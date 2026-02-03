Bitcoin und Ethereum haben den Tiefpunkt erreicht sagt Tom Lee – Optimismus trotz Marktschwäche

Das Wichtigste in Kürze

Tom Lee sieht nach starken Kursverlusten einen technischen und zeitlichen Boden bei Bitcoin und Ethereum.

Risiken bestehen durch politische Unsicherheiten und das Anziehen alternativer Anlageklassen wie Gold und Silber.

Dennoch legt sich Lee klar auf eine mittelfristige Trendwende bei den führenden Kryptowährungen fest.

Die jüngsten Kursentwicklungen auf dem Kryptomarkt haben Anleger weltweit in Atem gehalten. Nach massiven Verlusten und anhaltender Unsicherheit sendet Fundstrat-Mitbegründer Tom Lee nun ein klares Signal: Bitcoin und Ethereum könnten ihren Boden gefunden haben. Während viele Marktteilnehmer noch um Orientierung ringen, sorgen steigende Aktivitäten auf der Ethereum-Blockchain und optimistische Einschätzungen prominenter Analysten für neue Zuversicht.

Doch sind Kryptos tatsächlich reif für eine Wende, oder lauern neue Risiken? Dieser Artikel beleuchtet die Hintergründe von Lees Prognose, den Einfluss von Gold und Silber – und gibt einen Ausblick, wie es für Bitcoin & Co. weitergehen könnte.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Technischer und zeitlicher Boden bei Bitcoin und Ethereum?

Fundstrat-Co-Founder Tom Lee ist für seine pointierten Analysen bekannt – und aktuell zeigt er sich für BTC und ETH überraschend zuversichtlich. Nach einer steilen Abwärtsbewegung spricht Lee davon, dass die beiden Marktführer einen technischen und zeitlichen Boden gefunden hätten.

Vermehrt verweist er auf die Beobachtungen des renommierten Analysten Tom DeMark, der Korrekturziele im Bereich von 70.000 Dollar für Bitcoin und 2.400 Dollar für Ethereum als mögliches Minimum ausgemacht hatte. Mit dem Erreichen dieser Marken und der anhaltenden Schwäche könnten nun alle Voraussetzungen für eine nachhaltige Bodenbildung gegeben sein.

Hintergründe der Marktkorrektur: Gold und Silber als Krypto-Konkurrenz

Der jüngste Krypto-Crash kam für viele überraschend, ist laut Lee jedoch im Kontext einer beispiellosen Rallye am Edelmetallmarkt zu verstehen. Während Bitcoin und Ethereum verloren, konnten Gold und Silber mit 37% bzw. 106% Zugewinn in wenigen Monaten beachtliche Zuflüsse verzeichnen. Viele Investoren zogen in Zeiten von politischen und geldpolitischen Unsicherheiten ihr Kapital aus digitalen Assets ab und suchten Schutz im vermeintlich sicheren Hafen der physischen Rohstoffe.

Erst als der Goldpreis vergangene Woche einen historischen Einbruch um über 9% verzeichnete, zeigte sich eine leichte Entspannung – das könnte für Krypto die günstige Trendwende einläuten.

Starke Fundamentaldaten trotz Ethereum Preisrückgang

Trotz deutlicher Kursverluste bei Bitcoin, Ethereum und Co. zeigt das Fundament der Kryptomärkte weiterhin eine bemerkenswerte Robustheit. Tom Lee weist darauf hin, dass die Netwerkaktivität insbesondere auf der Ethereum-Blockchain in den letzten Wochen deutlich zugelegt hat. Zudem bleibt das Ausmaß der Fremdfinanzierung (Leverage) im System historisch niedrig, was die Märkte grundsätzlich weniger anfällig für kurzfristige Schocks macht.

Die Diskrepanz zwischen schwacher Preisentwicklung und starken Fundamentaldaten deutet für Lee darauf hin, dass die Panik am Markt überzogen sein könnte – und eine faire Neubewertung bevorsteht.

Politische Risiken und geldpolitische Unsicherheiten bremsen Risikoappetit

Ein erheblicher Unsicherheitsfaktor bleibt die politische und geldpolitische Großwetterlage. Die anstehenden US-Midterm-Elections – und damit verbundene Führungswechsel wie die mögliche Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Chef – sorgen für Volatilität an den Märkten. Lee kritisiert insbesondere das Vorgehen der Regierung, bereits frühzeitig Branchensieger festlegen zu wollen.

Daraus ergibt sich laut seiner Einschätzung ein verschärfter Risikoausgleich, bei dem viele Großanleger ihr Exposure bei Kryptowährungen kurzfristig reduziert haben. Dass sich ein Großteil dieses Abzugs inzwischen vollzogen haben könnte, wertet Lee als positives Signal.

PEOPLE PANIC WHEN BITCOIN DIPS INTO THE LOWER BANDS. History shows:

That’s where wealth is built. DCA zone activated.

Long-term trend still intact. Cycles reward patience, not emotion. pic.twitter.com/KD4rDOu5sl — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) February 3, 2026

Stimmen aus der Krypto-Branche: Zuversicht oder Zweckoptimismus?

Die Stimmen aus der Branche sind gespalten: Während Lee sich klar optimistisch positioniert, warnen andere Beobachter vor strukturellen Problemen. So wird beispielsweise der jüngste Boom der Ethereum-Adressen teilweise auf systematische „Address Poisoning“-Angriffe zurückgeführt – ein Hinweis, dass nicht alles organisches Wachstum ist, was auf der Blockchain glänzt. Dennoch erhöht eine Vielzahl institutioneller Anleger ihr Engagement, wie die strategischen Zukäufe großer Ethereum-Treasury-Unternehmen zeigen. Die Debatte um die Echtheit der On-Chain-Aktivitäten dürfte die Parteinahme für oder gegen Lees bullishes Szenario weiter befeuern.

BitMine Immersion Technologies: Starke Signale für Ethereum trotz Milliardenverlusten

Exemplarisch für den ungebrochenen Glauben an Ethereum steht das Unternehmen BitMine Immersion Technologies. Trotz massiver, nicht realisierter Verluste im Volumen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar hat die Firma – unter Vorsitz von Tom Lee – vergangene Woche erneut 41.788 ETH für rund 96 Millionen Dollar zugekauft. Insgesamt beläuft sich die Treasury von BitMine nun auf stolze 4,28 Millionen ETH, was etwa 3,5% des zirkulierenden Angebots entspricht. Diese Zukaufsstrategie sendet ein starkes Signal an den Markt, doch Kritiker bezweifeln, ob sich derart große Risikoengagements in der aktuellen Marktphase rechnen werden.

BREAKING: BitMine's, $BMNR, unrealized ETH losses rise to -$6.6 billion, now on track to become the 5th largest documented principal trading loss in history if sold. Unrealized losses are now at ~66% of the size of Archegos in 2021, the largest loss ever recorded. pic.twitter.com/JLHqMDLL1M — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 2, 2026

Historische Muster und der Ausblick auf das Gesamtjahr

Lee zieht zur Untermauerung seiner Prognose auch historische Performance-Muster der Finanzmärkte heran. Frühjahrsverluste bedeuten laut seiner Analyse keineswegs zwangsläufig ein schwaches Gesamtjahr, im Gegenteil: In vielen Jahren deuten positive Tendenzen in der ersten Woche und dem ersten Monat auf deutlich überdurchschnittliche Jahresrenditen. Derzeit hätten die Märkte den Großteil der schlechten Nachrichten bereits eingepreist, was weiteren Abwärtsdruck laut Lee limitiert.

Was Ethereum Anleger jetzt beachten sollten

Die Faktenlage bleibt komplex. Wer aktuell in Krypto investiert ist, sollte einerseits den Bewertungsabschlag im Verhältnis zu den Fundamentaldaten nicht ignorieren, andererseits aber auch auf kurzfristige Marktereignisse achten. Für Lee spricht vieles für mindestens eine Stabilisierung, doch könnten Unsicherheiten um den US-Dollar, das Zinsumfeld und geopolitische Eskalationen jederzeit eine Gegenbewegung auslösen.

Nothing new for 🟠. pic.twitter.com/GBE25f8kwx — Joe Burnett, MSBA (@IIICapital) February 3, 2026

Bitcoin Fazit: Trendwende oder Bullenfalle?

Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob sich Tom Lees Optimismus bewährt oder der Markt in eine erneute Abverkaufswelle rutscht. Grundsätzlich legt das aktuelle Zusammenspiel aus technischer Bodenbildung, stärker werdenden Fundamentaldaten und ersten Rebound-Signalen bei den Edelmetallen eine Erholung nahe. Anleger dürfen sich darauf einstellen, dass der Weg nach oben holprig bleibt – doch das Schlimmste könnte, zumindest kurzfristig, überstanden sein. Die Tore für eine mittelfristige Trendwende stehen aus Sicht vieler Experten jedenfalls offen.

Bitcoin Hyper: Skalierbarkeit und Innovation für Bitcoin

Die Bitcoin-Blockchain wurde ursprünglich nicht für hohe Transaktionsgeschwindigkeiten oder komplexe Anwendungen entwickelt. Mit einer begrenzten Kapazität von etwa sieben Transaktionen pro Sekunde und relativ hohen Gebühren ist das Netzwerk für moderne Anforderungen wie Mikrotransaktionen oder Echtzeit-Anwendungen nur bedingt geeignet. Zudem fehlt die native Unterstützung für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps), was die Entwicklung innovativer Lösungen direkt auf Bitcoin erschwert. Bisher wird Bitcoin vor allem als digitaler Wertspeicher genutzt, weniger als Plattform für Anwendungen wie DeFi, Gaming oder Web3.

Bitcoin Hyper bietet eine Layer-2-Lösung, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Programmierbarkeit mit den Sicherheitsstandards von Bitcoin verbindet. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht das System die Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen – Funktionen, die auf der ursprünglichen Bitcoin-Blockchain nicht verfügbar waren. Die Layer-2-Plattform ermöglicht Transaktionen in Echtzeit und zu geringen Kosten, während sie regelmäßig mit der Bitcoin-Hauptkette synchronisiert wird, um Sicherheit und Dezentralisierung zu gewährleisten.

