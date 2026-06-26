Krypto News: Multicoin empfiehlt HYPE neben SOL

Das Wichtigste in Kürze

HYPE legte 2026 über 150 Prozent zu und zeigt klare relative Stärke.

Multicoin sieht Hyperliquid als führende Onchain-Plattform für den Derivatehandel.

Bis 2028 kursieren Szenarien von 109 bis 689 US-Dollar pro HYPE.

Hyperliquid zählt 2026 zu den wenigen Altcoins, die sich dem schwachen Marktumfeld sichtbar entziehen konnten. Während viele große Kryptowährungen tief im Bärenmarkt feststecken, explodierte HYPE in die Top 10 und legte seit Jahresbeginn bereits um mehr als 150 Prozent zu. Das Momentum ist damit außergewöhnlich stark.

Der Grund liegt weniger in kurzfristigem Hype, sondern in einem klaren Product-Market-Fit: Hyperliquid hat sich als führende dezentrale Plattform für Derivate etabliert, mit hoher Liquidität, schneller Ausführung und wachsender Nutzerbasis. Nun legt Multicoin nach – und sieht HYPE sogar als zentrale Ergänzung zu Solana.

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Multicoin sieht HYPE als zweite große Wette neben Solana

Multicoin Capital zählt zu den bekanntesten Krypto-Investoren und war bereits früh bei großen Gewinnern wie Solana oder BNB positioniert. Entsprechend viel Aufmerksamkeit bekommt nun die neue Einschätzung zu Hyperliquid. Co-Founder Tushar Jain erklärte jüngst, dass HYPE mittlerweile eine der größten Positionen im liquiden Hedgefonds von Multicoin sei. Seit Februar habe man aggressiv akkumuliert. Besonders spannend ist dabei die Einordnung, dass HYPE nicht als Ersatz für Solana betrachtet wird, sondern als komplementäre Position.

1/ Multicoin published a full analysis & valuation of Hyperliquid (HYPE). HYPE is now one of the largest positions in our liquid hedge fund. We've been accumulating aggressively since February. Here's why we believe HYPE will be one of the best performers over the next cycle: — Tushar Jain (@tushar_jain) June 25, 2026

Die These ist klar: Solana sei aktuell das Zuhause für Spot-Emissionen, Payments, Lending und die breitere Onchain-Kapitalmarktökonomie. Hyperliquid dagegen dominiere den Bereich Derivate. Damit sieht Multicoin beide Ökosysteme als zwei Seiten derselben Medaille. Während Solana also die Infrastruktur für schnelle Anwendungen, Tokenisierung und Kapitalmärkte liefern könnte, besetzt Hyperliquid den besonders lukrativen Markt des gehebelten Tradings.

🚨JUST IN: @Multicoin co-founder @tushar_jain says $HYPE is “complementary” to the firm's $SOL positions, with @Solana leading spot, payments and lending, and Hyperliquid leading derivatives. Jain says both may compete, but Multicoin expects both to outperform rest of the field. pic.twitter.com/9P4rX7NtFU — SolanaFloor (@SolanaFloor) June 25, 2026

Genau hier liegt der entscheidende Punkt. Derivatives Exchanges gehören historisch zu den profitabelsten Geschäftsmodellen im Kryptomarkt. Binance wurde nicht zuletzt durch Spot- und Derivatehandel zur dominierenden Plattform. Hyperliquid versucht nun, dieses Modell onchain abzubilden: mit CEX-ähnlicher Geschwindigkeit, aber ohne klassische Verwahrung der Kundengelder durch eine zentrale Börse. Aus Sicht von Multicoin ist das ein struktureller Vorteil.

Auch die Zahlen aus der Analyse wirken stark. Jain verweist für 2025 auf ein Nutzerwachstum von 301.000 auf 923.000 Nutzer, ein Open Interest von 2 auf 6 Milliarden US-Dollar, 873 Millionen US-Dollar Umsatz und 2,9 Billionen US-Dollar Handelsvolumen. Damit sei Hyperliquid die mit Abstand größte Derivate-DEX. Besonders bullisch bewertet Multicoin zudem das Tokenmodell: 99 Prozent der Protokolleinnahmen sollen über den Assistance Fund automatisiert für Rückkäufe und Burns von HYPE verwendet werden. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen Plattformumsatz und Token-Nachfrage.

Multicoin targeting $689 hyperliquid:native by 2028 They called BNB and SOL extremely early and are seeing HYPE as the next 10x Growth drivers

→ HIP-3 markets

→ RWAs

→ Prediction markets

→ Options & portfolio margining

→ HyperEVM & builder-code distribution.… — gum (@gumsays) June 25, 2026

Kursziel bis 2028: Multicoin traut HYPE massive Neubewertung zu

Noch bullischer wird die Einschätzung beim Blick auf die Bewertung. Laut den kursierenden Zusammenfassungen sieht Multicoin für HYPE verschiedene Szenarien bis 2028. Genannt werden ungefähr 109 US-Dollar im Bear Case, 319 US-Dollar im Base Case und bis zu 689 US-Dollar im Bull Case. Ausgehend von Kursen um 63 US-Dollar würde selbst das Basisszenario ein massives Aufwärtspotenzial bedeuten. Das Bull Case-Szenario entspräche sogar ungefähr einer Verzehnfachung.

Die Grundlage dafür ist Multicoins Annahme, dass Hyperliquid bis 2028 rund 8 Milliarden US-Dollar an Earnings erreichen könnte. Bei einem Multiple von 20 würde daraus im Base Case eine Bewertung entstehen, die deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Gleichzeitig betont Jain, dass dieses Szenario die jüngsten Produktinitiativen noch nicht vollständig berücksichtige. Genau darin liegt für Multicoin offenbar der eigentliche Hebel: Hyperliquid ist nicht nur eine funktionierende Derivatebörse, sondern expandiert zunehmend in neue Märkte.

„Es bestehen zweifellos reale Risiken in den Bereichen Dezentralisierung, Governance, Regulierung, Wettbewerb, Forderungsausfälle und HyperEVM-Komponierbarkeit (…). Bei einem Kurs von rund 63 US-Dollar wird HYPE mit etwa dem 36-Fachen des Gewinns der letzten zwölf Monate (TTM) gehandelt – bzw. mit dem rund 30-Fachen, wenn man die inzwischen aktive Vereinbarung mit Coinbase/USDC berücksichtigt. Auf der Grundlage unserer Bewertungsmodelle und der im vollständigen Bericht dargelegten Basisszenarien prognostizieren wir für das Jahr 2028 einen Jahresgewinn von rund 8 Milliarden US-Dollar; bei einem Bewertungsfaktor (Multiple) vom 20-Fachen des Gewinns entspräche dies einem Kurs von etwa 319 US-Dollar.“

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählt HIP-3. Dieses Upgrade ermöglicht permissionless Markets, also Märkte, die nicht mehr nur zentral von der Plattform selbst gestartet werden. Laut Jain stieg das Open Interest in diesen HIP-3-Märkten binnen sechs Monaten von null auf über 2,9 Milliarden US-Dollar. Dazu gehören Rohstoffe wie WTI-Öl, Gold, der S&P 500 oder einzelne Aktien. Bereits rund ein Drittel des gesamten Open Interest der Plattform soll auf diese neuen Märkte entfallen. Besonders stark war demnach der Handel mit Öl-Perps während des US-Iran-Konflikts, als klassische Börsen geschlossen waren, Hyperliquid aber rund um die Uhr Liquidität bot.

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Weitere Treiber sind Prediction Markets, Cross Margin, Builder Codes sowie Integrationen, über die Wallets wie Phantom oder MetaMask Orderflow in das Hyperliquid-Orderbuch leiten könnten. Damit entsteht ein Netzwerk-Effekt: Mehr Märkte bringen mehr Trader, mehr Trader bringen mehr Liquidität, mehr Liquidität zieht wiederum mehr Volumen an. Genau diesen Mechanismus vergleicht Multicoin mit der frühen Binance-Phase. Der Unterschied: Hyperliquid startet direkt als Onchain-Infrastruktur mit einem deutlich transparenteren Tokenmodell.

„Wir sind der Ansicht, dass sich Hyperliquid zur „Alles-Börse“ entwickelt: einer vollständig integrierten Handelsplattform, die rund um die Uhr den Handel mit beliebigen Vermögenswerten – jederzeit und überall – ermöglicht und dabei einen nachhaltigen Wertzuwachs für den Token generiert.“