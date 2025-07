Bitcoin-Dieb in Uniform: 50 BTC gestohlen – Die unglaubliche Geschichte des Paul Chowles

Ein Ermittler, der selbst zum Täter wurde – der Fall Paul Chowles liest sich wie ein Drehbuch für einen Cyberthriller. Was als gewöhnliche Untersuchung der dunklen Machenschaften im Netz begann, entpuppte sich als ein beispielloser Fall von Korruption innerhalb der britischen Verbrechensbekämpfung. Wie der ehemalige NCA-Officer 50 Bitcoin stahl, die nun Millionen wert sind, und weshalb ihn die Technik doch noch überführte, erfahren Sie in diesem aufschlussreichen Artikel.

Paul Chowles, ein erfahrener Ermittler der britischen National Crime Agency (NCA), galt lange als versierter Experte im Bereich der Cyberkriminalität. Als technikaffiner Spezialist spielte er eine Schlüsselrolle bei der Aufarbeitung illegaler Darknet-Aktivitäten – doch niemand ahnte, dass er selbst zu einem Teil des kriminellen Netzwerks wurde.

Im Jahr 2017 nutzte Chowles seine privilegierte Position innerhalb einer Ermittlung zu Silk Road 2.0, um unbemerkt 50 Bitcoin zu entwenden. Diese stammten aus dem sogenannten „Retirement Wallet“ des Silk-Road-Betreibers Thomas White, der zu diesem Zeitpunkt im Visier der Ermittlungen stand.

🚨A cop from Britain’s top law enforcement agency stole £4.4m in Bitcoin.

NCA officer Paul Chowles, from Bristol, was meant to be investigating drug dealer Tom White.

Instead, he helped himself to 50 of White's seized Bitcoin.

This week, Chowles was jailed for 5.5 years. 😬 pic.twitter.com/PF3APZ8FCK

— Rebecca Tidy (@DrRebeccaTidy) July 17, 2025