Bitcoin Prognose: Kommt die finale Entscheidung?

Das Wichtigste in Kürze

Langfristige Bitcoin-Halter verkauften über 50.000 BTC innerhalb einer Woche.

Mehr als 54.000 Bitcoin flossen zuletzt auf Handelsplattformen weltweit.

Aktuell werden über 10,46 Millionen Bitcoin mit Verlust gehalten.

Historische Bodenzonen liegen laut MVRV-Modell zwischen 43.000 und 54.000 Dollar.

Bitcoin steht massiv unter Druck. Zuletzt rutschte BTC wieder in den Bereich um 60.000 US-Dollar und verlor rund 15 Prozent in einer Woche. Damit notiert der Markt über 50 Prozent unter dem Hoch von 126.000 US-Dollar. Momentum fehlt, Käufer bleiben vorsichtig, das Sentiment ist klar angeschlagen.

Zwar liegen die jüngsten Tiefs noch in Reichweite des aktuellen Kurses, doch genau das macht die Lage brisant: Das Chartbild wirkt fragil, jede Erholung wird schnell verkauft. Nach Angaben von CoinMarketCap notiert Bitcoin aktuell um 61.000 US-Dollar. Nun könnte die finale Entscheidung anstehen.

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CryptoQuant: Bitcoin vor dem finalen Stresstest

Die aktuelle CryptoQuant-Analyse beschreibt einen Markt, der sich in einer späten Bärenmarktphase befinden könnte. Im Fokus stehen dabei große Marktteilnehmer. Seit dem Kursrutsch Anfang Juni seien auf Binance deutlich höhere BTC-Zuflüsse von Wallets mit 100 bis 1.000 BTC sowie 1.000 bis 10.000 BTC zu beobachten. Das bedeutet nicht automatisch, dass alle Coins verkauft wurden. Dennoch steigt damit das potenziell sofort verfügbare Angebot auf einer der wichtigsten Handelsplattformen.

Besonders kritisch: Laut Analyse haben Short- und Long-Term-Whales zusammen bereits mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar an realisierten Verlusten verbucht. Große Halter absorbieren den Rückgang also nicht nur passiv, sondern reduzieren aktiv Risiko. In Phasen hoher Volatilität kann genau dieses Verhalten zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen.

Big Players Are Driving Bitcoin Toward Its Final Stress Test “These three readings describe the stress profile of a late-stage bear market: capitulating whales, distribution into weakness, and a fragile short-term cohort with its finger on the trigger.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/Jf6OVJBU4e — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 10, 2026

Noch fragiler wirkt die Gruppe der kurzfristigen Whale-Halter. Diese sitzt laut CryptoQuant auf rund 16 Milliarden US-Dollar an unrealisierten Verlusten. Anfang Mai waren diese Adressen kurzzeitig wieder im Gewinn, doch die Erholung scheiterte. Psychologisch ist das gefährlich: Wer nach kurzer Entlastung erneut tief ins Minus rutscht, verkauft oft schon kleinere Rebounds, um Verluste zu begrenzen.

Damit verdichtet sich das Bild: kapitulierende Whales, steigende Börsenzuflüsse und eine nervöse Short-Term-Kohorte. Genau deshalb könnte Bitcoin jetzt vor der finalen Entscheidung stehen. Entweder gelingt eine Stabilisierung im Bereich um 60.000 US-Dollar – oder der Markt erlebt den letzten Flush, der schwache Hände endgültig aus dem Markt drängt.

Bitcoin-Boden nahe? Diese Daten machen Bullen Hoffnung

Trotz des massiven Kursrückgangs sieht der Analyst Ali Martinez erste Anzeichen dafür, dass Bitcoin sich einer wichtigen Bodenbildungsphase nähern könnte. Zunächst bestätigt er jedoch den Verkaufsdruck, den auch andere On-Chain-Daten zuletzt signalisierten. Demnach haben langfristige Bitcoin-Halter innerhalb einer Woche mehr als 50.000 BTC im Wert von über 3,25 Milliarden US-Dollar umverteilt beziehungsweise verkauft. Diese zusätzlichen Verkäufe beschleunigten den Abwärtstrend und erhöhten den Druck auf den Markt erheblich.

Parallel dazu wurden laut den Daten mehr als 54.000 BTC auf Handelsplattformen transferiert. Dadurch stiegen die Exchange-Reserven kurzfristig deutlich an. Mehr verfügbares Angebot auf Börsen bedeutet in der Regel auch höheren Verkaufsdruck, da diese Coins potenziell jederzeit liquidiert werden können. Genau dieses Muster war zuletzt beim Rückgang von Bitcoin in Richtung 60.000 US-Dollar zu beobachten.

Gleichzeitig zeigt sich jedoch ein historisch relevanter Kontraindikator. Mit dem jüngsten Kursrutsch werden inzwischen mehr als 10,46 Millionen BTC mit Verlust gehalten. Genau diese Kennzahl hat in früheren Marktzyklen mehrfach wichtige Makro-Tiefs markiert. Sobald mehr als zehn Millionen Bitcoin „unter Wasser“ liegen, nimmt der Verkaufsdruck häufig ab, weil viele schwache Marktteilnehmer bereits kapituliert haben.

1/7 Bitcoin $BTC is about to reach a market bottom! Rather than chasing short-term volatility or selling, technical and on-chain metrics signal that a major macro accumulation cycle is starting. 🧵⬇️ — Ali Charts (@alicharts) June 8, 2026

Für die finale Bodenbildung verweist Ali Martinez zudem auf die sogenannten MVRV Pricing Bands. Historisch entstanden die attraktivsten Akkumulationszonen häufig im Bereich der MVRV-Bänder von 1,0 bis 0,8. Diese liegen aktuell bei rund 53.900 beziehungsweise 43.150 US-Dollar. Sollte Bitcoin tatsächlich noch eine letzte Kapitulationsphase erleben, könnten genau diese Kurszonen langfristig attraktive Einstiegsbereiche darstellen.

Für Anleger empfiehlt Martinez daher einen gestaffelten DCA-Ansatz mit Kaufzonen bei 62.800, 55.000 und 42.500 US-Dollar. So lässt sich das Risiko verteilen, während man gleichzeitig auf eine langfristige Erholung des Bitcoin-Zyklus setzt. Aktuell bleibt die Lage angespannt, doch die Daten deuten darauf hin, dass der Markt einer finalen Entscheidung immer näher kommt.

Entscheidung naht: Bitcoin könnte vor der finalen Bodenbildung stehen

Die kommenden Wochen dürften für Bitcoin richtungsweisend werden. Einerseits zeigen die On-Chain-Daten weiterhin deutlichen Stress im Markt. Wale realisieren Verluste, Exchange-Zuflüsse bleiben erhöht und viele Anleger sitzen auf roten Positionen. Andererseits erreichen mehrere historische Indikatoren inzwischen Bereiche, die in früheren Zyklen häufig mit wichtigen Tiefpunkten zusammenfielen.

Besonders die Zahl von mehr als 10 Millionen BTC, die aktuell mit Verlust gehalten werden, deutet darauf hin, dass die Kapitulationsphase bereits weit fortgeschritten sein könnte. Gleichzeitig liegen mit 53.900 und 43.150 US-Dollar wichtige MVRV-Zonen als potenzielle Auffangbereiche unter dem aktuellen Kurs.

Eine unmittelbare Trendwende ist zwar noch nicht bestätigt. Dennoch verdichten sich die Hinweise, dass Bitcoin näher an einer Bodenbildung als an einem neuen Bullenmarkt steht. Ob das Tief bereits erreicht wurde oder erst nach einer letzten Kapitulation folgt, dürfte sich nun in den kommenden Wochen entscheiden. Für langfristige Investoren könnte genau diese Phase die interessanteste des gesamten Zyklus werden.

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