ONDO Prognose: Mega-Unlock bringt Unsicherheit – was Anleger jetzt wissen müssen

Das Wichtigste in Kürze

$ONDO befindet sich nach dem Unlock in einer entscheidenden Phase.

Die Absorptionsphase wird bestimmen, ob der Preis Stabilität erreicht oder erneut unter Druck gerät.

Kritische Levels: Widerstand bei $0,4020, Unterstützung zwischen $0,3540 und $0,3670.

TVL von 2 Mrd. USD stützt das Fundament und reduziert kurzfristigen Verkaufsdruck.

Trader sollten auf Volatilität vorbereitet sein, während langfristige Anleger die Konsolidierung abwarten könnten.

Auch mit dem Preisrückgang fungiert das $2-Milliarden-TVL-Milieu als stabilisierender Faktor. Ein hoher Total Value Locked zeigt, dass Kapital weiterhin im System gebunden ist und als Unterstützung fungiert. Die Marktteilnehmer sind jetzt in einer sogenannten Absorptionsphase, in der das neu freigegebene Angebot vom Markt aufgenommen wird und ein neues Gleichgewicht entstehen muss.

THE $ONDO UNLOCK HANGOVER. The "Big One" has landed. $ONDO unlocked 1.94B tokens yesterday, and the market is feeling the weight. Price has dipped to $0.37, down ~9% in the last 24 hours as institutional distributions hit the order books. The $2B TVL milestone is the only… pic.twitter.com/UlWwoMKPb6 — Altcoin Buzz (@Altcoinbuzzio) January 19, 2026

Technische Analyse beachten! Dreiecksformationen und entscheidende Punkte der Entscheidung

Die Kursbewegungen von $ONDO zeigen derzeit ein klassisches Dreiecksmuster, welches oft als Zeichen für bevorstehende Richtungsentscheidungen dient. Das Preisniveau bewegt sich in Richtung des Widerstandsniveaus von $0,4020; ein Durchbruch darüber könnte als Signal für eine mögliche Erholungsbewegung gedeutet werden. Im unteren Bereich befindet sich die wichtige Unterstützungszone zwischen $0,3540 und $0,3670.

#ONDO analysis:#Price is currently trading in a triangle pattern and is now approaching the decision area. A close above the $0.4020 level will indicate positive movements.#Support Area: $0.3540-$0.3670 pic.twitter.com/Qh7OJBaErh — Crypto VIP Signal™ (@CryptoVIPsignal) January 18, 2026

Dieses Muster ist ein Hinweis darauf, dass Investoren sich auf eine erhöhte Volatilität vorbereiten sollten. Ein deutlicher Anstieg könnte eine neue Rally eröffnen, während ein Bruch nach unten wahrscheinlich kurzfristige Unterstützungstests bei $0,31 zur Folge hat. Die technische Analyse legt nahe, dass das Verhalten der Käufer- und Verkäuferseite in den kommenden Tagen entscheidend für den mittelfristigen Trend sein wird.

Marktstruktur, TVL und Investorendynamik

Die fundamentalen Aspekte von $ONDO sind ebenso wichtig wie die technische Analyse. Mit einem Total Value Locked (TVL) von 2 Milliarden US-Dollar beweist die Token-Nachfrage ihre Robustheit, was gleichzeitig als Schutz gegen extreme Preisrückgänge fungiert. Langfristige Investoren, die ihr Kapital im Ökosystem halten, bieten eine stabile Grundlage, während kurzfristige Verkaufswellen von institutionellen Akteuren leichter abgefangen werden können.

Durch den Unlock hat die Marktkapitalisierung erheblich zugenommen, obwohl der Preis zunächst gefallen ist. Diese Diskrepanz zeigt, dass der Markt aktuell die neuen Token aufnimmt. Historische Belege zeigen, dass ähnliche Unlocks häufig eine Konsolidierungsphase einleiten, bevor entweder eine Aufwärtsbewegung oder eine neue Abwärtskorrektur beginnt.

Volatilität aus der Sicht eines Traders

Die aktuelle Lage birgt für Trader sowohl Chancen als auch Risiken. Für kurzfristige Investoren war das Timing des Shorts während des Unlocks profitabel, weil der Preis stark unter Druck geraten ist. Die Konsolidierung nach dem Unlock schafft jedoch ein Upside-Potenzial, besonders wenn der Preis das entscheidende Widerstandsniveau bei $0,4020 überschreitet.

$Ondo Update: Marketcap skyrockets while price collapsed during the huge token unlock today. Currently we see consolidation with more upside potential towards 30-20ct area. Going short for the unlock was wise. pic.twitter.com/OLMcf9AE3H — kapitALEXperte (@kapitALEXperte) January 19, 2026

Die folgenden Szenarien könnten für kurzfristige Trader von Interesse sein:

Optimistisches Szenario: Preis durchbricht $0,4020 und setzt ein neues Hoch an. Die Absorptionsphase stabilisiert sich, was eine Rally bis $0,45–$0,50 ermöglichen könnte. Gestützt durch eine hohe TVL und das Interesse von Institutionen.



Laterales Szenario: Preis bewegt sich zwischen $0,3540 und $0,4020. Eine Konsolidierung über mehrere Tage bis Wochen, während der Markt das neue Angebot aufnimmt. Ohne dass der Markt signifikant fällt, sammeln Anleger Kräfte für den nächsten Ausbruch.



Bärisches Szenario: Der Preis ist unter $0,3540 gefallen. Die nächste Unterstützungszone bei $0,31 wird wahrscheinlich getestet. Die Möglichkeit kurzfristiger Panikverkäufe steigt, wenn institutionelle Positionen weiterhin abverkauft werden.



Solche Szenarien machen deutlich, wie wichtig ein genaues Risikomanagement ist. Anleger sollten ihre Positionen eindeutig an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausrichten und sich auf mögliche Volatilität vorbereiten.

Absorptionsphase? Der Markt nimmt die Token auf

Die Absorptionsphase ist eine typische Marktreaktion auf massive Token-Releases. Sie umfasst mehrere Mechanismen:

Institutionelle Investoren verkaufen Freigabe-Token, um Gewinne zu realisieren. Langfristige Anleger, die ihr Kapital nicht abziehen, sorgen für eine Stabilisierung. Die Preisfindung zwischen Angebot und Nachfrage führt zu einer erhöhten kurzfristigen Volatilität.

Die Geschichte der Altcoins lehrt uns, dass solche Phasen oft einige Tage bis mehrere Wochen dauern, bevor der Markt in die nächste Trendbewegung übergeht. Für $ONDO sind die nächsten Wochen entscheidend, um die Richtung für die mittelfristige Entwicklung zu bestimmen.

Fundamentale Stärken von $ONDO

Wenn man es langfristig betrachtet, bleibt $ONDO ein Projekt mit stabilen Fundamentaldaten:

Eine hohe TVL ist ein Zeichen für eine starke Nutzerbindung und ein großes Interesse am Kapital. Die Beteiligung von Institutionen beweist, dass das Projekt auch im professionellen Bereich Vertrauen genießt. Die technische Infrastruktur sorgt dafür, dass das Netzwerk auch bei hoher Nutzung verfügbar ist.

All diese Aspekte deuten darauf hin, dass $ONDO den Unlock langfristig verkraften und eine solide Grundlage für Wachstum behalten könnte. Investoren, die die Absorptionsphase abwarten, können potenziell von einem stabilisierten Markt profitieren, sobald die Volatilität nachlässt.

Strategische Empfehlungen zur Handlung

Einige strategische Schlussfolgerungen ergeben sich für Investoren und Trader:

In der kurzen Frist: Beobachtung der entscheidenden Preiszonen ($0,3540–$0,4020). Das Festlegen von Stop-Loss-Orders ist eine gute Möglichkeit, um Risiken zu begrenzen.

Beobachtung der entscheidenden Preiszonen ($0,3540–$0,4020). Das Festlegen von Stop-Loss-Orders ist eine gute Möglichkeit, um Risiken zu begrenzen. In der mittelfristigen Perspektive : Abwarten der Konsolidierung und Analyse der Marktreaktionen nach der Beendigung der Absorptionsphase.

: Abwarten der Konsolidierung und Analyse der Marktreaktionen nach der Beendigung der Absorptionsphase. Langfristig: Fundamentaldaten wie TVL, Nutzerwachstum und institutionelle Beteiligung im Auge behalten, um das Potenzial für nachhaltige Kurssteigerungen zu bewerten.

Was die kommenden Wochen bringen werden

Die $ONDO-Prognose nach dem Mega-Unlock ist eindeutig in zwei Lager gespalten:

Aufnahme und Festigung:

Die neu freigegebenen Token werden vom Markt verarbeitet.

Ein Kurs zwischen $0,3540 und $0,4020 wird wahrscheinlich schwanken.

Diese Phase kann einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen.

Phase der Entscheidung:

Ein Widerstandsbruch bei $0,4020 signalisiert das Erholungspotenzial.

Ein Kursrückgang unter $0,3540 würde weitere Abwärtsbewegungen auslösen.

Die positiven Aussichten sind langfristig durch eine hohe TVL und institutionelle Unterstützung gesichert, solange der Markt die Unterstützungszonen respektiert. Während kurzfristige Trader sich auf Volatilität vorbereiten sollten, können langfristige Investoren die Konsolidierung nutzen, um ihre Positionen zu prüfen oder neue zu etablieren.