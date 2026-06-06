Cardano im freien Fall: Droht der Absturz auf 0,10 US-Dollar oder bietet sich die Kaufchance des Jahres?

Das Wichtigste in Kürze

Cardano verzeichnet einen massiven Kurssturz von über 30 Prozent innerhalb von nur 1 Woche.

On-Chain-Analysen deuten darauf hin, dass die historische Bewertungsgrenze zwischen 0,05 US-Dollar und 0,10 US-Dollar eine robuste Akkumulationszone darstellen könnte.

Der aktuelle Chart zeigt eine extreme Überverkaufung, was trotz des Abwärtsdrucks für eine baldige technische Gegenbewegung spricht.

On-Chain-Metriken im Fokus der Analysten

Inmitten dieser turbulenten Marktphase warnt Joao Wedson, der Gründer und Geschäftsführer der Analyseplattform Alphractal, vor überstürzten Panikverkäufen der Anleger. Er lenkt den Blick auf fundamentale On-Chain-Daten, die in extremen Marktphasen als verlässliche Wegweiser dienen können. Im Zentrum seiner jüngsten Analyse stehen dabei 2 ganz spezifische Kennzahlen:

der sogenannte Thermo Price und der Delta Price. Der Thermo Price, der für Cardano aktuell bei genau 0,1097 US-Dollar liegt, berechnet sich aus den historischen Einnahmen des Netzwerks dividiert durch die aktuelle Umlaufmenge der Token. Diese Kennzahl spiegelt quasi die fundamentalen Herstellungskosten sowie die allgemeine Netzwerksicherheit wider.

Der Delta Price hingegen liegt derzeit bei 0,03478 US-Dollar und misst die Differenz zwischen dem realisierten Preis und dem Thermo Price. Diese Metrik verbindet die durchschnittlichen Kosten der Investoren mit den Produktionskosten der Validatoren und markiert in der Historie meist den absoluten Tiefpunkt eines Marktzyklus.

Laut Wedson hat der Kurs von ADA den Delta Price in seiner gesamten Geschichte erst 2 Mal erreicht, während er den Thermo Price noch nie berührt hat. Ein Absinken in den Bereich zwischen 0,05 und 0,10 US-Dollar wäre demnach eine historisch günstige Zone für eine langfristige Akkumulation von ADA-Token.

Er betont ausdrücklich, dass Investoren in solchen Phasen nicht impulsiv handeln, sondern diese fundamentale Werte genau im Auge behalten sollten.

Technische Chartanalyse signalisiert historische Übertreibung

Ein Blick auf das aktuelle Marktgeschehen stützt die These einer extremen Marktübertreibung. Das Chartbild verdeutlicht den dramatischen Verlauf der vergangenen Monate. Der Kurs von ADA befindet sich in einem steilen Abwärtstrend und notiert bei 0,156 USD.

Damit liegt der Token weit unter der wichtigen gleitenden Durchschnittslinie der letzten 200 Tage, dem sogenannten SMA 200, welcher im Chart bei 0,306 USD verläuft.

Die psychologische Unterstützungslinie bei 0,24 USD wurde zuletzt dynamisch nach unten durchbrochen, was den jüngsten Ausverkauf zusätzlich beschleunigt hat. Besonders bemerkenswert ist jedoch der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, der auf 1-Tages-Basis einen extrem niedrigen Wert von 12,09 aufweist.

Werte unter 30 Prozent gelten in der Chartanalyse bereits als überverkauft, doch fast 12 stellt eine historische Extremsituation dar, die statistisch meist zu einer raschen Gegenbewegung führt. Das Handelsvolumen und die Dynamik zeigen, dass der Markt sich in einer echten Kapitulationsphase befindet.

Für risikobereite Anleger bietet dieses stark gedrückte Niveau somit ein statistisch äußerst attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für eine Spekulation auf eine baldige Erholung. Anleger sollten jedoch beachten, dass im Falle einer anhaltenden Marktschwäche ein weiteres Absinken auf die von Experten prognostizierten On-Chain-Marken nicht ausgeschlossen werden kann.

Die aktuelle und hochdynamische Entwicklung bei Cardano zeigt die tiefe Verunsicherung im Kryptosektor, verdeutlicht aber auch die zyklische Natur digitaler Vermögenswerte. Während der drastische Kurssturz auf 0,156 USD kurzfristig schmerzhaft ist, untermauern On-Chain-Daten und der niedrige RSI das Szenario einer baldigen Bodenbildung.

Fazit und Einordnung

Für die gesamte Branche ist diese Bereinigung ein wichtiger Belastungstest, der stabilere Fundamentaldaten schafft. Sollte Cardano diese schwierige Phase überstehen, könnte das gesamte Netzwerk gestärkt hervorgehen und seine Marktposition langfristig und nachhaltig festigen. Dies würde das Vertrauen der Investoren dauerhaft stärken.

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