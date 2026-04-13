Bitcoin unter Druck, HYPER im Fokus: Warum der Presale trotz Öl-Schock als asymmetrische Wette gilt

Das Wichtigste in Kürze

Die US-Blockade der Straße von Hormus treibt WTI und Brent nach oben.

Bitcoin gibt im Risk-off-Handel nach, während Bitcoin Hyper Mittel einsammelt.

Montag, 13. April 2026 – Die von Präsident Trump angeordnete Seeblockade der Straße von Hormus sorgt zum Wochenstart für einen klassischen Risk-off-Move: WTI-Rohöl sprang um 8% auf $104.40, Brent legte um 7% auf $101.86 zu, während der Tankerverkehr durch den strategisch zentralen Engpass vorerst zum Stillstand kam. Für große Importeure wie China und Indien verschärft sich damit der Druck sofort.

Bitcoin reagierte entsprechend empfindlich und fiel unter $71,000 auf rund $70,700. Doch genau in solchen Phasen richtet sich der Blick vieler Trader nicht nur auf den Spotmarkt, sondern auf Projekte, die vom nächsten Infrastrukturzyklus rund um Bitcoin profitieren könnten.

Davon profitiert aktuell vor allem der Bitcoin Hyper (HYPER)-Presale. Das Projekt hat bereits mehr als $32.39 millionen eingesammelt und positioniert sich als Layer-2-Ansatz für schnellere und günstigere Bitcoin-Transaktionen. Für spekulative Anleger ist das die eigentliche Investment-Story: nicht das kurzfristige Makro-Rauschen, sondern die Frage, ob ein L2-Modell echten Netzwerknutzen in Token-Nachfrage übersetzen kann.

Makro-Schock trifft BTC – warum Kapital jetzt selektiver wird

Nachdem die Friedensgespräche mit dem Iran am Wochenende gescheitert waren, trat die neue US-Blockade laut Berichten am heutigen Tag in Kraft. Über die Straße von Hormus laufen rund 20% des globalen Ölhandels. Eine länger anhaltende Störung könnte Öl laut Analysten sogar in Richtung $150 pro Barrel treiben.

Diese Gemengelage belastet nicht nur Aktienmärkte, sondern typischerweise auch Krypto-Assets mit hoher Beta. Dass Bitcoin in geopolitischen Stressphasen zunächst wie ein Risk Asset gehandelt wird, zeigte sich erneut deutlich. Die jüngste Schwäche folgt auf eine Phase, in der BTC in der Vorwoche zwischenzeitlich noch höhere Niveaus angetestet hatte.

Auch der Terminmarkt signalisiert erhöhte Spannungen. Wie Trader Ted Pillows auf X hervorhob, könnten $3.44 billionen an Short-Positionen liquidiert werden, falls Bitcoin um 10% steigt. Auf der Unterseite stünden sogar $5.44 billionen an Long-Positionen zur Disposition, sollte der Markt weiter abrutschen. Das spricht kurzfristig für ein fragiles Gleichgewicht mit leichtem Abwärtsbias.

$3,440,000,000 in shorts will get liquidated if $BTC pumps 10%. $5,440,000,000 in longs will get liquidated if Bitcoin dumps 10%. Max pain is currently to the downside here in the short term. pic.twitter.com/FLbPxXFuRE — Ted (@TedPillows) April 12, 2026

Gerade in einem solchen Umfeld wird Kapital selektiver allokiert. Statt nur auf den BTC-Preis zu setzen, suchen Marktteilnehmer nach Narrativen mit eigenem Katalysatorprofil. Genau hier setzt der Bitcoin Hyper Presale an.

Der investierbare Kern von Bitcoin Hyper: Nutzen, Timing, Tokenomics

Bitcoin Hyper (HYPER) will das schnellste für Bitcoin entwickelte Layer-2-Netzwerk auf Basis der Solana Virtual Machine (SVM) an den Start bringen. Vorgesehen sind schnelle, kostengünstige Transaktionen, DeFi-Funktionalität und dApps, während eine Non-Custodial-Bridge die Verbindung zur Sicherheit der Bitcoin-Basisschicht herstellen soll.

Für Investoren ist dabei weniger das Buzzword entscheidend als der mögliche Nachfragepfad: Wenn Bitcoin-Nutzer auf einem L2 tatsächlich günstiger und schneller interagieren können, steigt die Chance auf reale Aktivität im Netzwerk. HYPER ist dabei nicht nur ein Begleittoken, sondern laut Projekt für Gas-Gebühren, Staking-Belohnungen und Governance vorgesehen.

Auch die Tokenstruktur ist Teil des Bull Case. Das Gesamtangebot ist auf 21 billionen HYPER begrenzt. Die Allokationen decken Entwicklung, Treasury, Marketing, Belohnungen und Börsenlistings ab. Für Presale-Investoren zählt damit vor allem, ob diese Verteilung den Netzwerkausbau stützt und nicht nur kurzfristige Aufmerksamkeit erzeugt.

When the future calls 📞 Bitcoin Hyper is already on the line. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/Kbl5ciAIpq — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 12, 2026

Hinzu kommt der Timing-Faktor: Die aktuelle Presale-Phase endet morgen, der Preis liegt bei $0.0136785 pro HYPER. Solche klaren Stufen gelten im Presale-Markt oft als kurzfristiger Trigger, weil spätere Runden typischerweise zu höheren Bewertungen stattfinden. Das macht die Gelegenheit für frühe Käufer exklusiver, ohne den Zugang kompliziert zu machen.

Warum HYPER gerade jetzt als asymmetrische Chance gehandelt wird

Während Bitcoin unter dem Öl-Schock leidet, versuchen einige Anleger, die nächste Wachstumswelle nicht über Spot-BTC allein, sondern über Infrastruktur-Exposure abzubilden. Die Logik dahinter: Makroereignisse können Preise kurzfristig drücken, aber funktionierende Skalierungslösungen gewinnen ihren Wert über Nutzung, Integrationen und Ökosystemeffekte.

Genau deshalb wird der HYPER-Presale derzeit als asymmetrische Wette gehandelt. Der Presale liefert einen frühen Zugang zu einem Projekt, das eng an das Bitcoin-Narrativ gekoppelt ist, aber zusätzliche Hebel über Utility und Staking mitbringt. Zugleich gilt: Frühphasen-Projekte bleiben spekulativ. Ob Technologie, Adoption und Listings tatsächlich wie geplant eintreten, ist nicht garantiert. Wer einsteigt, sollte die Chance gegen Ausführungsrisiken und die generell hohe Volatilität von Presales abwägen.

Wer tiefer in das Chance-Risiko-Profil einsteigen will, findet in der Bitcoin-Hyper-Prognose eine Einordnung möglicher Kurstreiber. Für den praktischen Ablauf des Einstiegs hilft zudem der Leitfaden Bitcoin Hyper kaufen, der die einzelnen Kaufwege übersichtlich erklärt.

Einstieg in den Presale: Zahlungswege, Wallets und Staking

Besuchen Sie die offizielle Bitcoin-Hyper-Presale-Website, um die Projektdetails zu prüfen, die Investment-Oberfläche aufzurufen und den Kauf abzuschließen.

Unterstützt werden ETH, BNB, USDT, USDC, SOL sowie Bankkartenzahlungen. Damit bleibt der Zugang auch für Nutzer flexibel, die nicht ausschließlich in einem einzelnen Ökosystem unterwegs sind.

Alternativ lassen sich HYPER-Token direkt über die Krypto-Wallet Best Wallet erwerben, die im Apple App Store und bei Google Play verfügbar ist.

Bereits gekaufte Token können sofort zum aktuellen APY von 36% gestakt werden. Für viele frühe Teilnehmer ist genau diese Kombination aus Presale-Preis von $0.0136785 und laufender Staking-Option ein zentraler Bestandteil des Investment-Case.

Um bei Updates und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie dem Bitcoin-Hyper-Projekt auf X und treten Sie dem offiziellen Telegram-Kanal bei.

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