Aave setzt auf Billionenmarkt: Das kommt mit Aave V4

Das Wichtigste in Kürze

Aave will tokenisierte Aktien und Securities Lending onchain erschließen.

Fundamentaldaten, Marktanteil und Aavenomics stärken aktuell die AAVE-These.

Bitcoin Hyper zeigt trotz Bärenmarkt starke Presale-Nachfrage und Momentum.

Aave gehört weiterhin zu den spannendsten Wetten im DeFi-Markt. Das Protokoll zählt zu den größten dezentralen Kreditmärkten im Krypto-Sektor und ermöglicht es Nutzern, digitale Assets zu hinterlegen, Zinsen zu verdienen oder gegen Sicherheiten Liquidität aufzunehmen. Der AAVE-Token steht dabei eng mit Governance und Protokollentwicklung in Verbindung.

Während viele DeFi-Projekte nach dem Hype der vergangenen Jahre an Relevanz verloren haben, versucht Aave nun den nächsten großen Schritt: weg vom reinen Krypto-Lending, hin zu klassischen Finanzmärkten. Besonders spannend ist dabei der geplante Vorstoß in tokenisierte Aktien und Wertpapierleihe.

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Aave V4: DeFi-Protokoll nimmt Billionenmarkt ins Visier

Aave will mit seiner kommenden beziehungsweise weiter ausgebauten V4-Infrastruktur deutlich größer denken als bisher. Gründer Stani Kulechov erklärte, dass Aave seinen adressierbaren Markt von Krypto-Assets auf alle Anlageklassen erweitern wolle. Im Fokus stehen dabei tokenisierte Wertpapiere, securities-backed loans und die Wertpapierleihe. Damit würde Aave nicht mehr nur als DeFi-Kreditmarkt für Stablecoins, ETH oder andere Krypto-Assets auftreten, sondern als mögliche Infrastruktur für traditionelle Finanzmärkte.

Aave Targets $4.6 Trillion Securities Lending Market With Tokenized Stocks Aave founder Stani Kulechov said the protocol is expanding its total addressable market from crypto assets to all asset classes through securities-backed loans and securities lending. Aave executive Luigi… pic.twitter.com/xt9A8CTuam — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 26, 2026

Besonders konkret wurde Aave-Manager Luigi D’Onorio DeMeo. Er sagte, dass Aave V4 tokenisierte Aktien in die Onchain-Wertpapierleihe bringen soll. Die Idee: Nutzer könnten tokenisierte Aktien onchain bereitstellen und dafür direkt Borrowing Fees verdienen. In der traditionellen Finanzwelt verleihen Broker und Prime Broker Aktien aus Kunden- oder Fondsbeständen weiter und behalten laut DeMeo oft einen großen Teil der Gebühren ein. Aave will dieses Modell transparenter machen: direkte Abwicklung, dynamische Preise, weniger Mittelsmänner und keine klassische Rehypothecation-Struktur.

Der adressierte Markt ist riesig. Laut den aktuell kursierenden Angaben umfasst der globale Securities-Lending-Markt rund 4,6 Billionen US-Dollar an verliehenen Wertpapieren und generiert etwa 35 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Für Aave wäre dies ein massiver Sprung: Statt nur um DeFi-Liquidität zu konkurrieren, würde das Protokoll versuchen, einen Teil eines etablierten Wall-Street-Geschäftsmodells onchain abzubilden.

Die Fantasie ist damit klar: Tokenisierte Aktien könnten als Sicherheit für Stablecoin-Kredite dienen, für Onchain-Repo-Geschäfte genutzt werden oder direkt Erträge aus Wertpapierleihe ermöglichen. Gleichzeitig bleibt die Umsetzung anspruchsvoll. Regulierung, Verwahrung, Liquidität, institutionelle Akzeptanz und Smart-Contract-Sicherheit sind zentrale Hürden. Dennoch zeigt der Vorstoß, dass Aave V4 nicht nur ein technisches Upgrade sein soll, sondern ein Versuch, DeFi stärker mit realen Kapitalmärkten zu verbinden. Genau daraus entsteht aktuell die neue Bull-These rund um Aave.

Darum ist der Analyst bei Aave jetzt bullisch

Der Analyst ist bei Aave bullisch, weil sich aus seiner Sicht zuerst die Fundamentaldaten verbessert haben und erst danach der Markt reagiert. Besonders wichtig ist die Kombination aus wachsender Nutzung, steigenden Einlagen und neuen Wachstumsfeldern. Aave bleibt im DeFi-Lending führend und kommt laut seiner Darstellung auf einen Marktanteil von 46,7 Prozent. Gleichzeitig erreichen V4-XAUt-Kredite ein neues Allzeithoch, Horizon überschreitet 580 Millionen US-Dollar an Einlagen und zusätzliche Liquidität fließt über USDT0, Plasma sowie WETH zurück in das Protokoll.

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Dazu kommt die Fantasie rund um Aavenomics 3.0. Wenn Buybacks tatsächlich stärker greifen, könnte dies den AAVE-Token strukturell unterstützen. Noch spannender ist aber die Positionierung in Richtung tokenisierte Aktien und Securities Lending. Hier würde Aave nicht nur im Krypto-Markt wachsen, sondern klassische Finanzmärkte adressieren. Steigende Holder-Zahlen, höheres Volumen und eine wieder anziehende Bewertung bestätigen für den Analysten, dass der Markt diese Story langsam einpreist.

No drama this week, just Aave doing what it does. The fundamentals kept stacking:

→ V4 $XAUt loans at ATH

→ 46.7% market share

→ $150M USDT0 into Plasma

→ Horizon crossed $580M deposits

→ $150M WETH back on V3 Ethereum

→ Aavenomics 3.0 buyback taking shape

→ Positioning… pic.twitter.com/2jEfnJJcWX — DeFi Andree (@DeFi_Andree) June 28, 2026

Relative Stärke im Bärenmarkt: Bitcoin Hyper bleibt gefragt

Während Aave mit fundamentaler Stärke im DeFi-Sektor punktet, zeigt sich relative Stärke auch an anderer Stelle im Kryptomarkt. Denn gerade in schwachen Marktphasen trennt sich häufig die Spreu vom Weizen. Viele Altcoins verlieren weiter an Vertrauen, Liquidität und Momentum. Gleichzeitig suchen Anleger gezielt nach Projekten, die trotz schwieriger Bedingungen Kapital anziehen, ein klares Narrativ besitzen und technologisch eine größere Marktchance adressieren. Genau hier rückt aktuell Bitcoin Hyper in den Fokus.

Das Projekt setzt auf eine Layer-2-Lösung für Bitcoin und will damit ein Problem lösen, das den Markt schon lange begleitet: Bitcoin ist zwar das sicherste und bekannteste Krypto-Netzwerk, bleibt aber bei Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Anwendungen limitiert. Bitcoin Hyper möchte diese Schwäche adressieren, indem es die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Performance einer modernen Layer-2-Infrastruktur verbindet. Besonders spannend ist dabei der Ansatz, Vorteile von Solana – also schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und hohe Nutzerfreundlichkeit – mit dem Bitcoin-Ökosystem zu kombinieren.

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Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine Brücke zwischen Bitcoin Layer 1 und einer skalierbaren Layer 2. Über eine zk-proof-basierte Architektur sollen BTC-Anwendungen schneller, günstiger und flexibler nutzbar werden. Damit könnte Bitcoin langfristig nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern auch stärker in DeFi, Zahlungen, Tokenisierung und Onchain-Anwendungen integriert werden.

Auch der Presale zeigt derzeit relative Stärke. Trotz Bärenmarkt konnte Bitcoin Hyper bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das ist ein klares Signal, dass Anleger weiterhin bereit sind, Kapital in starke Narrative zu investieren. Zusätzlich sorgt das Staking mit aktuell rund 36 Prozent APY für weiteres Interesse. Natürlich bleibt ein Presale immer spekulativ und risikoreich.

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