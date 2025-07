Live Blog: Altcoins steigen – Ethereum und Ripple im Fokus

Das Wichtigste in Kürze

Eine Whale-Transaktion mit 100.000.000 XRP (Wert: 337.000.000 USD) an ein Binance-Wallet löst Spekulationen aus.

Mögliche Szenarien: Gewinnmitnahmen oder Transfer von Cold- zu Hot-Wallet wegen steigender XRP-Nachfrage. BlackRock beantragt Staking für den iShares Ethereum Trust (ETHA), was die Attraktivität für institutionelle Anleger steigern könnte.

Nettozuflüsse von 546,7 Millionen USD (17.

Juli) und erhöhter Druck auf das Ether-Angebot sind zu erwarten. Trump kündigt für 20:30 Uhr (MEZ) die Unterzeichnung des GENIUS-Gesetzes an, das mit 308:122 Stimmen im Kongress beschlossen wurde und breite Unterstützung fand. Ethereum-ETFs verzeichneten 602 Millionen USD Nettozufluss, überwiegend durch ETHA (546,7 Mio.), gefolgt von FETH (17,2 Mio.) und kleineren Zuflüssen bei ETHW und CETH. .

Ethereum und Ripple sind die Abräumer unter den Altcoins in der derzeitigen Rally. Ethereum konnte dabei einen beeindruckenden Preisanstieg von fast 21% in der letzten Woche hinlegen. Wobei Ripple diesen Wert mit einer noch eindrucksvolleren Quote von 32% noch deutlich übertreffen konnte. Beide stellen dabei Konkurrenten in den Schatten. Solana und BNB konnten beispielsweise mit 8,8% und 6,8% nicht einmal den zweistelligen Bereich im selben Zeitraum erreichen.

Nach wie vor führen beide Coins die Altcoins mit der höchsten Marktkapitalisierung nach Bitcoin an. Natürlicherweise schließen daher viele in der Krypto-Welt darauf, dass nun eine Altseason beginnen könnte. Untermauert wird diese Altseason von vielen Neuigkeiten, über die wir in diesem Live-Blog gemeinsam mit Kurs- und Marktbeobachtungen berichten.