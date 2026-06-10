Das Wichtigste in Kürze

Ein Blick auf den Chart zeigt: Gold notiert aktuell bei 4.333 USD, nachdem es von seinem im späten Januar erreichten Hoch bei 5.600 USD zurückgefallen ist.

Die aktuelle Struktur stellt eine breite Konsolidierung unterhalb dieses Gipfels dar.

Es zeigt sich eine Serie tieferer Hochs seit dem „Blow-off“, wobei der Preis jedoch deutlich über der vorherigen Basis verharrt.

Charttechnisch deutet dies auf eine Seitwärtsphase auf hohem Niveau hin, in der die massiven Gewinne verdaut werden, statt auf eine Trendwende.

Die KI von Sam Altman, ChatGPT, prognostiziert für den Goldpreis bis Ende 2026 einen Anstieg in den Bereich von 5.000 bis 5.800 USD. Angesichts eines aktuellen Kurses von rund 4.334 USD impliziert dieses Ziel einen stetigen Aufwärtstrend von etwa 15 % bis 34 % – und das bei einem Edelmetall, das für viele Marktteilnehmer bereits jetzt als teuer gilt.

Das bullische Szenario stützt sich auf die Dynamik großer Bullenmärkte. Zentralbanken diversifizieren weiterhin ihre Reserven, die geopolitische Unsicherheit bleibt hoch und die Staatsverschuldung steigt weltweit an. Zudem könnte jede Tendenz zu niedrigeren Zinssätzen die Investitionsnachfrage erneut anheizen.

Mehrere große Institutionen haben ihre Kursziele bereits in einer Spanne zwischen 4.900 und 5.500 USD angesiedelt. Aggressive Prognosen reichen sogar über die Marke von 6.000 USD hinaus, sollten sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern oder die Nachfrage nach „sicheren Häfen“ massiv zunehmen. Während das Basisszenario bei 5.000 bis 5.800 USD liegt, bleibt ein Ausbruch Richtung 6.000 USD möglich, sofern die Käufe der Zentralbanken stark bleiben und die Unsicherheit anhält.

Das bärische Szenario kehrt diese Treiber um. Sollte die Inflation abkühlen, das Wirtschaftswachstum widerstandsfähig bleiben und die Zinssätze länger auf hohem Niveau verharren, würde der US-Dollar an Stärke gewinnen und Gold an Attraktivität verlieren. In diesem Fall könnte der Goldpreis unter Druck geraten und zurück in die Zone zwischen 4.000 und 4.500 USD rutschen.

In einem solchen Umfeld wird die Geduld der Anleger auf die Probe gestellt. Solange jedoch die strukturelle Nachfrage intakt bleibt, weist der Pfad des geringsten Widerstands bis in die zweite Jahreshälfte 2026 hinein nach oben.

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Goldpreis-Prognose: Wenn der Preis abschreckt, aber Zentralbanken kaufen – behält die KI recht?

Ein Blick auf den Chart zeigt: Gold notiert aktuell bei 4.333 USD, nachdem es von seinem im späten Januar erreichten Hoch bei 5.600 USD zurückgefallen ist. Die aktuelle Struktur stellt eine breite Konsolidierung unterhalb dieses Gipfels dar. Es zeigt sich eine Serie tieferer Hochs seit dem „Blow-off“, wobei der Preis jedoch deutlich über der vorherigen Basis verharrt. Charttechnisch deutet dies auf eine Seitwärtsphase auf hohem Niveau hin, in der die massiven Gewinne verdaut werden, statt auf eine Trendwende.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 4.300 USD, gefolgt von einem Boden bei 4.100 USD und einer tieferen Nachfragezone um 4.000 USD. Widerstände finden sich bei 4.600 USD, 4.800 USD und einer massiven Hürde bei 5.200 USD. Der RSI liegt aktuell bei 34,71, während seine Signallinie bei 40,20 notiert. Das Momentum befindet sich somit unter dem Durchschnitt und nähert sich dem überverkauften Bereich.

Diese Differenz von etwa 5,5 Punkten verdeutlicht, dass die Verkäufer kurzfristig im Vorteil waren. Solche Abwärtsbewegungen bereiten jedoch oft den Boden für eine Erholung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Sobald der RSI wieder über die Signallinie von 40,20 steigt, dreht das Signal zurück auf Bullisch. Zusammenfassend respektiert der Chart weiterhin die langfristige Bullenstruktur und legt lediglich eine Pause nach einer großen Bewegung ein.

Sollte die Marke von 4.300 USD halten und die 4.600 USD zurückerobert werden, öffnet sich der Weg in Richtung der 5.000 USD und der prognostizierten Zielzone erneut.

Warum die KI bei LiquidChain optimistisch ist

Jeder Zyklus bietet ein Zeitfenster, in dem das „nächste große Ding“ noch günstig genug ist, um einen Unterschied zu machen. Dieses Fenster kündigt sich nicht an. Derzeit hängen Bitcoin, Ethereum und XRP an denselben Widerständen fest, die sie seit Wochen testen.

Eine makroökonomische Entlastung scheint immer nur einen Inflationsbericht entfernt zu sein, und die institutionelle Welle wird stets für das nächste Quartal erwartet. Das Aufwärtspotenzial für Large Caps ist kein Geheimnis – es ist eingepreist, und wer auf einen Ausbruch wartet, hofft auf Katalysatoren, die von den Bilanzen anderer abhängen.

So werden Zyklen jedoch nicht gewonnen. Asymmetrische Renditen entstehen aus der Lücke zwischen dem tatsächlichen Wert eines Projekts und der aktuellen Markteinschätzung. Diese Lücke existiert genau deshalb, weil ein Projekt noch nicht allgemein entdeckt wurde.

Infrastruktur-Projekte in der Frühphase mit geringer Marktkapitalisierung benötigen keine Milliarden an neuem Kapital für dramatische Bewegungen. Sie müssen lediglich gefunden werden. Sobald dies geschieht, schließt sich die Lücke, und die Chance vor der Entdeckung ist dauerhaft vertan.

Das Problem der Cross-Chain-Liquidität besteht seit dem Start der ersten Bridge und wurde von der Branche nie wirklich gelöst. Bitcoin, Ethereum und Solana wurden als unabhängige Systeme ohne native Interoperabilität entwickelt. Jede Transaktion über diese Grenzen hinweg verursacht direkte Kosten.

Gebühren werden vor der Abwicklung abgezogen, Slippage ist in jedem Schritt enthalten und bei hoher Netzlast kommt es zu Ausfällen. Bridges haben das Problem nicht gelöst, sondern sind zur Infrastruktur geworden, über die das Problem seinen Tribut fordert.

LiquidChain setzt hier an und will diese Gebühren eliminieren. Alle drei Netzwerke werden in einer einzigen Ausführungsschicht zusammengeführt. Dies ermöglicht einen vollen Ökosystem-Zugang ohne Cross-Chain-Steuern. ChatGPT hat LiquidChain als beobachtenswertes Projekt eingestuft und prognostiziert erhebliches Potenzial. Der Presale liegt aktuell bei 0,01454 USD, wobei bereits über 830.000 USD eingesammelt wurden.

Die Umsetzung muss sich noch beweisen, und die Akzeptanz am Markt ist ungewiss. Etablierte Assets bieten zwar mehr Sicherheit, stoßen aber an bereits sichtbare Decken. LiquidChain stellt einen frühen Einstiegspunkt in eine bisher ungelöste Problematik dar.

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