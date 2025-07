Bitcoin-Ziel bei $150.000 – Doch Ethereum hat die besseren Karten

Ethereum ist zurück im Rampenlicht. Nach einer beeindruckenden Erholung seit Jahresbeginn und wachsender institutioneller Nachfrage sieht Krypto-Milliardär Mike Novogratz enormes Potenzial in der zweitgrößten Kryptowährung. Wird 2025 das Jahr, in dem Ethereum Bitcoin endgültig den Rang abläuft?

Ethereum erlebt derzeit eine beeindruckende Wiederbelebung an den Kryptomärkten. Laut Galaxy-CEO Mike Novogratz könnte ETH in den nächsten drei bis sechs Monaten sogar Bitcoin überflügeln. Er verweist in einem Interview auf das wachsende Interesse institutioneller Investoren an der zweitgrößten Kryptowährung. Nachdem viele Händler ETH zunächst shorteten, hat sich die Stimmung gedreht.

Besonders die Übernahme von ETH durch große Firmen zeigt einen deutlichen Trend. Unternehmen folgen dem Beispiel von MicroStrategy – nur setzen sie diesmal nicht auf Bitcoin, sondern auf Ethereum. BitMine Immersion etwa hat bereits ETH im Wert von zwei Milliarden Dollar gekauft. Auch SharpLink Gaming ist mit 1,3 Milliarden Dollar dabei.

Novogratz betont, dass die „ETH-Erzählung“ aktuell sehr stark sei. Für ihn sei es gut vorstellbar, dass Ethereum bald die 4.000-Dollar-Marke durchbricht. Andere Experten sprechen sogar von 10.000-Dollar. Der Kurs lag zuletzt bei rund 3.730 Dollar, ein Wert, der dem 2025-Hoch von 3.848 Dollar sehr nahekommt. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2021 von 4.878 Dollar ist zwar noch entfernt, aber die Dynamik spricht für ein neues Hoch.

Mehr als die Hälfte der Investoren auf der Plattform Myriad glauben bereits, dass ETH dieses Ziel bis Ende 2025 erreichen kann. Dieses Vertrauen beruht nicht nur auf Spekulation, sondern auch auf realen Bewegungen im Markt. Die institutionellen Käufe und der Start erfolgreicher ETFs verstärken die Hoffnung auf eine anhaltende Kursrallye.

Auch Bitcoin bleibt ein starker Spieler auf dem Kryptomarkt. Novogratz glaubt, dass BTC bis Ende des Jahres einen Preis von 150.000 US-Dollar erreichen könnte. Derzeit liegt der Kurs bei knapp unter 119.000 Dollar. Noch vor wenigen Wochen erreichte BTC ein neues Allzeithoch bei 122.838 Dollar. Der Aufwärtstrend ist unübersehbar.

Doch trotz dieses Wachstums sieht Novogratz im Moment Ethereum als das dynamischere Asset. ETH habe „viel aufgeholt“, sagt er. Während BTC bereits nahe seines Höchststandes handelt, hat Ethereum laut Experten noch Luft nach oben. Und genau das könnte es kurzfristig zur besseren Wahl machen.

Wall Street Billionaire Mike Novogratz: "The narrative of Ethereum is really powerful. There's not a lot of supply of $ETH. I think Ethereum outperforms Bitcoin in the next 6 months." pic.twitter.com/nLt6ITi8Lw

— Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 24, 2025