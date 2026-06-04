Bitcoin kopiert den Bärenmarkt 2022 fast perfekt – droht der Bruch der 50-Monats-Linie?

Trader ziehen beunruhigende Parallelen zwischen dem aktuellen Markt und dem Bärenmarkt 2022. Ein zentraler Trendindikator steht unter Druck – und die Geschichte zeigt, was danach kommen könnte.

Bitcoin pendelt nach den jüngsten Liquidierungen in der Nähe von Zwei-Monats-Tiefs und liefert Analysten neuen Anlass für Vergleiche mit dem Bärenmarkt 2022. Im Mittelpunkt steht der 50-Monats-EMA bei rund 66.628 US-Dollar. Analyst Rekt Capital warnt, dass Bitcoin diesen Trendindikator im laufenden Bärenmarkt wahrscheinlich nach unten durchbrechen wird. Das historische Muster aus 2022 lautet: zunächst ein Erholungs-Bounce, dann die Bildung eines niedrigeren Hochs, gefolgt vom endgültigen Verlust des 50-Monats-EMA als Unterstützung.

2026 kopiert 2022 – Stufe für Stufe

Trader Leviathan sieht die aktuelle Marktstruktur als nahezu identische Wiederholung des vorangegangenen Bärenzyklus – jede Phase drucke in derselben Reihenfolge. Die entscheidende Trennlinie liegt für ihn bei 60.000 US-Dollar: Hält dieses Niveau, wäre die Liquidierungswelle abgeschlossen und eine Erholung möglich. Bricht es, fehlt darunter jede nennenswerte Unterstützung und eine tiefere Korrektur würde wahrscheinlich. Trader Killa ergänzt, dass auf Basis des 2022-Skripts zunächst Wochen der Konsolidierung zwischen 63.000 und 65.000 US-Dollar zu erwarten seien.

Silberstreifen: 715 Prozent Rendite nach dem letzten Verlust dieser Linie

Das langfristige Bild ist trotz allem nicht hoffnungslos. Analytics-Account Paradox erinnert daran, was nach dem letzten Verlust des 50-Monats-EMA im Jahr 2022 folgte: Bitcoin reclaimed die Linie fünf Monate später und lieferte anschließend eine Rendite von 715 Prozent über die folgenden zwei Jahre. Wer in solchen Phasen positioniert war, profitierte überproportional. Die aktuelle Situation – mit dem RSI auf historischen Tiefständen und dem Kurs nahe dem 200-Wochen-SMA – zeigt deutlich: Bärenmärkte schaffen die Grundlage für die größten Bullenmärkte der Geschichte.

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715 Prozent nach dem letzten 50-Monats-EMA-Verlust. Das ist die historische Rendite für diejenigen, die in der Angst kauften. Bitcoin Hyper ($HYPER) gibt dir die Chance, nicht nur auf Bitcoin selbst zu setzen, sondern auf die Infrastruktur, die den nächsten Bitcoin-Zyklus antreiben wird: Als erste echte Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine macht Bitcoin Hyper BTC blitzschnell, günstig und DeFi-tauglich. Staking, dezentrale Anwendungen, nahezu sofortige Transaktionen – auf dem sichersten Blockchain-Fundament der Welt. Der Presale läuft, der Einstiegspreis liegt bei 0,0337 US-Dollar. Die besten Einstiegspunkte entstehen genau jetzt.

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