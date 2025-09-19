Die Bank von Kanada will ein Stablecoin-Rahmenwerk etablieren

Das Wichtigste in Kürze

Die Bank von Kanada will ein Stablecoin-Rahmenwerk schaffen.

Regierungen weltweit arbeiten an Regulierungen, Kanada hinkt hinterher.

Ron Morrow fordert sofortiges Handeln, um Innovation nicht zu verlieren.

Stablecoins sind Brücken zwischen Finanzwelt und Krypto, bieten Chancen, aber auch Risiken.

Ohne Regeln droht Kanada ins Abseits zu geraten.

Mit Regeln könnte es zum Vorreiter werden.

Ein Weckruf für Regulierungsbehörden

Die Bank von Kanada schlägt Alarm. Laut Ron Morrow, Leiter der Zahlungen bei der Zentralbank, können Stablecoins nicht länger ignoriert werden. Seine Botschaft war unverblümt – die Regulierungsbehörden müssen jetzt handeln oder riskieren, hinter anderen Ländern zurückzufallen. Das ist nicht nur Gerede. Wir haben bereits gesehen, wie Rechtsräume wie die Europäische Union den MiCA (Markets in Crypto-Assets) Rahmen eingeführt haben, während die Vereinigten Staaten sich langsam ihrer eigenen Regulierung auf Bundesebene nähern. Im Gegensatz dazu hat Kanada auf der Stelle getreten.

🇨🇦 THE BANK OF CANADA WANTS TO ESTABLISH A STABLECOIN FRAMEWORK TO AVOID FALLING BEHIND OTHER COUNTRIES pic.twitter.com/4zEarxcoX7 — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) September 19, 2025



Aus meiner Sicht ist der Weckruf überfällig. Der Fintech-Sektor Kanadas hat Talent, Ehrgeiz und Nutzer, die bereit sind zu innovieren. Aber ohne ein Rahmenwerk sickert Innovation anderswohin. Und kein Land will zusehen, wie die nächste Welle der Finanzinfrastruktur im Hinterhof eines anderen aufgebaut wird.

Warum Stablecoins für Kanada wichtig sind

Also warum der ganze Wirbel um Stablecoins? Die kurze Antwort: sie sind die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Krypto. Stablecoins erlauben es Nutzern, Geld schnell zu bewegen, ohne die Volatilität von Bitcoin oder Ethereum. Für Unternehmen ist das bahnbrechend. Für Einzelpersonen bedeutet es günstigere Überweisungen und schnellere Zahlungen.

Ron Morrow nahm kein Blatt vor den Mund. Als Leiter der Zahlungen weiß er genau, wie viel auf dem Spiel steht. Seiner Ansicht nach gilt: Je länger Kanada zögert, desto schwerer wird es, aufzuholen. Er forderte die Gesetzgeber und Regulierungsbehörden auf, ein klares Rahmenwerk zu schaffen, bevor sich der digitale Währungsmarkt ihrer Kontrolle entzieht.

Ich denke, er hat recht. Verzögerungen bei der Regulierung sind nicht neutral – sie sind kostspielig. Das bedeutet, dass Innovation anderswo passiert. Das bedeutet, dass kanadische Unternehmen vielleicht ihre Koffer packen und in krypto-freundlichere Regionen umsiedeln. Und es bedeutet, dass Kanadier selbst am Ende ausländische Stablecoins ohne nationale Schutzmaßnahmen nutzen könnten. Kurz gesagt: Morrow drängt auf Dringlichkeit, nicht nur auf Handeln.

Das größere Bild

Diese Debatte dreht sich nicht nur um Kanada. Es geht um die Positionierung in einem globalen Rennen. Länder, die bei der Stablecoin-Regulierung führen, werden Standards für Jahre setzen. Und diese Standards werden entscheiden, wer die Regeln für digitalen Handel, grenzüberschreitende Finanzen und sogar Verbraucherzahlungen festlegt. Im Moment ist Kanada ein Nachzügler, kein Vorreiter. Aber es ist noch Zeit, das Blatt zu wenden. Indem es schnell ein Rahmenwerk aufstellt, kann es den heimischen Markt schützen und internationale Akteure anziehen, die regulatorische Klarheit schätzen.

📰 Bank of Canada Urges Stablecoin Regulation Ron Morrow, head of payments at the Bank of Canada, has called for immediate regulatory action on stablecoins. He warns that without a clear framework, regulators risk being left behind as the digital currency space evolves. This… pic.twitter.com/cv4ttXfeB5 — 👁 KOLYAN TREND | NFT and METAVERSE 👁 (@kolyan_trend) September 18, 2025

Meiner Meinung nach ist dies die Weggabelung. Entweder Kanada spielt für immer Aufholjagd oder es trifft jetzt mutige Entscheidungen, um die Zukunft zu gestalten. Natürlich ist nicht alles Sonnenschein. Stablecoins bergen Risiken, die die Regulierungsbehörden nicht übersehen dürfen. Erstens die Frage der Reserven: sind Stablecoins tatsächlich durch reale Vermögenswerte gedeckt, oder machen die Emittenten nur Versprechungen?

Zweitens gibt es systemische Risiken. Stellen Sie sich Milliarden von Dollar vor, die während einer Finanzpanik in und aus Stablecoins fließen. Das könnte Banken oder sogar die breitere Wirtschaft destabilisieren.

Meine Einschätzung: Kanadas Chance zu führen

Hier lande ich: Die Bank von Kanada liegt richtig, wenn sie auf ein Stablecoin-Rahmenwerk drängt, aber die Uhr tickt. Andere Länder setzen bereits Standards, und Kanada riskiert, ein Regel-Empfänger statt ein Regel-Macher zu werden. Stablecoins verschwinden nicht. Sie sind zu nützlich, zu effizient, zu attraktiv – sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher. Die eigentliche Frage ist, ob Kanada gestalten will, wie sie genutzt werden – oder ob es sich damit zufriedengibt, die Regeln anderer zu übernehmen.

Persönlich würde ich es begrüßen, wenn Kanada die Gelegenheit ergreift. Mit dem richtigen Rahmenwerk kann es Fintech-Talente anziehen, sicherere Produkte für Verbraucher schaffen und seine Rolle in der globalen digitalen Wirtschaft stärken. Ohne ein solches riskiert es, ins Abseits zu geraten.

Die Tatsache, dass die Bank von Kanada ein Stablecoin-Rahmenwerk etablieren will, ist mehr als nur regulatorische Hausarbeit. Es ist ein Signal, dass Kanada die Tragweite versteht. Es geht nicht um Krypto-Spekulation. Es geht um das Rückgrat der Finanzen der Zukunft. Wir sind an einem entscheidenden Moment angekommen. Ob Kanada entschlossen handelt – oder vorsichtig von der Seitenlinie zusieht – wird sein Finanzsystem für Jahrzehnte prägen.

Von meinem Standpunkt aus fühlt sich die Wahl eindeutig an: das Rahmenwerk aufbauen, Innovation fördern und der Welt zeigen, dass Kanada bereit ist, zu führen.

