Chainlink News: Project Pangea treibt LINK-Adoption voran

Das Wichtigste in Kürze

Aus preislicher Sicht konsolidiert LINK derzeit in einer Range, die die Kursentwicklung bereits seit mehreren Wochen bestimmt.

Die Unterstützung im Bereich von 6,80 $ bis 7,00 $ hat sich wiederholt als stabil erwiesen, während der Widerstand nahe 7,80 $ bisher jeden ernsthaften Ausbruchsversuch gedeckelt hat.

In den aktuellen Chainlink News zeigt sich LINK mit einem Kurs um die 7,50 $ und moderaten Bewegungen im einstelligen Prozentbereich über die letzten 24 Stunden. Oberflächlich betrachtet wirkt dies unspektakulär, doch die Ankündigung aus Zürich vom 23. Juni verleiht der Situation eine völlig neue Dynamik: Ein Bankenkonsortium, das ein verwaltetes Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar repräsentiert, hat die Infrastruktur von Chainlink zum Herzstück eines T+0-Settlement-Frameworks für den Devisenhandel ernannt.

Project Pangea, eine Gemeinschaftsinitiative von Chainlink, FairSquareLab, der koreanischen UniKA-Bankenallianz und Qivalis – einem Euro-Stablecoin-Konsortium, das von 37 europäischen Banken unterstützt wird – zielt auf direkte atomare Payment-versus-Payment (PVP) Swaps von regulierten EUR- und KRW-Stablecoins ab. Dabei kommen der ISO 20022-Messaging-Standard sowie die bestehende SWIFT-Infrastruktur zum Einsatz.

Die Koalition umfasst mehr als 50 Institutionen, darunter die Shinhan Bank, die JB Bank und die Kbank auf koreanischer Seite. In der offiziellen Mitteilung setzt Chainlink den Zeitplan für konforme Transaktionen auf 12 Monate fest – vor dem Hintergrund eines EUR-KRW-Handelskorridors von über 150 Milliarden Dollar und dem globalen FX-Markt, der täglich 9,6 Billionen Dollar bewegt.

Ob Pangea tatsächlich zu einer nachhaltigen Nachfrage nach LINK führt, hängt von der Umsetzung ab. Das technische Setup vor diesem Katalysator verdient jedoch eine genaue Analyse.

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Chainlink News: Kann der LINK-Kurs durch das Pangea-Momentum die 10 $-Marke knacken?

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Reality is going to hit hard for altcoin holders. Many of these assets are completely worthless, propped up only by the complacency of the crypto crowd. pic.twitter.com/ZYJjslWIOj — Part-Time Trader (@PartTimeCharts) June 24, 2026

Aus preislicher Sicht konsolidiert LINK derzeit in einer Range, die die Kursentwicklung bereits seit mehreren Wochen bestimmt. Die Unterstützung im Bereich von 6,80 $ bis 7,00 $ hat sich wiederholt als stabil erwiesen, während der Widerstand nahe 7,80 $ bisher jeden ernsthaften Ausbruchsversuch gedeckelt hat.

Mit einem aktuellen Kurs von etwa 7,44 $ bewegt sich der Token in der unteren Hälfte dieser Spanne. Technisch gesehen ist dies neutral, tendiert jedoch zu einem Test des oberen Bereichs, sollte das Handelsvolumen dem narrativen Wandel folgen.

Die Pangea-Ankündigung ist dabei als echter fundamentaler Katalysator einzustufen und nicht als bloßes spekulatives Rauschen. Siebenundvierzig Banken, zwei große Stablecoin-Konsortien und eine klare Roadmap für die nächsten 12 Monate verleihen diesem Projekt deutlich mehr strukturelles Gewicht als gewöhnlichen Partnerschaftsmeldungen.

Drei Szenarien sind nun entscheidend:

Bullisches Szenario: LINK durchbricht den Widerstand bei 8 $ mit nachhaltigem Volumen und macht den Weg frei in Richtung der 10 $-Region, in der frühere Konsolidierungen stattfanden. Dies setzt makroökonomischen Rückenwind und eine anhaltende institutionelle Berichterstattung über Pangea voraus.

LINK durchbricht den Widerstand bei 8 $ mit nachhaltigem Volumen und macht den Weg frei in Richtung der 10 $-Region, in der frühere Konsolidierungen stattfanden. Dies setzt makroökonomischen Rückenwind und eine anhaltende institutionelle Berichterstattung über Pangea voraus. Basisszenario: Der Preis bewegt sich seitwärts in der Spanne von 7 $ bis 8 $, während der Markt auf konkrete Meilensteine bei der T+0-Umsetzung wartet. Pangea stützt das Sentiment, löst aber keinen sofortigen Ausbruch aus.

Der Preis bewegt sich seitwärts in der Spanne von 7 $ bis 8 $, während der Markt auf konkrete Meilensteine bei der T+0-Umsetzung wartet. Pangea stützt das Sentiment, löst aber keinen sofortigen Ausbruch aus. Bärisches Szenario/Invalidierung: Ein Schlusskurs unter 7 $ bei signifikantem Volumen würde die Unterstützungsthese untergraben und darauf hindeuten, dass der Katalysator bereits vollständig eingepreist ist, ohne dass weitere Käufer folgen.

Um das institutionelle Narrativ rund um LINK besser einzuordnen, zeigt die jüngste Berichterstattung über APAC-Partnerschaften, dass Pangea nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Es ist das neueste Glied in einer Kette von Integrationen für Unternehmen, die die Lücke zwischen Oracle-Infrastruktur und realen Finanzprozessen schließen.

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Vorteile während der LINK-Konsolidierung

Da LINK zwischen 7 $ und 8 $ notiert und bei 10 $ ein Deckel liegt, ist das Risiko-Rendite-Verhältnis für Neueinstiege zwar solide, aber nicht asymmetrisch. Der Token benötigt einen bestätigten Ausbruch, bevor sich diese Kalkulation maßgeblich ändert.

Trader, die das Pangea-Narrativ verfolgen, aber ungern bei einem Range-Widerstand kaufen, halten bereits Ausschau nach Infrastruktur-Projekten in einem früheren Stadium, die eine vergleichbare Cross-Chain-Interoperabilität aufweisen.

LiquidChain ($LIQUID) ist ein Presale, der derzeit Aufmerksamkeit erregt. Das Projekt positioniert sich als Layer-3 (L3) Cross-Chain-Liquiditätsinfrastruktur, die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung vereint. Diese „Deploy-once“-Architektur ermöglicht es Entwicklern, auf alle drei Ökosysteme zuzugreifen, ohne separate Integrationen verwalten zu müssen.

Das Design des Unified Liquidity Layer und des Verifiable Settlement teilt die konzeptionelle DNA der atomaren Swaps und Echtzeit-Settlements, die auch Pangea zugrunde liegen. Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,01473 $ pro $LIQUID-Token, wobei bisher 863.398,30 $ eingesammelt wurden.

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