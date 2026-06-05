Bitcoin-Comeback? Die Liquidität liegt bei 70.000 Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin verlor zuletzt rund 18 Prozent seit dem Mai-Hoch.

Anleger waren am Hoch extrem bullish, am Tief extrem pessimistisch.

Historisch entstehen Rebounds oft bei maximaler Angst im Markt.

Der Kryptomarkt bleibt klar unter Druck. Bitcoin notiert aktuell nur noch knapp über 63.000 US-Dollar und hat auf Wochensicht rund 15 Prozent an Wert verloren. Von bullischem Momentum fehlt weiterhin jede Spur, stattdessen dominieren Verkäufe und Liquidationen das Marktgeschehen. Immer wieder scheitern Erholungsversuche an wichtigen Widerständen, während die Stimmung unter Anlegern zunehmend pessimistischer wird.

Der laufende Bärenmarkt hat Bitcoin bereits deutlich von den Höchstständen entfernt. Dennoch zeigen einige On-Chain- und Derivatedaten nun interessante Entwicklungen. Vor allem die aktuelle Liquiditätsverteilung am Futures-Markt könnte Hinweise darauf liefern, wo die nächste größere Kursbewegung stattfinden könnte.

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Bitcoin-Liquidität bei 69.000 US-Dollar: Warum ein Rebound möglich bleibt

Die dargestellte Liquidation Heatmap von Binance zeigt, wo sich große Mengen gehebelter Positionen befinden. Vereinfacht gesagt markiert die Heatmap jene Kursbereiche, an denen bei einer Bewegung des Bitcoin-Kurses besonders viele Trader liquidiert würden. Je heller die Bereiche dargestellt sind, desto mehr Liquidität beziehungsweise potenzielle Liquidationen liegen dort.

Aktuell fällt besonders auf, dass sich zwischen 69.000 und 70.000 US-Dollar ein außergewöhnlich großer Liquiditätspool gebildet hat. Dort liegen zahlreiche Short-Positionen sowie gehebelte Marktteilnehmer, deren Stopps und Liquidationslevel eng konzentriert sind. Solche Bereiche wirken häufig wie ein Magnet auf den Kurs.

Das Konzept dahinter ist relativ einfach: Märkte bewegen sich oft dorthin, wo möglichst viel Liquidität vorhanden ist. Große Marktteilnehmer benötigen Liquidität, um größere Orders effizient auszuführen. Deshalb werden Regionen mit hohen Konzentrationen an Stop-Loss-Orders und Liquidationen häufig angelaufen.

Obwohl Bitcoin derzeit klar schwach aussieht, könnte genau diese Konstellation einen technischen Rebound begünstigen. Sollte sich der Verkaufsdruck abschwächen oder eine kurzfristige positive Nachricht für Entlastung sorgen, könnte Bitcoin zunächst in Richtung der großen Liquiditätszone steigen. Ein Anstieg von 63.000 auf 69.000 US-Dollar würde dabei zahlreiche Short-Liquidationen auslösen. Diese Liquidationen erzeugen zusätzliche Kauforders und können eine sogenannte Short Squeeze auslösen, bei der der Kurs kurzfristig deutlich schneller steigt als fundamental gerechtfertigt wäre.

Wichtig bleibt jedoch: Die Heatmap zeigt keine Garantie für steigende Kurse. Sie zeigt lediglich, wo die größten Liquiditätspools liegen. Solange der übergeordnete Abwärtstrend intakt bleibt, könnte ein möglicher Anstieg in Richtung 69.000 bis 70.000 US-Dollar lediglich eine Erholung innerhalb des laufenden Bärenmarktes darstellen. Dennoch ist dieser Bereich derzeit eines der spannendsten Kursziele auf der Oberseite.

Bitcoin-Anleger so pessimistisch wie lange nicht mehr

Während der Bitcoin-Kurs zuletzt massiv unter Druck geriet, hat sich auch die Stimmung der Anleger dramatisch verschlechtert. Neue Daten von Santiment zeigen, dass das soziale Sentiment Ende Mai noch auf einem Extremhoch lag. Am 22. Mai erreichte der Indikator einen Wert von +456, als Bitcoin nahe 78.000 US-Dollar notierte. Damals dominierten Optimismus, neue Kursziele und die Erwartung weiterer Allzeithochs.

Bitcoin is down ~18% from its late-May high near $78K to ~$63.8K now. The price drop is everywhere. The sentiment underneath it is the part worth seeing (researched with Santiment MCP + Claude):

📉 $BTC: ~$78K late-May high → ~$63.8K now, down ~18%, with most of the slide in the… pic.twitter.com/f1zgDt6c4U — Santiment Intelligence (@SantimentData) June 4, 2026

Mit dem anschließenden Kursrückgang kippte die Stimmung jedoch vollständig. Bereits am 1. Juni fiel der Sentiment-Wert auf -160 und markierte am 3. Juni mit -164 den pessimistischsten Wert der gesamten Analyseperiode. Bemerkenswert ist dabei, dass die Stimmung dem Kurs lediglich folgte, anstatt ihn vorauszusehen. Genau am Hochpunkt waren Anleger besonders bullish, während die größte Angst erst nach dem starken Abverkauf aufkam.

Historisch betrachtet sind solche Extremwerte oft ein Kontraindikator. Wenn nahezu alle Marktteilnehmer bereits pessimistisch positioniert sind, nimmt das zusätzliche Verkaufspotenzial häufig ab. Das bedeutet zwar nicht automatisch, dass das Tief bereits erreicht wurde. Dennoch zeigt die Vergangenheit immer wieder, dass Phasen extremer Angst häufig die Grundlage für technische Gegenbewegungen bilden können.

Gerade in Verbindung mit den großen Liquiditätspools zwischen 69.000 und 70.000 US-Dollar entsteht damit ein interessantes Szenario. Sollte sich die Marktstimmung stabilisieren, könnte Bitcoin von der aktuell extrem negativen Positionierung vieler Anleger profitieren und einen kurzfristigen Rebound einleiten. Langfristig bleibt der übergeordnete Bärenmarkt jedoch weiterhin intakt.

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