Bitcoin News: OGs stoppen Verkäufe, Fidelity wagt spektakuläre Prognose

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin OGs stoppen ihre Verkäufe, Short-Term-Halter üben Verkaufsdruck aus.

Bitcoin Wale akkumulieren langfristig weiter BTC. Fidelity wird bullischer, doch Bodenbildung braucht Zeit.

Zum Ende der Handelswoche nimmt der Verkaufsdruck am Kryptomarkt erneut zu. Bitcoin fällt zurück auf rund 65.000 US-Dollar und gibt damit einen Großteil des jüngsten Rebounds preis, der die Leitwährung zeitweise bis auf 70.000 US-Dollar geführt hatte. Belastend wirkt vor allem die schwache Stimmung an den Aktienmärkten: Der S&P 500 verliert am Freitag über 500 Punkte. Inflationssorgen und zunehmende Unsicherheit rund um mögliche KI-Disruptionen drücken auf das Sentiment.

Auch bei Bitcoin bleibt die Schwäche spürbar, während verschiedene Stimmungsindikatoren weiterhin extreme Angst signalisieren. Doch wann kann man Bitcoin kaufen? Was zeigen die Daten und sagen die Experten?

Verkäufer wechseln: OGs ziehen sich zurück, Short-Term-Holder dominieren

Interessant ist jedoch, dass sich die Struktur der Verkäufer zuletzt verändert hat. In den vergangenen Wochen waren es vor allem langfristige Marktteilnehmer – oft als „Bitcoin OGs“ bezeichnet –, die durch erhöhte Aktivität auffielen. Kennzahlen wie die Coin Days Destroyed (CDD) signalisierten zeitweise, dass ältere Coins vermehrt bewegt wurden. Solche Bewegungen gelten häufig als Indiz dafür, dass erfahrene Investoren Gewinne realisieren oder Risiko reduzieren.

The Bitcoin Coin Days Destroyed indicator is in a cold zone. When it rises, we see sharp movements, which means that investors who have held $BTC for a long time are moving their holdings. pic.twitter.com/hosFqWOVZJ — SamT (@samtome97) February 27, 2026

Aktuell zeigen On-Chain-Daten jedoch ein anderes Bild. Die CDD-Werte sind deutlich zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass ältere Bestände derzeit kaum noch transferiert werden. Selbst unter Einbeziehung eines gleitenden 90-Tage-Durchschnitts bleibt das Aktivitätsniveau historisch niedrig. Das spricht dafür, dass viele langfristige Halter ihre Verkäufe vorerst abgeschlossen haben oder zumindest nicht mehr aggressiv auf dem Markt auftreten.

Stattdessen rücken kurzfristige Investoren in den Fokus. Daten zu Short-Term-Holdern zeigen, dass in den vergangenen 24 Stunden zehntausende BTC mit Verlust an Börsen transferiert wurden. Diese Coins stammen typischerweise von Marktteilnehmern, die erst in den vergangenen Monaten eingestiegen sind und nun unter Druck geraten. Verkäufe mit realisierten Verlusten deuten häufig auf Kapitulation hin – ein Muster, das in volatilen Marktphasen immer wieder zu beobachten ist.

Short-Term Holders remain in sell mode 📉 In the past 24h, 23.3k BTC were moved to exchanges at a loss. pic.twitter.com/1VMS3xdPef — Maartunn (@JA_Maartun) February 27, 2026

Die aktuelle Marktschwäche scheint somit weniger von strategischen Langzeitinvestoren getrieben zu sein, sondern vielmehr von kurzfristig orientierten Akteuren, die auf fallende Kurse reagieren. Das verändert die Dynamik: Während OG-Verkäufe oft strukturellen Angebotsdruck erzeugen, sind Short-Term-Abgaben eher sentimentgetrieben und können schneller wieder abebben. Das verbessert die Bitcoin Prognose für 2026.

Wale akkumulieren: Historisch oft ein starkes Signal

Trotz der aktuellen Schwächephase gibt es On-Chain-Daten, die ein konstruktiveres Bild zeichnen. Die Zahl der Adressen mit mehr als 100 Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer – häufig als Wale bezeichnet – ihre Bestände weiter ausbauen. Historisch betrachtet war eine steigende Anzahl großer Wallets oft ein Zeichen für strategische Akkumulation in Phasen erhöhter Unsicherheit.

JUST IN: The number of addresses holding more than 100 Bitcoin hit a new all time high 🚀 Whales are accumulating BTC 🐂 pic.twitter.com/E0bMYDbMGQ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) February 27, 2026

Große Investoren agieren in der Regel weniger impulsiv als kurzfristige Marktteilnehmer. Sie nutzen Korrekturen, um Positionen auszubauen, statt panisch zu verkaufen. Wenn die Anzahl der Adressen mit signifikanten Beständen steigt, spricht das dafür, dass Kapital mit langfristigem Anlagehorizont in den Markt fließt. In früheren Marktzyklen gingen solche Akkumulationsphasen häufig mittelfristigen Erholungsbewegungen voraus.

Entscheidend wird nun sein, ob sich dieser Trend fortsetzt. Sollte die Menge an Bitcoin, die von langfristigen Haltern und Walen absorbiert wird, weiter zunehmen, könnte dies das verfügbare Angebot am Markt verknappen. Eine Kombination aus nachlassendem Verkaufsdruck der Short-Term-Holder und anhaltender Akkumulation durch kapitalkräftige Investoren würde die Grundlage für eine stabilere Preisstruktur schaffen – und potenziell eine neue Aufwärtsbewegung unterstützen.

Fidelity-Analyse: Boden nahe, aber Zeitfaktor bleibt entscheidend

Die aktuelle Einschätzung von Fidelity-Experte Jurrien Timmer zeichnet ein differenziertes Bild. Bitcoin wird dabei nicht als alleiniger „Endgegner“ aller Assetklassen gesehen, sondern als Teil des sogenannten Hard-Money-Teams – mit Gold weiterhin in der Führungsrolle. Entscheidend sei daher nicht nur der reine Dollarpreis von Bitcoin, sondern auch das Verhältnis zu Gold. Genau hier setzt die Analyse über das Gold/Bitcoin-Ratio und dessen Z-Score an.

It has been my view all along that Bitcoin is an aspirational junior player on the hard money team (led by gold), and not the end-all-be-all store of value that is going to “eat” all other asset classes. Gold has been and, in my view, will always be the quarterback on this team,… pic.twitter.com/em8wtSz05L — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) February 27, 2026

Ein Blick auf die langfristige Power-Law-Kurve zeigt, dass der Bereich um 60.000 US-Dollar als strukturelle Unterstützungszone fungiert. Frühere Hoch- und Tiefpunkte sowie die steigende Support-Linie der Trendkurve verlaufen in dieser Region. Rein preislich könnte Bitcoin damit bereits nahe eines zyklischen Bodens notieren. Historisch fielen stärkere Korrekturen häufig in den Bereich dieser langfristigen Trendunterstützung zurück.

Allerdings verweist Timmer auf den Z-Score des Gold/Bitcoin-Verhältnisses. In der Vergangenheit signalisierten extreme Divergenzen Wendepunkte – etwa 2021 und 2025 bei Hochs sowie 2022 beim Tief. Aktuell liegt der Indikator zwar erhöht, aber noch nicht auf den Extremniveaus früherer Bodenbildungen. Das spricht dafür, dass der Preis zwar in einer potenziellen Bodenregion liegt, zeitlich jedoch noch eine Phase der Konsolidierung notwendig sein könnte.

Der Tenor: Ein abrupter Einbruch ist nicht zwingend das Basisszenario. Wahrscheinlicher erscheint ein längeres „Backing and Filling“ im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar.