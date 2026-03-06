Bitcoin hält 70.000-Dollar-Marke: Institutionelle ETF-Zuflüsse stützen den Kurs

Das Wichtigste in Kürze

Trotz Marktvolatilität fließt institutionelles Kapital in Bitcoin-ETFs.

Erfahrene Investoren setzen derweil auf Bitcoin Hyper, um DeFi-Nutzen für BTC zu erschließen.

Freitag, 6. März 2026 – Bitcoin hat die Erwartungen übertroffen, indem er die Marke von 70.000 $ zurückerobert und in den letzten Tagen verteidigt hat. Diese Bewegung markiert die stärkste Performance von BTC seit dem Flash-Crash vom 5. Februar – und ein Großteil dieser Stabilität ist auf die massive Unterstützung durch Spot-Bitcoin-ETFs zurückzuführen, die in dieser Woche kumulierte Nettozuflüsse in Höhe von 917,28 Millionen $ verzeichneten.

Dieses stetige institutionelle Kapital fungiert als verlässlicher Boden für Bitcoin und treibt das Aufwärtsmomentum voran, selbst während der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran keine Anzeichen einer Entspannung zeigt.

Während Mainstream-Trader die Kursentwicklung von Bitcoin genau beobachten, findet unter Smart-Money-Investoren eine wichtige Verschiebung statt.

Whales und erfahrene Trader gehen zunehmend dazu über, BTC nicht mehr nur einfach zu halten. Stattdessen investieren sie Kapital in Projekte, die neuen Nutzen für Bitcoin erschließen können – und Bitcoin Hyper (HYPER) hat sich schnell zu einem der meistdiskutierten Namen im Presale-Sektor entwickelt.

Obwohl der HYPER-Presale erst vor wenigen Monaten gestartet ist, konnte er ein stetiges Fundraising-Tempo beibehalten und fast 32 Millionen $ einsammeln, wobei an diesem Mittwoch ein sechsstelliger Kauf on-chain bestätigt wurde.

Da die auf BTC fokussierte Layer 2 von Bitcoin Hyper darauf ausgelegt ist, die DeFi-Fähigkeiten von Bitcoin massiv zu erweitern, ist das Projekt ideal positioniert, um von erheblichem Aufwärtspotenzial zu profitieren – einige Analysten prognostizieren für HYPER im weiteren Verlauf des Jahres 2026 sogar 100-fache Gewinne.

Bitcoin-ETF-Zuflüsse signalisieren Überzeugung der Wall Street, während BTC die 70.000 $-Marke hält

Bitcoin unternahm vor zwei Tagen einen Anlauf in Richtung der 74.000 $-Marke und erreichte diese am Mittwochabend kurzzeitig. Dieser Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer – und BTC testet derzeit vorsichtig die 70.000 $-Marke erneut, während die Bullen eine echte Machtdemonstration abliefern.

In einem heute auf X geteilten Beitrag hob der Analyst Ted Pillows den Bereich zwischen 69.000 $ und 70.000 $ als die entscheidende Zone hervor – und deutete an, dass selbst ein Rückgang unter 69.000 $ nicht das Ende der Welt bedeuten würde.

$BTC tapped the $74,000-$75,000 resistance zone and got rejected. The next crucial support zone is $69,000-$70,000, which should hold; otherwise, Bitcoin will drop towards the $65,000 level. pic.twitter.com/OiJooiYSm3 — Ted (@TedPillows) March 6, 2026

Bemerkenswert ist, dass jede der jüngsten Prognosen von Pillows einen schließlichen Abprall von BTC vorsieht – dieser Chart dient also eher als Leitfaden für Dip-Käufer denn als Grund zur Sorge.

Unterstützt wurde diese Preisaktion durch die beeindruckende Serie von Zuflüssen in Spot-Bitcoin-ETFs, wobei die gesamten Nettozuflüsse dieser Woche bis gestern auf 917,28 Millionen $ anstiegen. Diese beständige institutionelle Nachfrage ist immer wieder eingesprungen, um Kursrücksetzer abzufedern und die Überzeugung der Käufer zu stärken.

Dennoch geben sich viele erfahrene Marktteilnehmer nicht mehr mit passivem Exposure zufrieden. Stattdessen suchen sie nach Wegen, durch bessere Infrastruktur aktiv an der Wachstumsgeschichte von Bitcoin teilzuhaben, und diese Suche hat sie zum Bitcoin Hyper Presale geführt.

Warum Bitcoin Hyper die führende Layer 2 für Bitcoin werden könnte

Bitcoin Hyper (HYPER) ist ein neues Web3-Projekt im Presale-Stadium, das ein dediziertes Layer-2-Netzwerk entwickelt, um Bitcoin endlich Geschwindigkeit und niedrige Gebühren zu verleihen, ohne die legendäre Sicherheit der Main-Chain zu gefährden.

Das Projekt kombiniert die leistungsstarke Solana Virtual Machine (SVM) mit Zero-Knowledge-Proofs und regelmäßigen State-Commitments zurück zu Bitcoin. So entsteht ein System, das Transaktionen schnell verarbeitet und gleichzeitig sicher auf dem Base-Layer abrechnet.

Über eine trustless Bridge können Nutzer ihre BTC auf die Layer 2 übertragen und sie für Staking, DeFi-Anwendungen und andere dezentrale Tools nutzen, die auf Bitcoin traditionell nur schwer umsetzbar waren.

You ALWAYS need to show up in style. 😎 That's the Hyper way. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/X7Ds3nsFMM — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) March 3, 2026

Der native HYPER-Token treibt alle Governance-Prozesse, Transaktionsgebühren und das Staking (das Belohnungen mit einer APY von 37 % generiert) der L2 an. Das Projekt hat bereits Zusagen in Höhe von mehr als 31,8 Millionen $ gesichert, während das Gesamtangebot von HYPER auf 21 Milliarden Token begrenzt ist.

Der Mainnet-Launch von Bitcoin Hyper ist für später im ersten Quartal geplant – und Whales positionieren sich bereits im Vorfeld. Ein Käufer investierte Anfang dieser Woche 123.382 $, während täglich hunderte neue Investoren hinzukommen. Experten wie Borch Crypto spekulieren über 100-fache Gewinne für HYPER, was für Großanleger enorme Profite bedeuten würde.

So nehmen Sie jetzt am Bitcoin Hyper Presale teil

Da die ETF-Zuflüsse weiterhin den wachsenden institutionellen Glauben an Bitcoin unterstreichen, kommt Bitcoin Hyper zum perfekten Zeitpunkt für Trader, die in die Infrastruktur investieren wollen, die die nächste große Wachstumsphase des Netzwerks antreiben könnte.

Da die Layer 2 des Projekts bis Ende des ersten Quartals in die Mainnet-Launch-Phase übergehen soll, haben Schnellentschlossene einen klaren Vorteil – und die offizielle Bitcoin Hyper Website macht das Investieren schnell und einfach. Verbinden Sie einfach Ihr Krypto-Wallet mit dem integrierten Investment-Widget der Seite, wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsoption, und schon kann es losgehen.

HYPER-Token sind auch direkt über Best Wallet erhältlich. Sowohl die offizielle HYPER-Seite als auch Best Wallet unterstützen Käufe mit ETH, USDT, BNB, SOL, USDC sowie gängigen Bankkarten.

Für noch mehr Komfort können Sie Best Wallet direkt aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunterladen.

Staking ist sofort nach dem Kauf Ihrer HYPER-Token möglich und bietet derzeit eine attraktive APY von 37 %, während HYPER zum vergünstigten Presale-Preis von 0,0136766 $ pro Token angeboten wird.

Für die neuesten Updates und Ankündigungen folgen Sie Bitcoin Hyper auf X und treten Sie ihrer Telegram-Gruppe bei.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.