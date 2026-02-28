XRP News: XRP stürzt ab – doch Ripple tokenisiert Diamanten

Das Wichtigste in Kürze

Der XRP-Kurs bricht weiter ein und fällt unter 1,40 US-Dollar.

Ripple tokenisiert Diamanten auf dem XRP Ledger.

Größer Luxus-Move auf Blockchain im Nahen Osten.

XRP hatte es zuletzt schwer: In den vergangenen drei Monaten ging über ein Drittel des Werts verloren. Auch kurzfristig bleibt das Bild angeschlagen – gestern rutschte der Kurs erneut unter 1,40 US-Dollar, der Abwärtstrend wirkt weiterhin intakt und die relative Schwäche gegenüber dem breiten Markt ist klar erkennbar.

Gleichzeitig treibt Ripple Labs die institutionelle Adoption konsequent voran. Der Fokus liegt darauf, das eigene Ökosystem langfristig relevanter zu machen – nicht nur als Zahlungsrail, sondern als Infrastruktur für tokenisierte Real-World-Assets.

Genau in dieses Bild passt ein aktueller Schritt aus dem Nahen Osten, der Aufmerksamkeit auf die XRP Ledger lenkt. Wer Kryptowährungen in 2026 kaufen möchte, findet mittlerweile sogar Diamanten.

280 Millionen Dollar Diamanten: Was genau tokenisiert wurde

Konkret geht es um ein Tokenisierungsprojekt von Billiton Diamond und dem Tokenisierungsanbieter Ctrl Alt, das mit Unterstützung von Ripple umgesetzt wurde: Über 1 Milliarde AED (rund 280 Millionen US-Dollar) an zertifizierten, geschliffenen Diamanten wurden auf der XRP Ledger (XRPL) abgebildet. Statt einer abstrakten Ankündigung ist der entscheidende Punkt, dass die tokenisierten Bestände laut Ripple-Vertreter Reece Merrick inzwischen „live“ auf der XRPL sind – also nicht nur geplant, sondern tatsächlich on-chain erfasst.

🚨$280M IN DIAMONDS TOKENIZED ON XRP LEDGER Ctrl Alt, with support from Ripple, has tokenized $280 million in certified diamonds with Billiton Diamond on the $XRP Ledger. This marks one of the largest luxury asset tokenization deals in the Middle East. pic.twitter.com/DEbgu6HnHF — Coin Bureau (@coinbureau) February 27, 2026

Die Logik dahinter: Diamanten gelten als werthaltig, sind aber in der Praxis oft illiquide und operativ aufwendig zu handeln. Tokenisierung soll hier Prozesse vereinfachen: Zertifizierungs- und Provenienzangaben können als verifizierbare Daten mitgeführt werden, während Eigentum und Transfers digital nachvollziehbar werden.

Für die Verwahrung kommt Ripple Custody als institutionelle Custody-Schicht ins Spiel, während die XRPL die Ausgabe und Übertragung der Token übernimmt. Dass die XRPL gewählt wurde, wird in Berichten vor allem mit schnellen Settlement-Zeiten und niedrigen Gebühren begründet – Eigenschaften, die bei häufigen Bestandsbewegungen und Audit-Trails in Lieferketten relevant sind.

Ripple-Signal ist größer als eine Luxus-PR

Das Spannende an der Meldung ist weniger der Glamourfaktor, sondern das Signal in Richtung institutioneller Nutzung: Tokenisierte Rohstoffe und Lagerbestände sind ein klassischer RWA-Case, weil sie reale Inventare digital handel- und beleihbar machen können – zumindest perspektivisch. Genau hier positioniert sich Ripple im Nahen Osten zunehmend: Custody, Compliance-fähige Infrastruktur und Partnerschaften, die auf regulierte Märkte zielen.

Wichtig ist auch, was (noch) nicht automatisch folgt: „On-chain“ bedeutet nicht zwangsläufig, dass sofort ein offener Sekundärmarkt entsteht. In den Berichten wird explizit darauf hingewiesen, dass breiterer Handel und Marktzugang in der Praxis von regulatorischen Freigaben und dem konkreten Marktdesign abhängen können.

Trotzdem zeigt das Projekt, dass die XRPL nicht nur als Zahlungsnetzwerk, sondern als Abwicklungs- und Registerschicht für tokenisierte Vermögenswerte genutzt wird – und zwar in einer Größenordnung, die im regionalen Kontext als eines der größten Luxury-Asset-Tokenisierungsbeispiele bezeichnet wird.

Für XRP entsteht damit ein typisches Spannungsfeld: Der Kurs kann technisch schwach bleiben, während sich parallel die „Rails“-Story weiterentwickelt. Solche Meldungen liefern keinen kurzfristigen Preistreiber per se – aber sie stärken die These, dass Ripple die institutionelle Adoption nicht nur ankündigt, sondern über konkrete Bestände und Use-Cases operationalisiert. Doch in der Vergangenheit kam das eben selten den XRP-Haltern direkt zugute. Damit ist diese Ripple News nicht zwingend ein Grund, XRP zu kaufen.