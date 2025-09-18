Avalanche und Hyperliquid treiben Krypto-Rally nach Fed-Zinssenkung an

Das Wichtigste in Kürze

Die Zinssenkung der US-Notenbank hat den Kryptomarkt beflügelt.

Avalanche und Hyperliquid zählen zu den größten Gewinnern.

Experten warnen jedoch vor kurzfristiger Volatilität.

Nach Wochen der Unsicherheit sorgt die Zinssenkung der Federal Reserve für frischen Wind im Kryptomarkt. Während Bitcoin stabil bleibt, schießen Avalanche und Hyperliquid nach oben und setzen neue Impulse für Anleger. Doch Experten sehen Chancen und Risiken gleichermaßen.

Fed-Zinssenkung bringt frische Dynamik in den Markt

Die US-Notenbank hat wie erwartet eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte vorgenommen. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Anleger hatten diesen Schritt bereits weitgehend eingepreist, doch die Märkte reagierten mit neuem Schwung. Vor allem bei riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen machte sich die Bewegung deutlich bemerkbar.

Bitcoin blieb nach der Entscheidung weitgehend stabil und notierte bei rund 117.000 Dollar. Ethereum konnte leicht zulegen und erreichte 4.588 Dollar, während andere digitale Währungen stärker nach oben schossen. Damit setzte sich ein Muster fort: Die großen Coins bewegen sich verhalten, während die Altcoins von der höheren Risikobereitschaft profitieren.

When the Fed cut rates with stocks within 2% of record highs, the S&P 500 finished the next 12 months higher every single time. 20 out of 20 (100% win rate) 🚨📈 CC: @RyanDetrick pic.twitter.com/o9vw7KdprC — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 17, 2025

Avalanche profitiert von Milliardenplan

Besonders auffällig war der Anstieg von Avalanche (AVAX), das innerhalb von 24 Stunden um über 10 Prozent auf 32,59 Dollar kletterte. Analysten sehen den Grund nicht nur in der Zinssenkung, sondern auch in einem Milliardenplan der Avalanche Foundation. Diese plant, über eine Nasdaq-gelistete Firma eine Milliarde Dollar einzusammeln. Mit dem Kapital sollen unter anderem vergünstigte Rückkäufe von AVAX durchgeführt werden.

Darüber hinaus reichte Bitwise Anträge für einen AVAX-ETF ein, bei dem Coinbase die Verwahrung übernimmt. Damit steigt das institutionelle Interesse an Avalanche weiter. Experten sehen in dieser Entwicklung einen wichtigen Schritt, um das Vertrauen in den Coin zu stärken und neue Anlegergruppen anzusprechen.

Hyperliquid zieht Investoren an

Neben Avalanche kann auch Hyperliquid (HYPE) deutlich zulegen und stieg um mehr als sieben Prozent auf 58,43 Dollar. Ein wesentlicher Treiber war die steigende Nachfrage nach dem Stablecoin USDH, den viele Institutionen nutzen. Experten betonen, dass das Modell von Hyperliquid Vorteile bietet, da die Verwahrung nicht direkt bei der Börse liegt. Trotzdem ist die Benutzererfahrung ähnlich komfortabel wie bei zentralisierten Plattformen.

Dieser Mix aus Sicherheit und einfacher Nutzung sorgt für wachsende Akzeptanz. Gerade größere Investoren scheinen Vertrauen in das Projekt zu gewinnen, was das Handelsvolumen und die Kursentwicklung spürbar beeinflusst. Damit zeigt Hyperliquid, dass auch kleinere Projekte in der Lage sind, wichtige Impulse zu setzen.

Chancen und Risiken für Anleger

Trotz der starken Kursgewinne warnen Analysten vor zu viel Euphorie. Der Zinsentscheid der Fed war seit Monaten erwartet worden, viele Effekte sind daher bereits eingepreist. Entscheidend wird nun sein, wie sich die einzelnen Projekte entwickeln und ob sie ihre Versprechen einlösen können. Für kurzfristige Trader können die Bewegungen Chancen bieten, langfristige Anleger sollten die Risiken genau im Blick behalten.

Besonders Altcoins gelten als deutlich volatiler als Bitcoin oder Ethereum. Meme-Coins und kleinere Projekte könnten bei einem Rücksetzer am stärksten unter Druck geraten. Die Erwartung vieler Marktbeobachter: ein mögliches „Sell the News“-Szenario, bei dem Gewinne schnell wieder abverkauft werden. Anleger müssen daher flexibel bleiben und ihr Risikomanagement anpassen.

A rare Bitcoin dominance death cross signal has flashed. Since 2016, this death cross has started every major Altseason. Are you connecting the dots? pic.twitter.com/e43kWLODcx — Gordon (@AltcoinGordon) September 17, 2025

Institutionelles Interesse wächst weiter auch an Avalanche und HYPER

Ein weiterer Faktor für den Aufschwung ist das steigende Engagement institutioneller Investoren. Große Fonds und spezialisierte Finanzunternehmen beobachten die Entwicklung der Altcoins zunehmend genau. Die Kombination aus klaren Projekten, stabileren Strukturen und wachsendem Handelsvolumen sorgt dafür, dass immer mehr Kapital in den Markt fließt. Dadurch werden Projekte wie Avalanche oder Hyperliquid zunehmend ernst genommen.

Die Einreichung neuer ETFs gilt als Signal, dass sich digitale Vermögenswerte weiter etablieren. Für viele professionelle Anleger ist ein regulierter ETF oft die Eintrittskarte in den Kryptomarkt. Damit könnte eine neue Phase der Adoption beginnen, in der Kryptowährungen nicht nur spekulative Anlagen, sondern auch Teil klassischer Portfolios werden.

Ausblick auf die kommenden Monate

Die kommenden Wochen könnten für den Markt entscheidend sein. Experten erwarten, dass die Aufmerksamkeit verstärkt auf Projektnachrichten und technologische Fortschritte gelenkt wird. Anleger werden genau beobachten, ob sich die Versprechen von Avalanche und Hyperliquid in reale Erfolge umwandeln lassen. Dabei dürfte das Handelsvolumen ein zentraler Indikator für die Nachhaltigkeit der aktuellen Bewegung sein.

Gleichzeitig bleibt das makroökonomische Umfeld ein Unsicherheitsfaktor. Sollte die Fed weitere Zinsschritte unternehmen oder die wirtschaftliche Lage kippen, könnte dies den Markt erneut unter Druck setzen. Die Euphorie von heute könnte sich schnell in Vorsicht verwandeln – und genau darin liegt die Spannung für alle Investoren.

Langfristige Strategie mit Bitcoin

Viele Experten empfehlen, Bitcoin regelmäßig zu kaufen – unabhängig vom aktuellen Preis. Diese Strategie, bekannt als Durchschnittskosteneffekt, hilft dabei, Schwankungen auszugleichen und langfristig stetig BTC zu akkumulieren. Bitcoin gilt als das sicherste Computernetzwerk der Welt und hat sich über Jahre hinweg als robustes Wertaufbewahrungsmittel bewährt. Wer regelmäßig investiert, setzt damit auf die langfristige Stärke und Sicherheit von Bitcoin.

Im Vergleich dazu sind Altcoins oft kurzlebig und mit deutlich höheren Risiken behaftet. Sie können zwar kurzfristig enorme Gewinne bringen, doch viele Projekte verschwinden auch schnell wieder. Bitcoin hebt sich als bewährtes und einzigartiges Asset ab, das nicht nur durch Technologie, sondern auch durch globale Akzeptanz unterstützt wird. Daher sehen viele Anleger BTC als das beste Investment im Kryptomarkt.