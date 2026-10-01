BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) nahm am 29. September netto rund 51,09 Millionen US-Dollar auf. Zusammen verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs an diesem Handelstag Zuflüsse von 66,19 Millionen US-Dollar – der neunte positive Handelstag in Folge, obwohl die Stimmung bearish und das Umfeld durch steigende Renditen angespannt blieb.

IBIT führt die Zuflüsse am neunten Tag an

Der Zufluss in IBIT machte mehr als drei Viertel des Tagesplus aus. Auch ARKB, der ETF von ARK Invest und 21Shares, meldete einen Nettozufluss: rund 33,24 Millionen US-Dollar. Dass die Summe aller Fonds dennoch bei 66,19 Millionen US-Dollar lag, zeigt, dass einzelne Produkte gleichzeitig Abflüsse verzeichneten und die positiven Bewegungen teilweise ausglichen.

Die neuntägige Serie lief bis einschließlich 29. September. Sie erinnert daran, dass ETF-Nachfrage nicht nur an besonders großen Zuflusstagen abzulesen ist: Eine Folge positiver Tageswerte kann auf fortgesetztes Interesse institutioneller Anleger hindeuten, auch wenn sich das Kapital auf einzelne Produkte konzentriert und die Höhe der Zuflüsse schwankt. Eine frühere Phase mit mehreren Zuflusstagen hatte ebenfalls die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs in den Blick gerückt.

Zuflüsse signalisieren Nachfrage, garantieren aber keinen Kursanstieg

IBIT bildet die Preisentwicklung von Bitcoin ab und hält BTC als zugrunde liegenden Vermögenswert. Ein Nettozufluss bedeutet grundsätzlich, dass die Nachfrage nach Anteilen am Fonds zunimmt; er lässt sich jedoch nicht eins zu eins als einzelne Bitcoin-Kauforder interpretieren. Bei Creation- und Redemption-Prozessen werden ETF-Anteile geschaffen oder zurückgegeben. Veränderungen der ausstehenden Anteile können zusätzliche Bitcoin-Bestände des Fonds erforderlich machen.

Für Anleger liegt der praktische Unterschied zum direkten Kauf darin, dass sich Bitcoin über Broker, Depotbanken und reguläre Handelsplattformen abbilden lässt, ohne eigene Wallet oder Selbstverwahrung. Sie halten dabei jedoch Anteile am Trust und nicht die zugrunde liegenden Coins, die sie selbst transferieren könnten. Eine anhaltende Zuflussserie kann für schrittweisen Positionsaufbau sprechen, sagt aber weder aus, dass jeder Zufluss von langfristigen Käufern stammt, noch wie sich die Nachfrage nach dem Stichtag entwickelt.

Ein Ledger Hardware-Wallet zur sicheren Verwahrung von Kryptowährungen.

Auch steigende ETF-Zuflüsse führen nicht automatisch zu höheren Bitcoin-Kursen. Spot-Handel, Futures, Liquidationen sowie Zins- und Liquiditätsbedingungen wirken ebenfalls auf den Markt. Das erklärt, weshalb ETF-Nachfrage und Kursentwicklung zeitweise auseinanderlaufen können; steigende US-Renditen können Risikoanlagen zusätzlich belasten. Die Entwicklung der Bitcoin-ETFs bei fallendem Kurs verdeutlicht, warum Zuflüsse allein keine Kursgarantie darstellen. Auch US-Renditen und Hebelabbau gehören zu den Faktoren, die die Marktbewegung mitprägen.

Anfang Oktober wird die Fortsetzung entscheidend

Eine unmittelbare prozentuale Bitcoin-Kursreaktion auf die Tageszuflüsse lässt sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Entscheidend ist deshalb zunächst, ob die Nettozuflüsse Anfang Oktober anhalten. Bleibt die Serie bestehen, wäre das ein weiteres Indiz für institutionelles Interesse; drehen die ETF-Flows ins Minus, kann sich das Bild ebenso schnell verändern.

Risikohinweis: Kryptowährungen sind pseudonym; je nach Nutzung können KYC-Pflichten gelten. ETF-Zuflüsse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Kursentwicklungen.