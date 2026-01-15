Altcoin Season: Geduld zahlt sich aus – Warum 2026 für Altcoins entscheidend wird

Das Wichtigste in Kürze

2025 war für Altcoins enttäuschend, doch Experten wie van de Poppe prognostizieren für 2026 einen positiven Umschwung.

Im Vordergrund stehen starke Fundamentals statt kurzfristiger Trends – nachhaltiges Wachstum, Entwicklung und reale Nutzung werden zunehmend bedeutend.

Geduld und solides Risikomanagement sind laut Experten der Schlüssel zum Erfolg in der kommenden Marktphase.

Die Welt der Kryptowährungen war 2025 von Unsicherheiten geprägt – Altcoins hinkten hinter den Erwartungen zurück, während Bitcoin weiter dominierte. Viele Anleger stellten sich die Frage, ob sie an alternativen Coins festhalten oder Verluste begrenzen sollten. Doch renommierte Analysten wie Michaël van de Poppe zeichnen für 2026 ein vielversprechendes Bild, das gerade geduldige Investoren belohnen könnte.

Dieser Artikel beleuchtet umfassend, warum sich eine langfristige Perspektive lohnen kann, welche Coin-Sektoren 2026 besonders relevant werden könnten und welche Strategie jetzt ratsam ist.

Altcoin-Markt 2025: Hoffnung und Ernüchterung

Bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 setzten Investoren auf einen Turnaround bei Altcoins – doch das große Aufholen blieb aus. Trotz erhöhter Käufe und Hoffnung auf kommende Kursgewinne stagnierten die meisten alternativen Coins und zeigten sich relativ schwach gegenüber Bitcoin. Diese Situation erinnert Branchenprofis an vergleichbare Phasen wie 2019 und 2015. Anleger hielten die Positionen (HODL), in der Erwartung einer späten Rotation, jedoch mussten sie sich am Ende mit anhaltender Underperformance arrangieren und erleben, wie die Skepsis immer weiter zunimmt.

Kurzes Momentum im Herbst – und der erneute Rückschlag

Für viele schien im Oktober 2025 endlich der Startschuss für eine neue Altcoin-Season gefallen zu sein, als einzelne Projekte zu explosiven Rallyes ansetzten. Doch die Euphorie hielt nur Wochen, bevor rasche Rücksetzer die Gewinne wieder zunichtemachten. Die Stimmung kippte erneut, und das Vertrauen in Altcoins als Überflieger der nächsten Marktphase geriet ins Wanken. Die Ursache dafür liegt laut Experten auch darin, dass sich die Marktmechanik stark verändert hat – kurzfristige Hypes verflüchtigen sich schneller und bestätigen die Notwendigkeit, tiefer auf die tatsächliche Entwicklung der einzelnen Ökosysteme zu schauen.

My general thesis remains that we've seen the peak of Gold/Silver and that volatility will slow down on these assets. That calmer period on the two will give a strong run on risk-on assets:

– #Bitcoin to outperform

– Nasdaq to do well

– Crypto to surge in general In that light,… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 5, 2026

Der Schlüssel: Fundamentaldaten vor Narrativen

Wer als Investor für 2026 eine Chance bei Altcoins sucht, sollte sich laut Michaël van de Poppe unbedingt auf solide Fundamentaldaten fokussieren. Die Jagd nach dem nächsten Trend und kurzfristigen Hypes war in der Vergangenheit oft von herben Rückschlägen begleitet. Stattdessen zählt der strategische Aufbau eines ausgewogenen Portfolios, das auf Ökosystem-Wachstum, reale Nutzung und Entwickleraktivität setzt. Diese Eigenschaften bieten zwar kein garantiertes Kursfeuerwerk, haben sich laut Experten jedoch als wichtige Grundlage für nachhaltige Wertsteigerungen erwiesen, sobald sich das Marktsentiment wieder stabilisiert.

Beispiele für starke Altcoin-Projekte und ihre Besonderheiten

Im Fokus der Experten stehen aktuell Protokolle wie Arbitrum (ARB), Chainlink (LINK) und Near Protocol (NEAR), die trotz der allgemeinen Marktschwäche beachtliche Entwicklungsfortschritte vorweisen können. Besonders Chainlink sticht dabei hervor und wurde 2025 sogar mit einem eigenen ETF belohnt – ein Signal für wachsende institutionelle Akzeptanz. Alle drei Ökosysteme legten Wert auf kontinuierliche technologischen Ausbau und konnten ihre Nutzerbasis sowie das „Total Value Locked“ und die Umsätze dennoch stetig steigern. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie nachhaltige Arbeit, auch in kritischen Marktphasen, den späteren Erfolg vorbereitet.

TVL in all of DeFi is up over 200X in the past 6 years and over 6X in the past 5 years. pic.twitter.com/gEoLGCohaD — DefiLlama.com (@DefiLlama) January 5, 2026

Künftige Krypto-Trends: KI, DeFi und DePIN im Rampenlicht

Mit Blick auf die kommenden Monate erwartet van de Poppe vor allem in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Dezentralisierte Finanzen (DeFi) sowie Infrastruktur- und DePIN-Projekte die größten Chancen. Trotz bislang nur schleppender Adaption und kräftigem Rückgang der Marktkapitalisierung (Beispiel DePIN: von 29,3 auf 12 Milliarden Dollar) sieht er großes Potenzial zur Kurswende. Entscheidend hierfür seien regulatorische Verbesserungen wie die CLARITY Act, die neue Marktteilnehmer anlocken und die Nutzung innovativer Blockchain-Technologien fördern könnten. Auch die Verzahnung von KI mit Blockchain werde 2026 eine noch bedeutendere Rolle spielen.

I sat down with @hosseeb to break down why 2025 destroyed #Altcoins. His answer surprised me: 2026 changes everything. A new episode of @new_era_finance is live: https://t.co/G4DH5v3eg7 We go deep into:

– Why #Altcoins got crushed

– The impact of AI on Crypto

– How to actually… pic.twitter.com/g1KZW7A0eY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 13, 2026

Entwicklung statt Spekulation: Warum 2026 Geduld gefragt ist

Zahlreiche Statistiken zeigen: Trotz ambitionierter Projekte sind die Kapitalflüsse in KI- und DePIN-Tokens momentan rückläufig und auch die Marktbreite bleibt überschaubar. Laut van de Poppe könne sich dies jedoch rasch ändern, sobald institutionelle Akteure und fundamentale Fortschritte neue Dynamik entfalten. Anleger sollten sich vor allem auf die Entwicklung, stetige Verbesserungen und reale Akzeptanz in zukunftsträchtigen Anwendungsfeldern konzentrieren anstatt ungeduldig auf kurzfristige Hypes zu setzen. Wer jetzt mit Umsicht agiert, kann von einer später einsetzenden Wertsteigerung profitieren.

Risiko-Management: Mehr denn je gefragt

Trotz des optimistischen Ausblicks mahnt van de Poppe zu klarem Risikomanagement. Nach vier Jahren Bärenmarkt sind Liquiditätsengpässe und abrupte Kursschwankungen an der Tagesordnung. Anleger, die zu aggressiv positioniert sind, riskieren empfindliche Verluste, falls es zu erneuten Liquidationen unterhalb entscheidender Marken wie beispielsweise bei Bitcoin kommt. Es empfiehlt sich, klare Ausstiegsszenarien und ein Teil-Portfolio für aktives Trading vorzubereiten, um auch im Ernstfall flexibel reagieren zu können. In turbulenten Phasen ist es ratsam, eigene Invalidate-Levels zu definieren und emotionale Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu vermeiden.

A strong day on the markets, as #Altcoins have hit their 21-Day MA as support. That's a great signal, and $OP has been running upwards since then. I've had a lot of questions on this position in my portfolio. To be clear, I'm not willing to sell it, and I don't think it's a… pic.twitter.com/z2asBbUscP — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 14, 2026

Bitcoin als Stabilitätsfaktor – aber auch Warnsignal

Daten von CoinGlass belegen, dass insbesondere die Marke um 86.000 US-Dollar bei Bitcoin in den letzten Monaten als Knotenpunkt für erhebliche Liquidationen fungierte. Sobald diese Grenze unterschritten wurde, kam es häufig zu weiteren Abverkäufen, die auch Altcoins erheblich unter Druck setzten. Anleger sollten diese Schwellenwerte aufmerksam beobachten, da ein Durchbruch nach unten möglicherweise eine erneute Marktbereinigung auslöst. Bis zur Klärung bleibt Konsolidierung angesagt und Geduld die wichtigste Tugend für all jene, die auf einen nachhaltigen Altcoin-Boom hoffen, anstatt sich von kurzfristigen Ausschlägen verunsichern zu lassen.

