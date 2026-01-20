Bermuda geht aufs Ganze! Erste vollständig Onchain-Wirtschaft dank USDC und Coinbase

Das Wichtigste in Kürze

Bermuda plant, die erste vollständige Onchain-Nationalökonomie zu schaffen, mit Hilfe von Coinbase und Circle.

USDC ist hierbei das Herzstück als digitales Zahlungsmittel, das kostengünstig und schnell ist. Schritt für Schritt sollen Behörden, Unternehmen und Verbraucher in den digitalen Zahlungsverkehr integriert werden.

Regulatorische Stabilität sowie digitale Bildung sind entscheidende Faktoren für den Erfolg.

Das Modell könnte die globale Finanzinnovation erheblich beeinflussen.

Zentraler Bestandteil dieses Plans ist der Einsatz des USD-Stablecoin USDC, der als digitale, blockchain-basierte Form des US-Dollars dient. Mit ihm sollen Zahlungen im gesamten Land schnell, effizient und kostengünstig abgewickelt werden, was traditionelle Finanzprozesse radikal verändern könnte.

Vom Experiment zur echten Volkswirtschaft

Bermudas Ansatz ist kein technischer Spielball mehr, sondern ein ernstzunehmendes wirtschaftliches Vorhaben. Bereits in den Jahren zuvor hat der Inselstaat schrittweise digitale Finanzinnovation gefördert. So führte Bermuda bereits 2018 mit dem Digital Asset Business Act einen der weltweit umfassendsten Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte ein und lizenzierte frühzeitig Unternehmen wie Circle und Coinbase unter diesem Regime.

Huge. An entire country is coming onchain, using USDC and @base. Excited to support Bermuda’s transition toward an onchain economy that empowers the people, local businesses, and institutions 💪 Open financial systems will drive economic freedom. https://t.co/lDqFUIb9qe — Brian Armstrong (@brian_armstrong) January 19, 2026

Die Vision geht heute weit über einzelne Pilotprojekte hinaus. Behörden sollen künftig Stablecoin-Zahlungen auf nationaler Ebene testen, lokale Banken und Versicherer Blockchain-Tools wie Tokenisierung implementieren, und kleine sowie mittlere Unternehmen in den digitalen Zahlungsverkehr eingebunden werden. Parallel dazu plant Bermuda ein umfassendes Programm zur digitalen Finanzbildung, das Bürgern und Firmen helfen soll, die neuen Werkzeuge zu verstehen und produktiv zu nutzen.

Diese Initiative hebt eine grundlegende Frage hervor, die auch andere Staaten beschäftigt: Wie kann Blockchain-Technologie nicht nur in der Nische, sondern in der gesamten Volkswirtschaft funktionieren?

Wer die politische und technologische Entwicklung von Onchain-Modellen verfolgt, erkennt Parallelen zu globalen Debatten über digitale Währungen und souveräne Blockchain-Strategien, wie sie auch in anderen Artikeln beleuchtet wurden. Eine tiefere Analyse solcher Konzepte kann dabei helfen, Bermudas Ansatz in einen breiteren Kontext der digitalen Ökonomie einzuordnen.

Die zentrale Rolle von USDC

Die Entscheidung, USDC zu nutzen, ist aus wirtschaftlicher Perspektive nicht ohne Grund getroffen worden. Dieser Stablecoin vereint die Sicherheit des US-Dollars mit der Leistungsfähigkeit dezentraler Netzwerke.

Das Positive: Zahlungen sind binnen Sekunden erledigt und das mit deutlich geringeren Kosten als über herkömmliche Bankensysteme – ein besonders wichtiger Aspekt für ein Inselland, dessen Unternehmen bisher von teuren internationalen Zahlungswegen abhängig sind.

We’re working with @coinbase to support @BdaGovernment in their plans to build the world’s first fully onchain national economy. We’re expanding access to @USDC, onchain infrastructure, and digital finance education at a national scale.https://t.co/PYFmy9fVYh pic.twitter.com/v3ccIzfn3f — Circle (@circle) January 19, 2026

USDC ist auch schon in vielen globalen Netzwerken integriert und kann ohne zusätzliche technische Barrieren in Wallets und Finanztools eingebaut werden. Bermudas Bürger sollen mit dieser Flexibilität digitale Zahlungen genauso einfach nutzen können wie heute Bargeld oder Bankkarten.

Positive Erfahrungen mit USDC-Zahlungen wurden bereits in praktischen Tests, wie auf lokal organisierten Digital Finance-Foren, gesammelt , dies zeigt, wie reale Ökonomien von Onchain-Modellen profitieren können.

🇧🇲BERMUDA PARTNERS WITH COINBASE AND CIRCLE Bermuda's government is partnering with Coinbase and Circle to pilot stablecoin payments, expand $USDC merchant use, and push tokenization across the economy. pic.twitter.com/Xag4bonLSO — Coin Bureau (@coinbureau) January 19, 2026

Ein langfristiges Ziel ist dabei nicht nur ein theoretisches Konzept: Vollständig digitale Zahlungssysteme sollen nach den Erwartungen der Behörden die Kosteneffizienz verbessern, mehr Transparenz schaffen und die wirtschaftliche Teilhabe erweitern.

So wird der Inselstaat zum Mittelpunkt internationaler Debatten über die Vorteile von staatlich geförderten Digitalwährungen und Blockchain-Infrastruktur – ein Thema, das in der Krypto-Community seit Jahren umstritten ist und das auch in anderen Zusammenhängen schon mehrfach untersucht wurde.

Wirtschaftliche Auswirkungen für Bermuda und darüber hinaus

Eine Volkswirtschaft, die vollständig auf Blockchain-Technologie setzt, könnte massive wirtschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Befürworter argumentieren, dass Bermuda durch niedrigere Transaktionskosten, schnellere Zahlungsabwicklungen und eine höhere finanzielle Transparenz nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern, sondern auch neue Investitionsströme anziehen kann. Indem sie den Zugang zu globalen Märkten ermöglicht und internationale Kunden über digitale Kanäle anspricht, könnte die Integration digitaler Finanzmittel lokale Unternehmen stärken.

Auf der Insel könnten Unternehmen auch schneller wachsen, weil Zahlungen zügiger abgewickelt und Kapital schneller reinvestiert werden kann. Auch niedrigere Gebühren und bessere Serviceleistungen könnten Verbraucher profitieren, besonders in Bereichen, die traditionell unter hohen Bankkosten leiden, wie internationale Überweisungen und grenzüberschreitende Zahlungen.

Bermudas Vorstoß wird von einigen Fachleuten als ein Modell mit globaler Bedeutung angesehen. Staaten und Regionen, die vergleichbare technologische und regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, könnten ähnliche Initiativen ergreifen, um sich im internationalen Wettbewerb um Digitalisierungsvorreiter zu positionieren. Die Diskussion über staatlich geförderte Blockchain-Ökonomien belegt, wie sehr digitale Technologien die traditionellen Finanzstrukturen transformieren könnten; Bermuda bietet nun ein praktisches Beispiel, das über seine geografischen Grenzen hinaus Wirkung zeigen könnte.

Globaler Einfluss und Perspektive

Die Bermudas Initiative kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem Regierungen und Zentralbanken rund um den Globus darüber nachdenken, digitale Währungen und blockchain-basierte Systeme einzuführen. Der Unterschied hier: Während Bermuda nicht nur eine digitale Zentralbankwährung will, sondern die gesamte Volkswirtschaft Onchain transformieren möchte – inklusive privater und staatlicher Nutzung.

So könnte der Inselstaat als Pionier für nationale Experimente fungieren, die digitale Vermögenswerte, Stablecoins und Blockchain-Infrastruktur als Teil der realen Ökonomie einbeziehen. Ein Modell, das digitale Bildung und regulatorische Klarheit umfasst, entsteht, wenn wir technologische Innovation mit wirtschaftlicher Praxis verbinden.

Diese Projekte sind auch eng verbunden mit den Diskussionen über digitale Identitätssysteme, die Integration von DeFi-Protokollen in staatliche Systeme und die Funktion von Stablecoins im internationalen Zahlungsverkehr. In unseren Beiträgen gibt es weiterführende Einblicke für alle, die sich intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen möchten, etwa zur Verbindung zwischen der Blockchain-Infrastruktur und realwirtschaftlichen Anwendungen, einschließlich CBDC-Strategien und regulatorischen Ansätzen in anderen Ländern.