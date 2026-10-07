Bitcoin fiel am Dienstagabend, dem 6. Oktober, kurz auf rund 83.800 Dollar und löste damit eine Welle erzwungener Positionsschließungen aus. Binnen 24 Stunden summierten sich die Krypto-Liquidationen auf 555,6 Millionen Dollar, davon entfielen 487,2 Millionen Dollar auf Long-Positionen, wie Traders Union unter Berufung auf The Block und CoinGlass berichtet.

Der Hebelabbau beschleunigte sich innerhalb weniger Stunden

Der Rückgang blieb nicht auf Bitcoin beschränkt: Ethereum verlor laut dem Bericht 3,3 Prozent und notierte bei 2.612 Dollar. Bitcoin erholte sich nach dem Tief leicht und lag später bei 84.071 Dollar, zugleich rund 1,7 Prozent unter dem Stand 24 Stunden zuvor.

Besonders konzentriert fiel der Hebelabbau in den vier Stunden vor der Auswertung aus. In diesem Zeitraum wurden rund 429,8 Millionen Dollar an Positionen liquidiert, darunter etwa 415,3 Millionen Dollar an Longs. Die Vier-Stunden-Zahl ist Teil des 24-Stunden-Gesamtwerts und darf daher nicht als zusätzliches Liquidationsvolumen verstanden werden.

Eine Liquidation erfolgt, wenn eine gehebelte Position zwangsweise geschlossen wird, weil Verluste die erforderliche Margin – die hinterlegte Sicherheit – aufzehren. Solche Schließungen können zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen, wenn Long-Positionen bei fallenden Kursen automatisch abgebaut werden. Öffentlich verfügbare Liquidationsdaten bilden zudem möglicherweise nicht sämtliche Vorgänge am Markt ab und können die tatsächliche Summe unterschätzen.

Der Vorgang verdeutlicht, wie rasch ein Kursrückgang gehebelte Positionen unter Druck bringen kann. Auch der Abbau gehebelter Bitcoin-Positionen nahe 84.000 Dollar steht für diese Dynamik: Der Kursimpuls und die erzwungenen Verkäufe können sich gegenseitig verstärken, ohne dass die Liquidationssumme für sich genommen bereits eine Aussage über die weitere Richtung des Marktes liefert.

Gewinnmitnahmen und Positionierung verstärkten den Druck

Dominick John, Analyst bei Zeus Research, führt den Rücksetzer vor allem auf Gewinnmitnahmen und erzwungene Long-Liquidationen zurück. Nach seiner Einschätzung hatten ein zuvor gestiegener Open Interest – der Gesamtwert noch offener Derivatepositionen – und höhere Funding-Rates den Markt anfälliger für einen Deleveraging-Schub gemacht. Schwächeres Sentiment und eine leichte Underperformance von Altcoins hätten zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugt.

Der Crypto Fear & Greed Index sank von 67 auf 62, blieb damit aber im Bereich „Greed“. Der Rückgang signalisiert eine Abkühlung der Stimmung, nicht automatisch einen Wechsel in eine pessimistische Marktphase. Für kurzfristige Kursbewegungen bleiben neben der Positionierung auch wichtige Preiszonen und das Makroumfeld relevant; die Bitcoin-Kursmarken und ihr Zusammenspiel mit Hebel und Makrodaten bilden dabei einen Teil des beobachteten Risikobilds.

Liquidationen belegen Druck, aber keinen Trendbruch

Bitcoin hielt sich laut dem Bericht oberhalb von 83.000 Dollar. Jeff Ko, Chefanalyst bei ViaBTC, verwies zugleich darauf, dass der Kurs im dritten Quartal rund 40 Prozent zugelegt und Spot-ETFs Zuflüsse von 6,5 Milliarden Dollar verzeichnet hätten. Hält die Zone zwischen 82.000 und 83.000 Dollar, könne die aktuelle Bewegung seiner Einschätzung nach eine konstruktive Konsolidierung bleiben.

Die Marke ist damit ein möglicher Beobachtungspunkt, aber keine Garantie für eine Stabilisierung. Auch die ETF-Zuflüsse und die Marktpositionierung sollten getrennt betrachtet werden: Kapitalzuflüsse schließen kurzfristige Liquidationen und weitere Schwankungen nicht aus. Die vorliegenden Zahlen zeigen vor allem, dass Longs in kurzer Zeit stark unter Druck gerieten; sie belegen allein weder eine dauerhafte Trendwende noch eine vollständige Bereinigung des Hebels.

Risikohinweis: Kryptowährungen sind volatil und pseudonym, Transaktionen lassen sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen; bei Plattformen können zudem KYC-Pflichten gelten. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar. Gehebelte Positionen können Verluste beschleunigen und zur Liquidation führen.