Altcoin-ETFs starten in den USA: Solana, Litecoin und Hedera vor großem Sprung

Vier neue Altcoin-ETFs starten diese Woche in den USA, darunter Solana, Litecoin und Hedera.

Große Anbieter wie Bitwise, Grayscale und Canary bringen die Produkte auf den Markt.

Experten sehen darin einen wichtigen Schritt zur weiteren Etablierung von Kryptowährungen im Mainstream.

Diese Woche markiert einen neuen Meilenstein im Krypto-Sektor. Nach dem Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs kommen nun erstmals Altcoin-ETFs in den USA auf den Markt. Anleger weltweit beobachten gespannt, wie Solana, Litecoin und Hedera sich auf dem Parkett der großen Börsen behaupten werden.

Ein neuer Meilenstein für Altcoin-ETFs: Solana, Litecoin und Hedara

In dieser Woche beginnt in den USA eine neue Ära für Kryptowährungen. Gleich vier börsengehandelte Fonds (ETFs), die Solana, Litecoin und Hedera abbilden, starten an großen Handelsplätzen wie der Nasdaq. Nach Monaten der Spekulation haben die US-Börsenaufsichtsbehörden grünes Licht gegeben, und damit wird die nächste Generation digitaler Vermögenswerte an den traditionellen Finanzmärkten handelbar.

Besonders im Fokus stehen die Solana-ETFs von Bitwise und Grayscale sowie die Litecoin– und Hedera-Fonds des Vermögensverwalters Canary Capital. Diese Entwicklungen folgen auf den großen Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs, die 2024 zugelassen wurden und den Markt nachhaltig verändert haben. Anleger versprechen sich nun eine ähnliche Dynamik bei den neuen Altcoin-Produkten.

Canary, Bitwise und Grayscale führen die neue Welle an

Canary Capital bringt diese Woche zwei neue Fonds auf den Markt: den Litecoin ETF und den Hedera ETF. Beide werden an der Nasdaq gelistet und bieten Anlegern direkten Zugang zu den zugrunde liegenden Kryptowährungen. Gleichzeitig kündigte Bitwise den Start seines Solana Staking ETFs an, der Anlegern zusätzlich von den Staking-Erträgen des Netzwerks profitieren lässt – durchschnittlich über sieben Prozent Rendite jährlich.

Grayscale konvertiert seinen bestehenden Solana-Fonds in einen börsengehandelten ETF und ermöglicht so erstmals institutionellen Anlegern, in SOL zu investieren. Der Schritt zeigt, dass der Markt für digitale Vermögenswerte weiter professionalisiert wird. Bloomberg-Analysten erwarten, dass die Nachfrage nach diesen Produkten rasch anziehen dürfte.

Regulatorische Hürden und überraschende Wendungen

Die Zulassung dieser ETFs kam überraschend schnell. Noch vor wenigen Wochen schien eine Genehmigung angesichts des anhaltenden US-Regierungsstillstands unwahrscheinlich. Doch die NYSE und Nasdaq nutzten ein alternatives Verfahren, um die Produkte gemäß den Anforderungen der SEC zu registrieren.

Diese Entwicklung verdeutlicht, wie flexibel die Finanzmärkte inzwischen auf die Nachfrage nach Krypto-Produkten reagieren. Während die SEC dutzende weitere Anträge prüft, darunter auf Cardano-, Avalanche- und Dogecoin-ETFs, wächst die Erwartung, dass auch diese bald folgen könnten. Damit rückt die vollständige Integration von Kryptowährungen in den regulierten Kapitalmarkt immer näher.

NEW: YES… We expect Solana, Litecoin and HBAR to get their first pure spot ETFs here in the US this week as has been reported. But how did this happen? Almost certainly due to language in a guidance letter from the SEC's division of corporate finance which came in the form of… pic.twitter.com/WdswvuHh2n — James Seyffart (@JSeyff) October 27, 2025

Ein wachsender Markt mit gewaltigem Potenzial

Der Erfolg der Bitcoin- und Ethereum-ETFs hat den Weg geebnet. Laut CoinGlass verwalten allein die elf Bitcoin-Fonds inzwischen rund 150 Milliarden US-Dollar an Vermögen. BlackRocks iShares Bitcoin Trust gilt dabei als das am schnellsten wachsende ETF-Produkt in der Geschichte der Branche. Auch Ethereum-ETFs verzeichnen steigende Zuflüsse und haben die Marke von 27 Milliarden US-Dollar überschritten.

Mit Solana, Litecoin und Hedera könnten nun weitere Milliarden in den Markt fließen. Solana, aktuell die sechstgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 111 Milliarden US-Dollar, notierte zuletzt bei rund 199 US-Dollar. Litecoin und Hedera folgen mit kleineren, aber stabilen Zuwächsen. Analysten sehen in dieser ETF-Welle einen klaren Indikator für die wachsende institutionelle Akzeptanz von Altcoins.

Was dieser Start für Solana Anleger bedeutet

Für Investoren bieten die neuen ETFs einen sicheren, regulierten Zugang zu digitalen Assets, ohne die technischen Hürden einer Wallet oder Exchange. Besonders für institutionelle Anleger ist das ein entscheidender Faktor. Sie können nun über regulierte Fonds direkt am Wachstumspotenzial von Altcoins teilhaben, während Risiken wie Verwahrung und Sicherheit professionell verwaltet werden.

Steven McClurg, CEO von Canary Capital, bezeichnete den Start als „weiteren Meilenstein in einem entscheidenden Jahr für die Kryptoindustrie“. Sein Unternehmen wolle Anlegern den Zugang zu stabilen, regulierten Krypto-Investments ermöglichen. Mit dem Start der Altcoin-ETFs wird die Grenze zwischen klassischem Finanzwesen und digitaler Ökonomie erneut ein Stück weiter aufgelöst.

Institutionelles Interesse an Altcoins wie Solana

Seit der Ankündigung der neuen Altcoin-ETFs zeigen sich deutliche Reaktionen am Markt. Große Investmentfirmen und Vermögensverwalter haben begonnen, ihre Portfolios zu diversifizieren und erste Positionen in Solana, Litecoin und Hedera aufzubauen. Analysten sprechen von einem möglichen „zweiten ETF-Boom“, der diesmal nicht von Bitcoin oder Ethereum, sondern von Altcoins getragen werden könnte. Die Handelsvolumina auf den Kryptobörsen stiegen bereits in den Tagen vor dem Start der Fonds merklich an, was auf ein wachsendes Interesse institutioneller Investoren hinweist.

Auch private Anleger scheinen zunehmend Vertrauen in diese neuen Produkte zu fassen. Viele sehen in den Altcoin-ETFs eine Chance, an der Entwicklung zukunftsorientierter Blockchain-Projekte teilzunehmen, ohne selbst Coins zu verwahren. Diese neue Offenheit der Märkte signalisiert, dass Kryptowährungen endgültig ihren Platz im globalen Finanzsystem gefunden haben.

Introducing $BSOL — the Bitwise Solana Staking ETF. Starts trading tomorrow. - First U.S. ETP to have 100% direct exposure to spot SOL

- Maximizing Solana’s 7%+ average staking reward rate*

- Targeting 100% of assets staked

- Staking through Bitwise Onchain Solutions, powered by… pic.twitter.com/Vo8Ko0qOCn — Bitwise (@BitwiseInvest) October 27, 2025

Ein Ausblick auf die Zukunft der Krypto-ETFs

Mit dem Start der Solana-, Litecoin- und Hedera-ETFs ist das Ende der Entwicklung noch lange nicht erreicht. Zahlreiche weitere Anträge liegen bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC vor, darunter für Fonds, die gleich mehrere Altcoins in einem Produkt bündeln. Experten erwarten, dass in den kommenden zwölf Monaten eine neue Generation von thematischen Krypto-ETFs entstehen wird, die auch Staking- und DeFi-Strategien integrieren.

Langfristig könnten diese Entwicklungen dazu führen, dass digitale Vermögenswerte zu einem festen Bestandteil institutioneller Portfolios werden – ähnlich wie Gold oder Technologieaktien. Für den Kryptomarkt wäre das ein entscheidender Schritt hin zur Massenadoption. Anleger und Regulatoren beobachten nun gespannt, wie sich die neuen Produkte bewähren und welche Dynamik sie im globalen Finanzsystem auslösen werden.

