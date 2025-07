Der Senat erwägt Trumps Kandidaten für die CFTC, während die Krypto-Aufsicht auf der Kippe steht

Dies ist der wichtigste regulatorische Schritt, den der Kryptosektor seit Monaten gesehen hat – weil das Ergebnis darüber entscheiden könnte, wer das Steuer übernimmt, wenn es um die Regulierung von Bitcoin, Ethereum und dem gesamten Bereich der digitalen Vermögenswerte geht.

Lassen Sie uns aufschlüsseln, was das bedeutet und warum es gerade jetzt wichtig ist.

Zum Zeitpunkt des Schreibens könnte Brian Quintenz der einzige Kommissar bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) werden. Lesen Sie das noch einmal: der einzige Kommissar. Das ist nicht nur eine weitere politische Ernennung – es ist Machtkonsolidierung. Wenn Quintenz bestätigt wird und andere Sitze unbesetzt bleiben, wird er eine übergroße Rolle bei der Gestaltung von Aufsichtsrichtlinien für dezentrale Finanzen (DeFi), Krypto-Börsen, Futures-Produkte und ja – auch Ihre Lieblings-Altcoins spielen.

Was steht auf dem Spiel? Potenziell alles – von Genehmigungen für Bitcoin-ETFs bis hin zur Frage, wie Ethereums Staking-Modelle klassifiziert werden. Selbst Stablecoins könnten ins Fadenkreuz geraten. Die USA haben sich noch nicht entschieden, wer Krypto wirklich reguliert: die CFTC oder die SEC. Und diese Nominierung könnte das Gleichgewicht stark in eine Richtung verschieben.

Jetzt wird es spannend. Quintenz ist kein Neuling in der Kryptowelt. Er war zuvor bei der CFTC tätig und wurde für seine innovationsfreundliche Haltung bekannt. Er hat öffentlich argumentiert, dass Krypto-Projekte klare Richtlinien brauchen – keine Regulierung nach dem Motto

Das ist in D.C. eine Seltenheit. Er hat auch das „Regulieren durch Klagen“-Vorgehen der SEC scharf kritisiert – ein weiterer Grund, warum Krypto-Insider diese Abstimmung mit Argusaugen verfolgen.

Aus meiner Sicht wirkt seine Nominierung wie ein frischer Wind. Wir sind längst über den Punkt hinaus, an dem man Blockchain-Technologie ignorieren konnte. Die Branche braucht regulatorische Leitplanken, sicher – aber solche, die das Wachstum nicht schon im Keim ersticken.

Und genau hier könnte Quintenz glänzen. Seine bisherige Arbeit zeigt, dass er versteht, dass Krypto nicht nur magisches Internet-Geld ist. Es ist sich entwickelnde Infrastruktur – finanziell, gesellschaftlich, sogar politisch. Wenn Sie Krypto-Prognosen und institutionelle Trends verfolgen, dann passt ein krypto-freundlicher Regulierer wie Quintenz zu bullischen Szenarien für Bitcoin und Ethereum.

