Der US-Senat hat am 15. September ein Verfahrensvotum zum Clarity Act scheitern lassen: Die Vorlage kam auf 49 Stimmen, nötig gewesen wären 60. Damit sinken die Chancen auf eine Verabschiedung des Krypto-Marktstrukturgesetzes noch in diesem Jahr – mehr zur gestoppten Senatsdebatte liefert Hintergrund zur politischen Blockade.

Bitcoin ließ sich davon bislang wenig beeindrucken. Von rund 57.950 US-Dollar am 1. Juli kletterte der Kurs bis zum 4. September auf über 80.000 US-Dollar, ein Plus von etwa 38 Prozent – just in jener Phase, in der die Erfolgsaussichten des Gesetzes laut Marktbeobachtern spürbar zurückgingen. Für Analysten ist das ein Indiz dafür, dass die Bitcoin-Rally nicht an der Gesetzgebung hängt, sondern an bereits existierender institutioneller Infrastruktur: regulierte Futures, Spot-ETFs und etablierte Verwahrlösungen. Citigroup hatte sein 12-Monatsziel für Bitcoin im März zwar von 143.000 auf 112.000 US-Dollar gesenkt und dabei unter anderem auf Verzögerungen bei der US-Gesetzgebung verwiesen – diese Einschätzung datiert jedoch von vor der jüngsten Kursentwicklung.

Infrastruktur ist da, Regulierung bleibt trotzdem relevant

Der Clarity Act soll Klassifizierungsstandards für digitale Vermögenswerte schaffen, die Zuständigkeiten von SEC und CFTC klären und einheitliche Regeln für Börsen und Broker etablieren. Bitcoin selbst genießt in den USA aber bereits seit Januar 2024 einen praktischen Sonderstatus: Damals ließ die SEC den Handel mit Spot-Bitcoin-ETPs zu und öffnete institutionellen Investoren damit einen regulierten Zugang über klassische Wertpapierdepots.

Matt Hougan von Bitwise hat seine frühere Einschätzung, wonach ein Scheitern des Gesetzes den Krypto-Abschwung verlängern würde, inzwischen relativiert und verweist auf die parallele Expansion großer Finanzhäuser ins Krypto-Geschäft, unabhängig vom Fortschritt im Kongress. Auch Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart wird mit der Einschätzung zitiert, der direkte Preiseffekt des Gesetzes auf Bitcoin dürfte wegen des bereits bestehenden Commodity-Status, der Futures-Märkte und der ETF-Infrastruktur begrenzt bleiben. Ein weiterer Aufschub ist dennoch nicht folgenlos: Er kann das Sentiment belasten, und Regelsetzung durch SEC und CFTC ist rechtlich weniger dauerhaft als ein verabschiedetes Gesetz.

Zinsen und ETF-Abflüsse setzen Bitcoin unter Druck

Kurzfristig zeigen sich die eigentlichen Bremsklötze anderswo. Die Federal Reserve erhöhte am 16. September ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, um die Rückkehr zur Inflationszielmarke zu beschleunigen – mehr zum Zusammenspiel von Fed-Kurs und Bitcoin-Prognosen ordnet diese Gemengelage weiter ein.

Gleichzeitig kippten die Kapitalflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs: Nach rund 1 Milliarde US-Dollar Zuflüssen Anfang September verzeichneten die Produkte zwischen dem 8. und 14. September laut Glassnode Nettoabflüsse von etwa 334 Millionen US-Dollar. Parallel stagnierten das Stablecoin-Wachstum und die Bitcoin-Käufe von Unternehmen, was auf einen Mangel an frischer Nachfrage hindeutet – aktuelle Zahlen zu ETF-Zuflüssen und einer möglichen Trendwende zeigen, wie fragil diese Dynamik derzeit ist.

Ausblick: ETF-Flows und Zinspfad als nächste Signale

Für eine nachhaltige Erholung braucht es laut Marktbeobachtern vor allem wieder anziehende ETF-Zuflüsse und bessere Bedingungen für reale Kapitalallokation, nicht zwingend ein verabschiedetes Gesetz. Der weitere Zinskurs der Fed sowie mögliche Regelsetzungen von SEC und CFTC bleiben dabei die Beobachtungspunkte, an denen sich die nächste Kursrichtung entscheiden dürfte.

Kryptowährungen bleiben volatile und teils spekulative Anlagen; Transaktionen sind pseudonym, für den Zugang zu ETFs und regulierten Börsenprodukten gelten jedoch KYC-Pflichten. Wer die Wechselwirkung von Fed-Politik und ETF-Flows genauer verfolgen will, findet weiterführende Einordnung zu Bitcoin, Fed-Zinsen und ETF-Zuflüssen.