CoinShares startet Solana Staking ETF – Rendite oder Risiko?

Der Kampf um Rendite in der Krypto-Welt erreicht eine neue Stufe. Mit dem geplanten Solana Staking ETF bringt CoinShares frischen Wind in den Markt der digitalen Vermögenswerte. Doch hinter der glänzenden Aussicht auf 8 % Rendite lauern komplexe Risiken – und Experten schlagen bereits Alarm.

CoinShares plant einen Solana Staking ETF und hat bereits die notwendigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Der ETF soll an der Nasdaq gelistet werden und verspricht neben dem Halten von SOL auch zusätzliche Erträge durch Staking. Partner wie BitGo sollen dabei für Verwahrung und Staking sorgen.

Ein genaues Staking-Verhältnis wird bisher nicht genannt. Allerdings warnt CoinShares in der Einreichung selbst davor, dass hohe Rücknahmeforderungen zum Problem werden könnten, wenn ein Großteil der SOL gestakt ist.

OMG#Solana $SOL staking ETF

it is over

You frens have NO IDEA#Crypto pic.twitter.com/3hnORt4mVy

— CryptoMenace (@CryptoKnwldge) August 2, 2025