Bitcoin News: Massive ETF-Abflüsse von 1,72 Milliarden Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Der wöchentliche Abfluss von 1,72 Milliarden US-Dollar, basierend auf Daten des Aggregators SoSoValue, markiert die vierte Woche in Folge mit negativen Vorzeichen.

Die kumulierten Abflüsse belaufen sich mittlerweile auf 5,4 Milliarden US-Dollar, wodurch das verwaltete Vermögen (AUM) der Spot-Bitcoin-ETFs von rund 104 Milliarden auf 94 Milliarden US-Dollar gesunken ist.

In den USA verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs in der Woche bis zum 6. Juni 2026 massive Abflüsse in Höhe von 1,72 Milliarden US-Dollar. Dies stellt die größte wöchentliche Rücknahmewelle für diese Produktklasse seit April 2025 dar. Zeitgleich verlor der BTC-Kurs fast 18 % an Wert – die schlechteste Wochenperformance des Jahres –, bevor heute eine leichte Erholung um 1,5 % auf 63.100 US-Dollar einsetzte.

Diese Zahlen stehen nicht für sich allein: Sie fielen zusammen mit einer erneuten militärischen Eskalation zwischen dem Iran und Israel, die die Ölpreise um über 5 % steigen ließ. Zudem sorgten stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls) für neue Ängste vor Zinserhöhungen durch die Federal Reserve. Hinzu kommt eine beschleunigte Umschichtung institutioneller Gelder in KI-Aktien, was die Krypto-Allokationen in Multi-Asset-Portfolios messbar verringert hat.

Die entscheidende analytische Frage ist nun nicht mehr, ob der aktuelle ETF-Exodus einen strukturellen Bruch mit dem Zuflussregime von Ende 2024 und weiten Teilen des Jahres 2025 darstellt. Vielmehr geht es darum, ob der Verkaufsdruck bald erschöpft ist oder ob eine tiefgreifende Neubewertung der Rolle von Bitcoin in institutionellen Portfolios begonnen hat.

Bitcoin News Today: ETF-Flussstruktur und makroökonomische Auswirkungen – Was die Zahlen verraten

Der wöchentliche Abfluss von 1,72 Milliarden US-Dollar, basierend auf Daten des Aggregators SoSoValue, markiert die vierte Woche in Folge mit negativen Vorzeichen. Die kumulierten Abflüsse belaufen sich mittlerweile auf 5,4 Milliarden US-Dollar, wodurch das verwaltete Vermögen (AUM) der Spot-Bitcoin-ETFs von rund 104 Milliarden auf 94 Milliarden US-Dollar gesunken ist.

Der aussagekräftigste Datenpunkt innerhalb dieses Aggregats ist der IBIT von BlackRock. Allein am 1. Juni entfielen 440,3 Millionen US-Dollar der insgesamt 483,8 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen auf diesen Fonds. Damit ist er das primäre Instrument, über das sich die institutionellen Verkäufe manifestieren.

Die dominierende Rolle von IBIT ist deshalb so bedeutend, weil der Fonds seit dem Start der Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 als wichtigster Indikator für das institutionelle Sentiment gilt. Bewegungen bei IBIT spiegeln direkt die Allokationsentscheidungen der größten und am stärksten risikogesteuerten Käufer am Markt wider.

Der makroökonomische Übertragungsmechanismus war dabei unübersehbar. Andri Fauzan Adziima, Analyst bei Bitrue Research, führte die Verkäufe direkt auf eine Kombination aus steigenden Inflationserwartungen, erhöhten Renditen für Staatsanleihen und einer sinkenden Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinssenkungen durch die Fed zurück. Diese Bedingungen benachteiligen strukturell nicht-zinstragende, spekulative Vermögenswerte.

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Wenn der risikofreie Zinssatz steigt oder auf hohem Niveau verharrt, nehmen die Opportunitätskosten für das Halten von Bitcoin in einem ETF-Mantel zu. Portfolio-Risikomanager institutioneller Firmen tendieren dann dazu, ihr Exposure über das liquideste verfügbare Vehikel – den ETF – zu reduzieren. Die starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag verstärkten diese Dynamik, da sie einen robusten Arbeitsmarkt signalisierten, der kurzfristige Lockerungen der Fed kaum rechtfertigt.

Gleichzeitig charakterisierten Analysten von Galaxy Research das Abflussmuster als Ausdruck einer „echten richtungsweisenden Neukalibrierung und nicht bloß als routinemäßige Hedging-Anpassungen“. Dies unterscheidet die aktuelle Phase von den kurzfristigen, liquiditätsgetriebenen Rücknahmen, die seit der ETF-Zulassung periodisch auftraten.

Die Rotation in KI-Aktien bildet einen zweiten, eigenständigen Kanal: Kapital, das zuvor das asymmetrische Renditeprofil von Bitcoin attraktiv fand, sieht derzeit vergleichbare Chancen in KI-Werten wie NVDA, MRVL und MU. Diese verzeichneten zweistellige Zuwächse in der Woche, bevor sie am Freitag scharf korrigierten – ein Rücksetzer, der Bitcoin wiederum eine unmittelbare kurzfristige Unterstützung bot. Das Umfeld erhöhter Renditen für Staatsanleihen, das diese Rotation stützt, war während der gesamten aktuellen Abflusssequenz ein beständiger Gegenwind für die Krypto-Preise.

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