Bitcoin Prognose: Markt unsicher – Wale kaufen trotzdem

Das Wichtigste in Kürze

Coldcard-Vorfall erschüttert aktuell das Vertrauen in sichere Bitcoin-Selbstverwahrung massiv.

Santiment misst historisch niedrige Werte beim positiven Bitcoin-Anleger-Sentiment aktuell.

Auf einen positiven Kommentar kommen derzeit deutlich mehr negative Beiträge.

Wale nutzen fallende Kurse weiterhin für strategische Bitcoin-Akkumulationen aus.

Die Stimmung am Kryptomarkt ist derzeit von maximaler Angst und erheblicher Unsicherheit geprägt. Bitcoin notiert deutlich unter seinem Allzeithoch, während zahlreiche Altcoins noch stärkere Verluste verbuchen.

Zusätzlichen Druck erzeugt der Sicherheitsvorfall rund um Coldcard. Durch eine Schwachstelle bei der Erzeugung bestimmter Wallet-Schlüssel konnten Angreifer rund 594 Bitcoin aus etwa 500 Wallets entwenden. Besonders schwer wiegt, dass ausgerechnet eine Hardware-Wallet betroffen ist – also eine Lösung, die eigentlich als sicherste Form der Selbstverwahrung gilt.

Dadurch werden nicht nur einzelne Geräte, sondern grundlegende Annahmen über Cold Storage und Self-Custody hinterfragt. Viele Anleger reagieren entsprechend verunsichert. Während Privatanleger zunehmend pessimistisch werden und über weitere Kursverluste diskutieren, zeigen On-Chain-Daten jedoch ein deutlich differenzierteres Bild.

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Santiment meldet historisch schlechte Bitcoin-Stimmung

Wie außergewöhnlich negativ das Marktumfeld aktuell wahrgenommen wird, zeigen neue Daten des Analyseunternehmens Santiment. Demnach erreichte das Verhältnis positiver zu negativer Bitcoin-Kommentare auf Plattformen wie X, Reddit und Telegram den niedrigsten Stand, seit Santiment die öffentliche Kryptostimmung in dieser Form erfasst.

Auf einen bearishen Kommentar kamen zuletzt lediglich 0,58 bullische Beiträge. Umgekehrt bedeutet dies, dass auf jede positive Äußerung etwa 1,72 negative Kommentare entfielen. Die Angst dominiert damit die öffentliche Diskussion in einem bislang ungewöhnlichen Ausmaß. Laut Santiment fiel der gemessene Pessimismus sogar stärker aus als während früherer Panikphasen rund um FTX, Mt. Gox, den Corona-Crash oder geopolitische Spannungen.

🚨 BREAKING: Bitcoin just recorded its lowest positive-to-negative commentary ratio across X, Reddit, Telegram, and other platforms since Santiment’s modern social tracking began. The Coldcard firmware exploit has shaken traders because it hits self-custody, the place many… pic.twitter.com/TL0SwA8YQy — Santiment Intelligence (@SantimentData) August 1, 2026

Als wesentlicher Auslöser gilt der Coldcard-Vorfall. Dieser trifft einen besonders sensiblen Bereich des Kryptomarktes: die eigenständige Verwahrung von Bitcoin. Börsen, Bridges oder DeFi-Protokolle werden regelmäßig gehackt. Hardware-Wallets galten dagegen für viele Anleger als letzte Sicherheitslinie. Wird dieses Vertrauen erschüttert, betrifft die Unsicherheit nicht nur den Preis, sondern die grundlegende Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte.

Allerdings basiert die extreme Santiment-Messung bislang lediglich auf einem eintägigen Beobachtungszeitraum. Das Signal zeigt daher vor allem eine akute Panikreaktion und noch keinen dauerhaft etablierten Stimmungstrend.

Trotz extremer Angst fließen Bitcoin in Akkumulationsadressen

Während die Stimmung unter Privatanlegern einen Tiefpunkt erreicht, zeigen aktuelle On-Chain-Daten gleichzeitig eine auffällige Gegenbewegung. Nach Angaben aus dem CryptoQuant-Umfeld floss zuletzt eine außergewöhnlich große Menge Bitcoin auf sogenannte Akkumulationsadressen. Der im Beitrag dargestellte Tageszufluss soll sogar der höchste Wert des laufenden Zyklus gewesen sein.

Akkumulationsadressen sind Wallets, die überwiegend Bitcoin empfangen und ihre Bestände langfristig kaum oder gar nicht ausgeben. Solche Adressen werden häufig mit strategischen Langzeitinvestoren, institutionellen Marktteilnehmern oder vermögenden Haltern in Verbindung gebracht. Die Daten beweisen jedoch nicht automatisch, dass ausschließlich klassische Bitcoin-Wale gekauft haben. Auch Verwahrstellen, Fondsstrukturen oder zusammengefasste Wallets können entsprechende Bewegungen verursachen.

A massive amount of $BTC is inflowing to the accumulation addresses. Yesterday's inflow amount was the largest level in this cycle. Although the market is in an uncertain state, whales continue to accumulate. pic.twitter.com/I38XCVqtQC — CW (@CW8900) August 1, 2026

Dennoch ist das Signal bemerkenswert. Große Marktteilnehmer scheinen die aktuelle Schwäche zumindest teilweise zu nutzen, um ihre Bestände auszubauen. Während in sozialen Netzwerken über Sicherheitsrisiken und weitere Kursverluste diskutiert wird, werden Bitcoin offenbar aus dem liquiden Markt genommen und in langfristig orientierte Wallet-Strukturen verschoben.

Kurzfristig garantiert diese Akkumulation keine Trendwende. Selbst starke Käufe können einen fallenden Markt zunächst nicht stoppen, wenn gleichzeitig ETF-Abflüsse, Verkäufe langfristiger Halter oder makroökonomischer Druck überwiegen. Mittel- bis langfristig kann die Entwicklung jedoch das verfügbare Angebot reduzieren. Sollte sich die Nachfrage später stabilisieren, könnte eine sinkende liquide Bitcoin-Menge eine Erholung verstärken.

Damit entsteht derzeit ein deutlicher Gegensatz: Die öffentliche Stimmung ist so bearish wie selten zuvor, während bestimmte On-Chain-Kohorten offenbar aggressiv akkumulieren. Historisch waren solche Divergenzen häufig besonders interessant – auch wenn sie allein noch kein zuverlässiges Kaufsignal darstellen.

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