain-Deployments und Aave-V3-Upgrades verteidigen.

Risiken bestehen in regulatorischen Maßnahmen gegen DeFi-Lending in den USA oder der EU, anhaltenden Smart-Contract-Risiken oder einem Scheitern der RWA-Tokenisierung auf DeFi-Basis. Ein Verständnis dafür, wie Krypto-besicherte Kredite funktionieren, macht deutlich, warum die Qualität der Sicherheiten und die Protokollsicherheit die entscheidenden Variablen sind, nicht das Preis-Momentum.

Kendrick erwartet zudem, dass Bitcoin bis Ende 2026 die Marke von 100.000 $ erreicht und Ethereum wieder auf 4.000 $ steigt – beides als Erholung nach einem Markt, in dem Bitcoin seit seinem Allzeithoch im Oktober 2025 über 50 % verloren hat.

Seine langfristige Roadmap bis 2030 sieht Bitcoin bei 500.000 $ und Ethereum bei 40.000 $, wobei er explizit betont, dass AAVE beide prozentual übertreffen wird. „Die Zeit für DeFi-Protokolle, einen großen Teil der Wertschöpfungskette digitaler Assets zu besetzen, ist gekommen“, so Kendrick. „Hier wird das nächste generationenübergreifende Vermögen geschaffen.“

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