Bitcoin ETFs: Längste Zufluss-Serie seit Mai beflügelt Markt

Das Wichtigste in Kürze

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 21.07.26 Nettozuflüsse in Höhe von 206 Millionen US-Dollar.

Laut Daten von CoinGlass schließt dies eine sechstägige Erfolgsserie ab, die sich auf insgesamt über 900 Millionen US-Dollar beläuft – die längste ununterbrochene positive Phase seit Mai.

Diese Zufluss-Serie fiel mit der Rückeroberung der 66.000-Dollar-Marke durch den Bitcoin-Kurs zusammen (die er seither wieder eingebüßt hat), während die Marktstimmung zum ersten Mal seit fast einem Monat wieder in den neutralen Bereich vordrang.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 21. Juli Nettozuflüsse in Höhe von 206 Millionen US-Dollar. Laut Daten von CoinGlass schließt dies eine sechstägige Erfolgsserie ab, die sich auf insgesamt über 900 Millionen US-Dollar beläuft – die längste ununterbrochene positive Phase seit Mai.

Diese Zufluss-Serie fiel mit der Rückeroberung der 66.000-Dollar-Marke durch den Bitcoin-Kurs zusammen (die er seither wieder eingebüßt hat), während die Marktstimmung zum ersten Mal seit fast einem Monat wieder in den neutralen Bereich vordrang.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine einfache Erholung der ETF-Flüsse. Es ist eine strukturelle Rückkehr des institutionellen Kapitals nach einer der schmerzhaftesten Abflussperioden, die der Bitcoin-ETF-Komplex seit seinem Start im Januar 2024 durchstehen musste.

Die analytische Kernfrage lautet nicht mehr, ob der Verkaufsdruck vom Juni erschöpft ist; entscheidend ist nun, ob die aktuelle Zuflussdynamik nachhaltig genug ist, um das mittelfristige Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dauerhaft zu verschieben.

$BTC tapped our short-POI and shows a pullback.



If you took the short, I suggest you take some profits of the table and go BE.



For potential trades today I'm looking at a few scenario's here.



I'm bearish overall and we got a nice reaction from the POI I was talking about for a… pic.twitter.com/0gJIWnZ9I9 — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) July 22, 2026

Bitcoin-ETF-Flüsse: Der Mechanismus hinter der Serie

Der Mechanismus dahinter lässt sich wie folgt skizzieren: Eine zehntägige Abfluss-Serie, die dem Spot-Bitcoin-ETF-Komplex bis Ende Juni mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar entzog, endete abrupt am 2. Juli. An diesem Tag verzeichnete eine einzige Sitzung Zuflüsse von 221,7 Millionen US-Dollar.

Angeführt wurde dieser Handelstag von Fidelity (FBTC) und ARK (ARKB), während BlackRocks IBIT einen ungewöhnlichen Nettoabfluss von etwa 40 Millionen US-Dollar verbuchte, bevor sich der Trend dort wieder umkehrte.

Die Erholung beschleunigte sich zusehends. Am 6. Juli flossen 265,7 Millionen US-Dollar zu, wobei IBIT allein rund 209 Millionen US-Dollar beisteuerte – ein Wechsel in der Führungsrolle unter den Emittenten, der sich in den folgenden Sitzungen wiederholen sollte.

Nach einer kurzen Pause setzte sich die Serie vom 14. bis 17. Juli mit Zuflüssen von 181 Millionen und 108 Millionen US-Dollar fort und gipfelte am 20. Juli in einem Wert von 226,8 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis der letzten zwei Wochen beläuft sich auf etwa 273 Millionen US-Dollar, was die zweite positive Woche in Folge für den Sektor markiert.

In den meisten Sitzungen dominierten BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC) und ARK (ARKB) die Nettoeinlagen. Dass die Marktführerschaft zwischen diesen Anbietern wechselte, deutet darauf hin, dass die Nachfrage breit über verschiedene institutionelle Mandate verteilt ist und sich nicht nur auf ein einzelnes Produkt konzentriert.

ENTDECKEN SIE: Wann Bitcoin kaufen?

Regulatorische Katalysatoren und Wal-Akkumulation stärken das Makro-Umfeld

Bitcoin Whales Buy Billions In BTC As Smaller Holders Exit



Bitcoin whales holding 1,000 to 10,000 $BTC accumulated 66,700 BTC over the past 60 days, their strongest accumulation since February, CryptoQuant says.



Meanwhile, 100 to 1,000 BTC wallets posted one of their biggest… pic.twitter.com/0SPkkVa1yc — BSCN (@BSCNews) July 20, 2026

Zwei regulatorische Entwicklungen scheinen maßgeblich zum Stimmungsumschwung beigetragen zu haben. In den USA einigte sich das Weiße Haus auf ein Ethik-Paket, das zuvor den CLARITY Act blockiert hatte – ein parteiübergreifendes Gesetz, das die Zuständigkeiten zwischen der SEC und der CFTC klar abgrenzen soll.

Die Beilegung dieses Streits erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause im August den Senat passiert. Dies würde eine erhebliche regulatorische Unsicherheit beseitigen, die die Positionierung institutioneller Anleger bislang belastet hatte.

Parallel dazu verabschiedete die russische Staatsduma am 21. Juli ein umfassendes Kryptomarkt-Gesetz. Dieses stuft digitale Vermögenswerte offiziell als Eigentum ein, schafft einen Rahmen für Handel und Verwahrung unter Aufsicht der Bank von Russland und ermöglicht grenzüberschreitende Abrechnungen, während Inlandszahlungen mit Krypto verboten bleiben.

Das Gesetz tritt am 1. September 2026 in Kraft, wobei einige Bestimmungen schrittweise eingeführt werden. Für nicht qualifizierte Privatanleger gilt eine jährliche Kaufobergrenze von 300.000 Rubel (ca. 3.800 US-Dollar); qualifizierte Anleger unterliegen keinem Limit, müssen sich jedoch obligatorischen Risikoprüfungen unterziehen.

On-Chain-Daten von CryptoQuant ergänzen das Bild um die Angebotsseite. Wallets, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten, beschleunigten ihre Akkumulation im Juli so stark wie seit Monaten nicht mehr, nachdem der Bitcoin-Preis unter 55.000 US-Dollar gefallen war. Die gesamte Wal-Akkumulation überstieg in diesem Monat 66.700 BTC mit einem Gegenwert von etwa 4,415 Milliarden US-Dollar.

CryptoQuant merkte auf X an, dass die Käufe gezielt nach dem Fall unter die 55.000-Dollar-Marke zunahmen – ein Muster, das typisch für das Verhalten großer Halter in früheren Akkumulationsphasen ist.

Zudem erhöhte MicroStrategy seine Barreserven durch eine neue Wandelanleihe-Emission um 500 Millionen US-Dollar, während die Bitcoin-Bestände unverändert blieben. Dieser Schritt signalisiert eine Stärkung der Bilanz, ohne unmittelbaren Verkaufsdruck auf den Spotmärkten zu erzeugen.

ENTDECKEN SIE: Günstige Kryptowährungen mit Potenzial