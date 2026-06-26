Überraschung: Auf diese Layer-2 setzen Entwickler jetzt

Das Wichtigste in Kürze

Starknet führt aktuell die Layer-2-Projekte nach Entwickleraktivität deutlich an.

Bitcoin-Layer-2 könnten künftig mehr Anwendungen auf Bitcoin ermöglichen.

Bitcoin Hyper zeigt trotz Bärenmarkt starke relative Presale-Stärke.

Layer-2-Netzwerke galten lange als einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Ethereum. Arbitrum, Optimism, zkSync oder Starknet versprachen günstigere Transaktionen, höhere Skalierbarkeit und neue Anwendungen für DeFi, Gaming oder Infrastruktur. Doch der große L2-Hype ist mittlerweile deutlich abgeflacht.

Viele Token notieren weit unter früheren Höchstständen, Nutzeraktivität und Kapitalzuflüsse verteilen sich selektiver. Genau in dieser Marktphase trennt sich zunehmend die Spreu vom Weizen. Entscheidend ist nicht mehr nur ein starkes Narrativ, sondern echte Entwicklung. Wer baut weiter, wer liefert Updates, wer zieht Entwickler an? Genau hier rückt nun Starknet in den Fokus.

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Krypto-Entwickler setzen auf Starknet

Während viele Layer-2-Token zuletzt unter Druck standen, zeigt ein aktueller Blick auf die Entwickleraktivität ein spannendes Bild. Laut den im Beitrag geteilten Santiment-Daten führt Starknet die Liste der aktivsten Layer-2-Projekte nach notable GitHub Activity der vergangenen 30 Tage an. Mit einem Wert von rund 83,97 liegt Starknet vor Aztec, Optimism, zkSync und Arbitrum.

Das ist deshalb relevant, weil Entwickleraktivität im Kryptomarkt häufig als fundamentaler Frühindikator gesehen wird. Preise können kurzfristig stark schwanken, besonders in schwachen Marktphasen. Doch wenn Entwickler weiter Code schreiben, Protokolle verbessern und Infrastruktur ausbauen, spricht das für langfristige Substanz.

Für Starknet ist diese Entwicklung besonders wichtig. Das Projekt konkurriert in einem hart umkämpften L2-Markt, in dem sich Kapital, Nutzer und Entwickler nicht mehr blind auf jedes Skalierungsnarrativ stürzen. Stattdessen gewinnen jene Netzwerke an Bedeutung, die echte technische Fortschritte liefern und eine aktive Builder-Community halten können.

🐋 WHALE WATCH: Builders are choosing their weapons. According to Santiment the top L2s by dev activity right now: => Starknet

=> Aztec

=> Optimism

=> zkSync

=> Arbitrum While the market chops real engineers are deploying on $STRK. Ignore the noise, watch the commits. pic.twitter.com/V6ctckbtoD — Whale Factor (@WhaleFactor) June 26, 2026

Natürlich garantiert hohe Entwickleraktivität noch keinen steigenden Tokenkurs. Auch Starknet bleibt vom schwachen Marktumfeld und der allgemeinen L2-Ernüchterung betroffen. Dennoch sendet die aktuelle Rangliste ein klares Signal: Hinter Starknet wird weiterhin intensiv gebaut. In einem Markt, in dem viele Projekte vor allem vom Hype lebten, könnte genau diese kontinuierliche Entwicklung langfristig den Unterschied machen.

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Kommt der Layer-2-Trend jetzt auch zu Bitcoin?

Was bei Ethereum längst etabliert ist, könnte künftig auch bei Bitcoin eine immer größere Rolle spielen. Layer-2-Netzwerke entstanden ursprünglich vor allem, um Blockchains schneller, günstiger und vielseitiger zu machen. Ethereum profitierte jahrelang davon, weil L2s neue Anwendungen ermöglichten, ohne die Basisschicht direkt zu überlasten. Genau diese Logik wird nun zunehmend auch auf Bitcoin übertragen. Denn Bitcoin ist zwar die sicherste und wertvollste Kryptowährung der Welt, bleibt technologisch aber vergleichsweise limitiert. Wer mehr DeFi, schnellere Transaktionen, Smart Contracts oder skalierbare Anwendungen auf Bitcoin bringen möchte, braucht zusätzliche Infrastruktur.

Damit steigt die Nachfrage nach Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Während viele klassische Altcoins im Bärenmarkt schwächeln, suchen Anleger gezielt nach Projekten mit relativer Stärke, klarer Story und echtem Wachstumspotenzial. Genau hier fällt Bitcoin Hyper aktuell auf. Das Projekt zeigt im Presale weiterhin bullisches Momentum und konnte trotz schwachem Marktumfeld bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Diese relative Stärke ist bemerkenswert, weil viele neue Krypto-Projekte aktuell kaum Kapital anziehen.

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Bitcoin Hyper verfolgt dabei ein spannendes Konzept: Das Projekt will die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Layer-1-Ökosysteme wie Solana verbinden. Über eine zk-basierte Bridge soll BTC auf die Layer-2 gebracht werden, während dort schnelle, günstige und vielseitige Anwendungen möglich werden. Damit könnte Bitcoin Hyper eine Lücke schließen, die im Bitcoin-Ökosystem seit Jahren besteht.

Zusätzlich lockt das Projekt aktuell mit Staking-Renditen von rund 36 Prozent APY. Natürlich bleibt ein Presale immer spekulativ und risikoreich. Dennoch zeigt das starke Interesse, dass Anleger im Bitcoin-L2-Narrativ zunehmend Chancen sehen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Bitcoin Hyper zu den spannenderen Projekten gehören, die vom nächsten Infrastruktur-Hype rund um Bitcoin profitieren.

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