Binance Schließt sich Coinbase an, um White-Label-Krypto-Dienste für TradFi anzubieten

Das Wichtigste in Kürze

Binance startet Crypto-as-a-Service für Banken und Broker, ähnlich wie Coinbase.

Damit können Finanzinstitute Krypto anbieten, ohne eigene Infrastruktur aufzubauen.

Der Frühzugang startet am 30.

September 2025.

Coinbase und Binance liefern sich ein globales Rennen um institutionelle Kunden.

Parallel dazu wächst mit Solaxy ein dezentraler Ansatz von unten.

Chancen und Risiken liegen in Vertrauen, Regulierung und Transparenz.

Ich habe dieses Vorgehen schon eine Weile beobachtet. Traditionelle Finanzinstitute hatten Schwierigkeiten mit der Krypto-Adoption, nicht wegen mangelnder Nachfrage, sondern wegen technologischer Komplexität und regulatorischer Hürden.

Binance’ große Enthüllung: Crypto-as-a-Service

Binance hat Crypto-as-a-Service (CaaS) angekündigt, eine White-Label-Lösung, die speziell für Unternehmen und Finanzinstitutionen entwickelt wurde. Stellen Sie es sich wie Plug-and-Play-Krypto-Schienen vor. Anstatt Infrastruktur zu entwickeln, können Banken und Broker Binances Liquidität und Backend-Systeme lizenzieren, während sie ihr eigenes Branding behalten.

Introducing #Binance Crypto-as-a-Service (CaaS) A white-label solution for corporates and financial institutions to integrate crypto services with full front-end control, powered by Binance’s unmatched infrastructure and liquidity. Learn more 👉https://t.co/efBybAglQY pic.twitter.com/Gvsj9iAJCy — Binance VIP & Institutional (@BinanceVIP) September 29, 2025

Aus Sicht eines Nutzers wirkt es nahtlos. Die Bank stellt die Schnittstelle bereit, aber Binance liefert den Motor. Für Institutionen ist es ein Weg, den boomenden Kryptomarkt zu erschließen, ohne das Rad neu zu erfinden.

Ehrlich gesagt: Das fühlt sich überfällig an. Coinbase Institutional hat still und leise Deals gewonnen, und Binance brauchte eine Antwort. Jetzt haben wir sie.

Frühzugang Zeitplan: Merken Sie sich das Datum

Hier ist der wichtige Teil: Binance wird am 30. September 2025 den Frühzugang zu seinem CaaS eröffnen. Der allgemeine Rollout ist später im vierten Quartal geplant. Timing ist alles. Durch den Start jetzt positioniert sich Binance, um die nächste Marktwelle mitzunehmen.

Wir sehen bereits Momentum bei digitalen Assets, und Prognosen deuten auf einen stärkeren Schub im vierten Quartal hin – etwas, das Sie mit aktuellen Krypto-Prognosen gegenprüfen können.

Meine persönliche Einschätzung? Dieser Zeitplan ist aggressiv, aber er muss es sein. Binance will nicht hinter Coinbase im Rennen um institutionelle Adoption zurückfallen.

Warum White-Label-Krypto für TradFi wichtig ist

Seit Jahrzehnten kontrolliert die traditionelle Finanzwelt die Schienen des Geldes. Nun, da Krypto diese Margen auffrisst, haben die Banken zwei Möglichkeiten: bekämpfen oder mitmachen. White-Label-Krypto-Dienste machen das „Mitmachen“ einfacher denn je.

.@binance announced the launch of Crypto-as-a-Service (CaaS), a white-label solution designed to enable traditional financial institutions and brokerage firms to offer crypto trading services to their clients Binance will open early access to Crypto-as-a-Service on September 30,… pic.twitter.com/obJtmPo3rg — ICO Drops (@ICODrops) September 29, 2025

Für mich ist das größer als ein Produkt-Launch. Es ist eine Brücke. Finanzriesen, die bisher zögerten, in Krypto einzusteigen, haben jetzt eine Abkürzung. Sie müssen nichts selbst bauen oder regulatorische Risiken eingehen – sie können mit Binance oder Coinbase zusammenarbeiten und ihren Kunden sofort Zugang zu Bitcoin, Ethereum oder sogar Nischen-Presales bieten, die man normalerweise in Krypto-Presale-Listings findet. Darum ist das wichtig: Die Eintrittsbarriere ist gerade erheblich gesunken.

Das Rennen Coinbase gegen Binance

Coinbase war mit seinem Institutional White Label-Programm zuerst am Start und bot Broker-Dealern und Fintech-Firmen eine Möglichkeit, Krypto anzubieten. Jetzt kontert Binance mit einer potenziell globaleren Lösung, gestützt durch seine unvergleichlichen Liquiditätspools. Wer gewinnt also?

Mein Bauchgefühl sagt, Institutionen werden absichern. Manche werden auf Coinbase setzen wegen seines regulatorischen Komforts in den USA, während andere Binances Größe und internationale Reichweite vertrauen. Ähnlich wie bei der Wahl zwischen den besten Kryptobörsen wird es keine Einheitslösung geben. Aber machen Sie keinen Fehler: Das ist ein Zwei-Pferde-Rennen, und beide sprinten hart.

Solaxy: Die Nebengeschichte, die jeder übersehen hat

🎭 Igniter Meme Competition: Create the Weirdest Token 🎭 Voting has closed. Instead of 1, the top 3 tokens will graduate: $NSOL, $SLEEP, & $SAGA. We’ll support serious builders financially + technically as we continue to grow value on-chain. Huge thanks for the creativity &… pic.twitter.com/kublVTgLI4 — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) September 29, 2025

Im Lichte der jüngsten Nachrichten rund um Binance taucht ein weiterer Name auf: Solaxy. Vermarktet als der nächste Schritt in der Blockchain-Technologie, soll Solaxy offenbar das Solana-Ökosystem mit skalierbarer, dauerhafter Infrastruktur erweitern. Hier wird es interessant. Während Binance und Coinbase institutionelle Schritte machen, ist Solaxy ein Graswurzelprojekt – es ermöglicht Nutzern, mit Solaxy Igniter eigene Token zu erstellen. Es demokratisiert Blockchain-Building, um CaaS zu ergänzen, nicht um damit zu konkurrieren.

Es scheint fast so, als befänden wir uns mitten in zwei Revolutionen – einer von oben (institutionelle Adoption) und einer von unten (dezentrale Innovation). Beide sind wichtig. Lassen Sie uns kurz realistisch sein. So traumhaft das für TradFi klingt, Risiken bleiben. White-Label-Dienste setzen enormes Vertrauen in den Anbieter voraus. Wenn Binance regulatorisch unter Druck gerät, könnten die Institutionen, die seine Technologie lizenzieren, in die Schusslinie geraten.

Und für Nutzer? Transparenz ist entscheidend. Werden sie wissen, dass ihre Trades über Binances Backend laufen? Oder werden Banken das verbergen? Die Optik spielt eine Rolle, besonders in Märkten, die noch vom FTX-Zusammenbruch gezeichnet sind. Aus meiner Sicht könnte White-Label-Krypto florieren – aber nur, wenn die Anbieter Vertrauen und Compliance überkommunizieren. Ohne das könnte die Adoption ins Stocken geraten.

Was das für Sie bedeutet

Ich komme direkt zum Punkt: Wir treten in eine neue Ära ein, in der traditionelle Finanzinstitutionen nicht nur „mit Krypto spielen“, sondern aktiv darum konkurrieren, es anzubieten. Das bedeutet: mehr Menschen kaufen, verkaufen und halten digitale Assets über ihre alltäglichen Bankkonten. Neugierig, welche? Schauen Sie sich Ressourcen wie „Kryptowährung kaufen“-Guides an und vergleichen Sie, wie sich Institutionen positionieren könnten. Es gilt dieselbe alte Regel: Vertrauen Sie nicht blind – verifizieren Sie und kontrollieren Sie, wo möglich, Ihre eigenen Schlüssel.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.