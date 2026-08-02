Nächster Börsencrash: Japan’s Yen macht Sorgen – neuer Carry-Trade?

Das Wichtigste in Kürze

Der Yen-Carry-Trade belastete bereits 2024 Aktien, Bitcoin und Technologiewerte massiv.

Eine schnelle Yen-Aufwertung könnte erneut weltweite Zwangsverkäufe und Panik auslösen.

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Der Presale sammelte trotz Bärenmarkt bereits rund 33 Millionen Dollar.

Vor fast genau zwei Jahren erschütterte die Auflösung des Yen-Carry-Trades die globalen Finanzmärkte. Anfang August 2024 brach der japanische Nikkei an einem Handelstag um mehr als zwölf Prozent ein, während auch Technologieaktien, Bitcoin und andere Risikoanlagen massiv unter Druck gerieten.

Auslöser waren eine überraschende Straffung der japanischen Geldpolitik, ein rasant steigender Yen und erzwungene Positionsschließungen hoch verschuldeter Investoren. Heute sorgt Japans Währung erneut für Nervosität. Nach jahrelanger Schwäche haben Japan und die USA offenbar gemeinsam am Devisenmarkt eingegriffen, um den Yen zu stützen. Eine kontrollierte Aufwertung wäre für viele Märkte verkraftbar.

Schießt der Yen jedoch zu schnell nach oben, könnten erneut Carry-Trades aufgelöst werden. Dann drohen Zwangsverkäufe bei Aktien, Kryptowährungen und anderen risikoreichen Anlagen – bis hin zu einem globalen Börsencrash. Darin liegt die Gefahr.

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USA und Japan greifen ein: Darum könnte der Yen zur Gefahr werden

Die Sorge beruht auf einer außergewöhnlichen Entwicklung am Devisenmarkt. Der Yen war zuletzt bis auf ein Vierzigjahrestief von rund 164 Yen je US-Dollar gefallen. Hohe Energiepreise, Japans weiterhin vergleichsweise niedrige Zinsen und die große Zinsdifferenz zu den USA hatten die Währung belastet. Ende Juli drehte sich die Bewegung jedoch abrupt: Der Yen gewann innerhalb kurzer Zeit mehrere Prozent.

Marktteilnehmer vermuteten zunächst eine Intervention Japans. Inzwischen berichten Reuters und die Financial Times, dass auch das US-Finanzministerium eingegriffen habe. Tokio und Washington sollen Dollar verkauft und Yen gekauft haben. Es wäre die erste koordinierte Unterstützung des Yen durch beide Länder seit 2011.

ALERT: 🇺🇸🇯🇵The US and Japan may be preparing a MAJOR shock for global markets. A "joint operation" to strengthen the yen expected to be announced tomorrow. If the US sells dollars to buy yen, the dollar weakens and USD/JPY falls. Normally, this supports Bitcoin, gold and tech… https://t.co/T4Pd1uPAwD pic.twitter.com/7YpNxoY5oq — Coin Bureau (@coinbureau) August 2, 2026

Für Japan ist die Intervention nachvollziehbar. Ein extrem schwacher Yen verteuert Öl, Gas, Lebensmittel und andere Importe und verschärft damit den Inflationsdruck. Zugleich will die Regierung verhindern, dass der Währungsverfall außer Kontrolle gerät. Das Problem liegt deshalb nicht zwingend in einer stärkeren japanischen Währung, sondern in der Geschwindigkeit der Aufwertung.

Über viele Jahre konnten Investoren nahezu kostenlos Yen aufnehmen, das Geld in Dollar tauschen und anschließend in höher verzinste Anleihen, US-Technologieaktien, Kryptowährungen oder andere Risikoanlagen investieren. Solange der Yen schwach blieb, war dieser Carry-Trade besonders profitabel. Steigt der Yen plötzlich, verteuert sich jedoch die Rückzahlung der Kredite. Bei gehebelten Positionen entstehen schnell Verluste und Nachschusspflichten. Investoren müssen dann Vermögenswerte verkaufen und gleichzeitig Yen zurückkaufen. Dadurch steigt der Yen noch stärker, während die betroffenen Märkte weiter fallen – eine selbstverstärkende Kettenreaktion.

Every asset you own was partly financed in Tokyo. That funding is being withdrawn. For thirty years Japan lent the world money for free. Zero rates. Yield curve control. A currency engineered to sink. So capital did the obvious thing: borrow yen at nothing, sell it, buy… — Lee Roach (@leevalueroach) August 1, 2026

Genau dieses Muster verstärkte den Ausverkauf vom August 2024. Die aktuelle Situation ist noch kein Beweis für einen unmittelbar bevorstehenden Crash. Die koordinierte Intervention soll vor allem Stabilität herstellen, nicht die Märkte destabilisieren. Dennoch ist das Risiko real: Sollte USD/JPY in kurzer Zeit stark fallen, könnten große, schwer messbare Carry-Positionen gleichzeitig geschlossen werden. Besonders anfällig wären hoch bewertete Technologieaktien, gehebelte Fonds und Kryptowährungen. Entscheidend ist daher weniger, ob der Yen steigt, sondern wie schnell und ungeordnet diese Bewegung verläuft.

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Während der Yen wankt, zeigt Bitcoin Hyper relative Stärke

Die zunehmenden Risiken rund um den japanischen Yen zeigen, wie schnell makroökonomische Schocks klassische Finanzmärkte und Kryptowährungen gleichzeitig erfassen können. Gerade in einem Umfeld, in dem Bitcoin und zahlreiche Altcoins weiterhin unter Druck stehen, suchen Anleger deshalb verstärkt nach Projekten, die unabhängig vom schwachen Gesamtmarkt eigenes Momentum entwickeln. Eine besonders spannende Entwicklung zeigt sich derzeit bei Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Sie sollen die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit schnelleren, günstigeren und vielseitigeren Anwendungen verbinden.

Ein Projekt, das in diesem Segment aktuell relative Stärke demonstriert, ist Bitcoin Hyper. Während viele etablierte Kryptowährungen im Bärenmarkt kaum Kapital anziehen, hat der Presale des Projekts bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet zumindest darauf hin, dass Investoren weiterhin Interesse an neuen Bitcoin-Infrastrukturen haben – selbst wenn die allgemeine Risikobereitschaft momentan gering bleibt.

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Bitcoin Hyper verfolgt dabei ein innovatives Konzept: Die Vorteile von Bitcoin sollen mit der hohen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Solana-Technologie kombiniert werden. Die geplante Layer-2-Infrastruktur soll Transaktionen schneller und kostengünstiger verarbeiten, während Bitcoin weiterhin als zugrunde liegende Basis dient. Eine Zero-Knowledge-Proof-Bridge soll die Verbindung zwischen der Bitcoin-Layer-1 und dem neuen Layer-2-Netzwerk ermöglichen. Dadurch könnten Nutzer Bitcoin in das Ökosystem übertragen und dort für DeFi-Anwendungen, Zahlungen oder weitere dezentrale Dienste einsetzen.

Zusätzlich setzt das Projekt auf ein Staking-Modell. Frühzeitige Teilnehmer können ihre Token derzeit hinterlegen und laut Projektangaben eine jährliche Rendite von rund 36 Prozent erzielen.

Dennoch ist das derzeitige Momentum bemerkenswert: Trotz Bärenmarkt, schwacher Altcoins und wachsender makroökonomischer Unsicherheit fließt weiterhin Kapital in den Presale. Sollte sich der Markt stabilisieren und die Nachfrage nach Bitcoin-Layer-2-Lösungen wachsen, könnte Bitcoin Hyper zu den Projekten gehören, die von diesem strukturellen Trend besonders profitieren.

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