Der US-Senat lehnte am 15. September den Antrag auf Beendigung der Debatte über den Digital Asset Market Clarity Act (H.R. 3633) mit 49 zu 50 Stimmen ab; erforderlich waren 60 Stimmen. Einen Tag später erhöhte die Federal Reserve ihren Zielkorridor um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4 Prozent. Bitcoin stieg anschließend auf 80.935 Dollar, nachdem die Kryptowährung am Vortag noch bei rund 76.400 Dollar gehandelt worden war. Arthur Hayes nutzte diese Entwicklung, um die kurzfristige Bedeutung des CLARITY Act für die Marktbewegung infrage zu stellen.

Was der CLARITY Act regeln soll

Der Gesetzentwurf soll eine bundesweite Marktstruktur für digitale Vermögenswerte in den USA schaffen. Vorgesehen ist zudem eine Aufteilung regulatorischer Zuständigkeiten zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Das Senatsvotum betraf das Verfahren zur Beendigung der Debatte und nicht die endgültige Verabschiedung. H.R. 3633 bleibt damit auf dem Kalender.

Für einen erneuten Vorstoß müssten Befürworter eine breitere Koalition bilden. Nach den vorliegenden Angaben bleibt im Kongress nur begrenzt Zeit für Debatte, Änderungsanträge und eine Verabschiedung. Ein Hintergrundartikel zur CFTC-Rolle im CLARITY Act befasst sich mit der möglichen Aufteilung der Aufsicht.

Marktreaktion und Hayes‘ Position

Hayes, Mitgründer von BitMEX, Chief Investment Officer bei Maelstrom und CEO von Flop Labs, veröffentlichte seine Einschätzung am 18. September auf X. Er stellte dabei die Geldströme infolge höherer Zinsen über die unmittelbare Bedeutung der Kryptoregulierung. Nach seiner Darstellung können höhere Zinsen vermögenden Anlegern zusätzliche Mittel für Finanzanlagen verschaffen.

Innerhalb einer Stunde wurden laut den vorliegenden Daten rund 192 Millionen Dollar an gehebelten Krypto-Positionen liquidiert, darunter mehr als 183 Millionen Dollar an Short-Positionen. Die Schließung dieser Positionen durch Zwangskäufe beschleunigte den Anstieg über 80.000 Dollar. Die Liquidationsdaten identifizieren Short-Covering damit als unmittelbaren Treiber der Rally.

Umsetzungswahrscheinlichkeit und offene Fragen

Das Ergebnis von 49 zu 50 Stimmen lag unter der für die Verfahrensentscheidung notwendigen Schwelle von 60 Stimmen. Es beendet das Gesetzesvorhaben jedoch nicht. Unterstützer können eine weitere Abstimmung anstreben, wenn sie ausreichend Unterstützung organisieren. Wird der Gesetzgebungsprozess nicht in diesem Jahr abgeschlossen, steht laut den vorliegenden Angaben 2027 ein vollständiger legislativer Neustart bevor. Ein Überblick zur US-Kryptoregulierung ordnet die Debatte ein.

Bedeutung für Anleger im DACH-Raum

Die Debatte betrifft den regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte in den USA. Für Marktteilnehmer bleibt sie vor allem ein Beispiel dafür, dass Gesetzgebungsprozesse, Geldpolitik und gehebelte Positionierungen zeitgleich auf das Marktgeschehen treffen können. Der jüngste Kursanstieg und die Liquidationswelle verdeutlichen die kurzfristige Volatilität von Bitcoin. Eine Analyse zum Bitcoin-Kursziel von 82.000 Dollar behandelt die Kursbewegung ebenfalls.

Fazit und Einordnung

Bitcoin überschritt die Marke von 80.000 Dollar nach dem Senatsrückschlag und der Zinserhöhung der Federal Reserve. Während die Liquidationsdaten Short-Covering als direkten Kurstreiber ausweisen, betont Hayes die Rolle breiterer Geldströme in Finanzanlagen. Der CLARITY Act bleibt trotz des gescheiterten Cloture-Votums im Gesetzgebungsverfahren.

Hayes verbindet seine längerfristige Einschätzung mit einem möglichen Rückgang auf 50.000 Dollar und einem späteren Ziel von 1 Million Dollar. Diese Einschätzung ist seine Marktprognose und keine gesicherte Entwicklung. Die nächste politische Weichenstellung wäre ein erneuter Senatsvorstoß für das Gesetz.

Risikohinweis und Call-to-Action

Kryptowährungen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen. Der schnelle Anstieg über 80.000 Dollar sowie die umfangreichen Liquidationen zeigen, wie stark gehebelte Positionen Marktbewegungen verstärken können. Anleger sollten Informationen zur Regulierung und zu Marktbewegungen sorgfältig prüfen und eigene Risiken berücksichtigen. Für weitere Hintergründe zur laufenden Debatte steht der Überblick zur US-Kryptoregulierung zur Verfügung.