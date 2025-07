Altcoin-Alarm: Warum XRP, Ethereum Classic, Litecoin und Co. plötzlich explodieren

Das Wichtigste in Kürze

Altcoins wie Ethereum Classic und Litecoin erleben derzeit deutliche Kursanstiege.

Experten deuten diese Entwicklung als frühe Zeichen einer Altcoin Season.

Dabei könnte eine neue Welle an Kursgewinnen auch jüngere Coins betreffen.

Es braut sich etwas zusammen im Kryptomarkt – und das nicht nur bei Bitcoin. Während XRP nach jahrelanger Durststrecke ein neues Allzeithoch erreicht hat, erleben auch andere Veteranen des Kryptomarktes ein überraschendes Comeback. Ist das der Beginn einer neuen Altcoin Season? Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe und erklärt, warum gerade die alten Token plötzlich wieder gefragt sind.

Altcoin mit überraschendem Comeback

Ein starkes Lebenszeichen kommt derzeit von den sogenannten OG-Altcoins: Ethereum Classic, Litecoin und Bitcoin Cash. Nachdem XRP ein neues Allzeithoch erreichte und Bitcoin ebenfalls die Marke von 70.000 US-Dollar knackte, ziehen nun auch die alten Token kräftig nach.

Die Kurszuwächse überraschen viele Anleger, da diese Coins lange Zeit kaum Bewegung zeigten. Ethereum Classic stieg in nur 24 Stunden um über 20 %, Litecoin knackte die 110-Dollar-Marke und Bitcoin Cash legte ebenfalls spürbar zu.

Bitcoin Fear and Greed Index is 73 – Greed

Current price: $118,820 pic.twitter.com/dKxgHsLS1F — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) July 18, 2025

Ethereum Classic: Der Altcoin der Prinzipien

Ethereum Classic entstand 2016 durch eine Spaltung der Ethereum-Blockchain nach einem berüchtigten DAO-Hack. Die Hard Fork wurde von vielen unterstützt, doch eine Gruppe blieb bei der ursprünglichen Blockchain – daraus entstand Ethereum Classic.

Bis heute steht ETC für Unveränderbarkeit und Prinzipientreue. Der jüngste Kursanstieg zeigt, dass auch alte Projekte mit klarem Narrativ noch immer Kapital anziehen können.

Die Rolle von XRP im aktuellen Marktaufschwung

XRP hat mit einem neuen Allzeithoch von 3,65 US-Dollar ein starkes Zeichen gesetzt. Sieben Jahre mussten Anleger auf diesen Moment warten – begleitet von rechtlichen Auseinandersetzungen mit der US-Börsenaufsicht SEC. Die jüngste Preisrallye deutet darauf hin, dass der Markt zunehmend davon ausgeht, dass der Rechtsstreit ein baldiges Ende findet.

XRP profitiert zusätzlich von institutionellem Interesse und seiner etablierten Infrastruktur im Zahlungsverkehr. Viele sehen den Coin als Brücke zwischen klassischem Finanzsystem und Blockchain-Welt. Damit wird XRP zu einem zentralen Akteur in der nächsten Marktphase.

Hit the like button if you are ready for $5 per $XRP! 👍 pic.twitter.com/7E56E4En01 — Crypto Fergani (@cryptofergani) July 17, 2025

Litecoin: Der kleine Altcoin-Bruder von Bitcoin lebt

Litecoin wurde 2011 von Charlie Lee, einem Ex-Google-Mitarbeiter, ins Leben gerufen. Ziel war es, eine schnellere Alternative zu Bitcoin zu schaffen – mit kürzeren Blockzeiten und niedrigeren Gebühren.

Der Kurs des Coins kletterte zuletzt auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Viele Analysten sehen in Litecoin einen stabilen Wertaufbewahrer mit hoher Liquidität, der vor allem von kurzfristigen Kapitalströmen profitiert.

Bitcoin Cash: Die Fork mit Geschichte

Bitcoin Cash entstand 2017 durch eine weitere Spaltung – diesmal von Bitcoin selbst. Der Streitpunkt war die Größe der Blöcke und die Frage nach Skalierbarkeit. Das Ergebnis war eine neue Blockchain mit dem Ziel, schnellere und günstigere Transaktionen zu ermöglichen.

Mittlerweile ist Bitcoin Cash zwar nicht mehr unter den Top 10, konnte jedoch als Nummer 19 im Ranking zuletzt wieder kräftig zulegen. Experten sehen hier eine Rückbesinnung auf Coins mit stabiler technischer Basis.

Altcoin-Season in Sicht? Was Experten sagen

Laut Akshat Vaidya, CIO bei Maelstrom, ist der aktuelle Pump ein klares Frühzeichen für eine mögliche Altcoin Season. Zwar sei der Markt noch nicht voll in Bewegung, doch die Rotation von Bitcoin zu Altcoins beginne bereits sichtbar.

Vaidya betont: Erst die bekannten, liquiden Altcoins ziehen Kapital an – die kleineren, neuen Projekte könnten in der nächsten Welle folgen. Dieses Muster habe sich bereits in früheren Zyklen gezeigt und spreche für eine Wiederholung.

World’s Most Valuable Financial Assets

(Measured in Trillions of Dollars) 1) Gold = $22.7T

2) Nividia = $4.0T

3) Microsoft = $3.7T

4) Apple = $3.1T

5) Bitcoin = $2.4T <———

6) Amazon = $2.3T

7) Silver = $2.2T

8) Alphabet = $2.1T

9) Meta = $1.8T

10) Saudi Aramco = $1.6T — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) July 14, 2025

Mehr als ein Markttrend: Politische Impulse für den Altcoin Sketor

Nicht nur technischer Fortschritt oder Marktpsychologie spielen eine Rolle. Auch politische Entwicklungen wie die Verabschiedung des GENIUS Acts in den USA stützen derzeit die Kryptobranche. Das Gesetz legt erstmals ein offizielles Rahmenwerk für Stablecoins fest.

Solche Signale aus der Politik wirken wie Rückenwind für die gesamte Branche. Analysten sprechen sogar von einem „pro-krypto Kurs“, der institutionelles Kapital zurück in den Markt zieht.

Was passiert mit den neueren Altcoins?

Obwohl Uniswap, Dogecoin und Hedera bereits zweistellige Gewinne verzeichneten, stehen sie derzeit noch im Schatten der OG-Coins. Experten vermuten, dass ihre Zeit kommt, sobald der Markt vollständig in den Altcoin-Modus schaltet.

Sobald Bitcoin seine Dominanz weiter verliert, könnten auch diese Projekte stark profitieren. Bis dahin bleiben Ethereum Classic, Litecoin und Bitcoin Cash im Rampenlicht und könnten als Wegweiser für den kommenden Zyklus dienen.

Makrotrends und institutionelle Bewegung

Neben den Altcoins beeinflussen auch globale Trends den Markt. Der Durchbruch des GENIUS Acts zeigt, dass die USA bereit sind, klare Regeln für Krypto zu schaffen – ein Signal an institutionelle Anleger. Diese könnten nun verstärkt Kapital in regulierte Krypto-Produkte und bekannte Coins lenken.

Auch Unternehmen und Fonds beginnen wieder, in Krypto zu investieren. Diese Entwicklung legt den Grundstein für eine mögliche langfristige Erholung. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die nächste echte Altcoin Season nicht mehr weit entfernt sein.

