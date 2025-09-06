Diese 3 Altcoins haben großes Potenzial im September

Das Wichtigste in Kürze

Drei neue Projekte sorgen bei den Altcoins aktuell für Aufsehen

WLFI bringt Politik ins Spiel, Collector Crypt verbindet NFTs mit echten Sammelkarten und Remittix will Zahlungsprobleme lösen.

Chancen und Risiken liegen bei allen drei Coins eng beieinander.

Der Krypto-Markt lebt von Innovationen, Hypes und großen Namen. Neue Token-Starts und Konzepte schaffen immer wieder Schlagzeilen, doch nicht jedes Projekt hält, was es verspricht. Besonders spannend sind aktuell drei Altcoins, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Ein politisch aufgeladenes Token, ein RWA-Ansatz mit Sammelkarten und eine PayFi-Lösung für reale Zahlungsprobleme.

WLFI: Politik trifft auf Krypto

World Liberty Financial (WLFI) ist das neue Projekt der Trump-Familie und startete am 1. September 2025 gleichzeitig auf großen Börsen wie Binance, OKX und Bybit. Das Projekt präsentiert sich als Governance-Token für ein DeFi-Ökosystem, das mit Stablecoin-Komponenten arbeitet und von Anfang an hohe Medienaufmerksamkeit erhielt.

Der Start sorgte für viel Spekulation, denn die Marke Trump polarisiert und sorgt für Hype. Investoren sehen großes Kurspotenzial, gleichzeitig bestehen Risiken. WLFI nutzte Admin-Kontrollen und fror etwa die Bestände von Justin Sun ein. Dies wirft Fragen nach Dezentralität, rechtlichen Risiken und Governance-Eingriffen auf.

Investoren mit ruhiger Hand könnten bei WLFI eine Chance haben, sich allerdings den Risiken bewusst sein. Sollte WLFI ähnlich organisiert und geplant werden wie Trump in der Politik agiert, braucht es wahrscheinlich viele Nerven um bei diesem Projekt obenauf zu bleiben. Natürlich kann man es auch aus einer anderen Perspektive sehen: Wenn der aktuell mächtigste Mann der Welt ein Krypto-Projekt startet, wird er all seine Macht für dessen Erfolg einsetzen – fraglich ist nur ob es ihm dabei mehr um das Projekt oder um persönliche Vorteile geht.

Collector Crypt: Sammelkarten on-chain

Collector Crypt (CARDS) setzt auf die Tokenisierung realer Sammelkarten, etwa Pokémon-Karten mit PSA- oder Beckett-Bewertung. Nutzer können digitale Packs über eine „Gacha“-Maschine ziehen, die Token handeln und bei Bedarf die physische Karte einlösen. Das Projekt will den Sammlermarkt globaler und transparenter machen.

Besonders kurzfristig sorgt die Aufnahme auf zentralen Börsen wie LBank für Aufmerksamkeit. Die Verbindung von Real-World-Assets (RWA) und Collectibles findet derzeit starken Zuspruch.

Ein zusätzlicher Treiber liegt im globalen Wachstum des Sammlermarktes, der in den letzten Jahren stark professionalisiert wurde. Durch die Blockchain-Integration könnte Collector Crypt eine neue Generation von Sammlern ansprechen, die digitale und physische Werte nahtlos verbinden wollen.

Pokémon cards just went crypto 🎴➡️⛓ On @unchained_pod, with @TuomHolmberg and @realDannyNelson:

💸 How Collector Crypt cut marketplace fees from eBay’s 13% to near-zero

🚀 The $CARDS token’s 700% surge

🔥 Why this could be the “Polymarket moment” for collectibles Timestamps:… pic.twitter.com/5ZCJaClZAc — Laura Shin (@laurashin) September 5, 2025

Risiken bestehen jedoch durch die junge Projektphase, komplexe Rückgabeprozesse und Liquiditätsrisiken auf DEXs. Vertrauen spielt hier eine entscheidende Rolle. Allerdings hat der schon der Hype um NFTs vor Jahren gezeigt, wie groß das Potenzial für sammelbare digitale Assets ist. Wenn man sich an den riesigen Erfolg von Pokemon Go erinnert, könnte daraus auch ein großer Hype für einen Coin mit Pikachu Bezug enstehen. Deshalb könnte CARDS im Bereich Sammelkarten und Pokemon hier gerade den richtige Nerv der Zeit treffen.

Remittix: Krypto für den Alltag

Remittix positioniert sich unter den Altcoins als PayFi-Lösung für weltweite Zahlungen. Ziel ist es, mit einer Multi-Currency-Wallet unkomplizierte Umtauschmöglichkeiten zwischen 40 Kryptowährungen und 30 Fiat-Währungen zu schaffen. Besonders Freelancer und internationale Überweisungen sollen davon profitieren.

Zusätzlich betonen Analysten, dass Remittix ein Vorreiter für den wachsenden PayFi-Sektor werden könnte, wenn die Integration reibungslos gelingt. Gelingt es, Vertrauen aufzubauen und reale Anwendungsfälle massentauglich zu bedienen, könnte sich das Projekt als Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und Krypto-Alltag etablieren.

🧱 Remittix Enters the Final Block: Block 8/8 We’ve officially entered Block 8, the final phase of our Presale! 🚀 After surpassing our Soft Cap last month, we’ve now raised over $23.8M. Showing just how far we’ve come and how strong the support from our community and investors… pic.twitter.com/SkyNySii59 — Remittix (@remittix) September 5, 2025

Das Projekt hat bereits über 23 Millionen Dollar in Token-Verkäufen eingesammelt und bereitet Listings bei zentralen Börsen wie BitMart und LBank vor. Sicherheit wird durch CertiK-Audits unterstrichen, Marketing-Aktionen begleiten den Start. Risiken liegen in der technischen Umsetzung und regulatorischen Hürden.

Chancen und Risiken der Altcoins Vergleich

Alle drei Projekte bieten großes Potenzial, unterscheiden sich jedoch in Ausrichtung und Risiken. WLFI punktet mit Sichtbarkeit und politischem Hype, birgt aber hohe Unsicherheit durch mögliche Eingriffe. Collector Crypt vereint die Sammelwelt mit Blockchain, doch Vertrauen in Prozesse und Custody ist essenziell.

Remittix hingegen adressiert reale Probleme mit internationalen Zahlungen und wirkt am praktischsten. Dennoch ist auch hier die Ausführung und langfristige Perspektive entscheidend. Anleger müssen bei allen drei Projekten hohe Volatilität einplanen und zwischen spekulativem Hype und langfristiger Nutzung unterscheiden.