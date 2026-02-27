Das Wichtigste in Kürze

Sam Bankman-Fried (SBF), der derzeit eine 25-jährige Haftstrafe im Metropolitan Detention Center in Brooklyn verbüßt, hat sich öffentlich für den Clarity Act ausgesprochen, ein bedeutendes Kryptowährungsgesetz, das dem Kongress vorliegt.

Am Mittwoch, den 25. Februar 2025, äußerte sich Sam Bankman-Fried auf X begeistert über den Gesetzentwurf und bezeichnete ihn als Sieg für die künftige Regierung. “Der CLARITY Act wird ein riesiger Meilenstein für Krypto und ein großer Erfolg für @realDonaldTrump sein”, schrieb SBF. Er behauptete weiter, er habe sich bereits früher für eine ähnliche Gesetzgebung eingesetzt, um Krypto der Aufsicht von SEC-Chef Gary Gensler zu entziehen, bevor Gensler “dem Justizministerium von Biden half, mich hinter Gitter zu bringen.”

Die ungefragte Unterstützung, die am Mittwoch über die sozialen Medien verbreitet wurde, löste sofort eine scharfe, überparteiliche Rüge führender Abgeordneter aus. Diese machten deutlich, dass die Zustimmung des in Ungnade gefallenen FTX-Gründers eher eine politische Belastung als ein Gewinn ist. Es scheint, dass SBF selbst aus einer Gefängniszelle heraus noch das bemerkenswerte Talent besitzt, Republikaner und Demokraten zu vereinen – wenn auch gegen sich selbst.

👀 NEW: Sam Bankman-Fried publicly endorsed the #CLARITY Act from prison, calling it a “huge milestone for crypto” and praising Donald #Trump. pic.twitter.com/pc0SowhqsD — Coinpaper (@coinpapercom) February 27, 2026

Weißes Haus bestätigt: Keine Pläne für Begnadigung von Sam Bankman-Fried

Das Weiße Haus hat bestätigt, dass keine Pläne für eine Begnadigung von Sam Bankman-Fried bestehen. Dies deutet darauf hin, dass seine Social-Media-Offensive auf taube Ohren stößt.

Die Reaktion aus dem Capitol Hill war prompt und einhellig. Senatorin Cynthia Lummis (R-WY), eine langjährige Verfechterin klarer Krypto-Regeln und Mitinitiatorin wichtiger Gesetzentwürfe zur Marktstruktur, zögerte nicht, den Clarity Act von Bankman-Fried zu distanzieren. In einer direkten Antwort auf X erklärte Lummis: “Mein Gesetzentwurf könnte sich nicht deutlicher von dem Entwurf unterscheiden, den Sie 2022 gegen meinen Einspruch vom Kongress zu kaufen versuchten. Wir brauchen – und wollen – Ihre Unterstützung nicht.”

Lummis ging noch weiter und merkte an, dass Bankman-Frieds Verbrechen unter den strengeren Bestimmungen des Clarity Act wahrscheinlich zu einer noch längeren Haftstrafe als den 25 Jahren geführt hätten, die er derzeit verbüßt. Diese Stimmung wurde auch von der Gegenseite geteilt. Senatorin Elizabeth Warren (D-MA), eine häufige Kritikerin der Krypto-Branche, nutzte den Moment, um die Öffentlichkeit an SBFs Vergangenheit zu erinnern. Warren bezeichnete ihn als einen „Betrüger, der mindestens 8 Milliarden US-Dollar von Kunden gestohlen hat“, und bekräftigte ihre Haltung, dass die Branche strenge Leitplanken benötigt, um Steuerzahler und das Finanzsystem zu schützen.

2022, kurz vor dem Zusammenbruch von FTX, war SBF ein lautstarker Verfechter des Digital Commodities Consumer Protection Act (DCCPA). Sein aggressives Lobbying für diesen Gesetzentwurf, der Kritikern zufolge das Geschäftsmodell von FTX auf Kosten dezentraler Finanz-Wettbewerber (DeFi) begünstigt hätte, belastete die Aussichten des Gesetzes massiv, sobald sein Betrug aufflog. Seine aktuelle Unterstützung für den Clarity Act droht die Geschichte zu wiederholen und ein toxisches Erbe mit einer neuen legislativen Initiative zu verknüpfen.

Der Clarity Act: Was SBF tatsächlich unterstützt

Die fragliche Gesetzgebung, die offiziell als Digital Asset Market Clarity Act bekannt ist, zielt darauf ab, eines der hartnäckigsten Probleme der Branche zu lösen: das Kompetenzgerangel zwischen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Durch die Festlegung klarer Kriterien für die Einstufung digitaler Vermögenswerte als Rohstoffe oder Wertpapiere soll das Gesetz die regulatorische Sicherheit schaffen, die institutionelle Anleger seit langem fordern.

Während Branchenvertreter argumentieren, dass eine solche Klarheit für die nächste Phase des Marktwachstums unerlässlich ist, gestaltete sich der Weg des Gesetzes durch einen gespaltenen Kongress schwierig. Zuletzt gewann die Gesetzgebung als Priorität für den gewählten Präsidenten Donald Trump an Fahrt, der Berichten zufolge bestrebt ist, Reformen der Krypto-Marktstruktur zu unterzeichnen. Dass jedoch das Gesicht des größten Betrugsskandals der Branche vom Spielfeldrand aus Beifall klatscht, erschwert das Narrativ für die Unterstützer, die das Gesetz als Verbraucherschutzmaßnahme positionieren wollen.

Obwohl Ripple-CEO Brad Garlinghouse kürzlich eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung bis Ende April voraussagte, liefern ungebetene Befürwortungen durch verurteilte Straftäter den Gegnern des Gesetzes leichte Angriffsflächen. Die Herausforderung für die Gesetzgeber besteht nun darin, ihre Kollegen davon zu überzeugen, dass das Gesetz robust genug ist, um genau die Personen zu regulieren, die es nun bejubeln.