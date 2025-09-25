Diese E-Auto-Firma aus China setzt 1 Mrd. USD auf Bitcoin, Ethereum und BNB

Das Wichtigste in Kürze

Jiuzi Holdings kündigt an, bis zu eine Milliarde Dollar in Bitcoin, Ethereum und BNB zu investieren.

Die Ankündigung löste zunächst einen Kurssprung aus, bevor die Aktie wieder einbrach.

Analysten zweifeln, da die Firma selbst kaum liquide Mittel besitzt.

Eine chinesische Firma für Elektrofahrzeug-Ladestationen sorgt für Aufsehen: Jiuzi Holdings will mit einer milliardenschweren Bitcoin und Krypto-Strategie auf die Zukunft setzen. Anleger reagierten begeistert – zumindest für kurze Zeit. Doch Zweifel und Skepsis holten die Euphorie schnell wieder ein.

Ein milliardenschwerer Plan für Bitcoin und Krypto erschüttert die Märkte

Die chinesische Firma Jiuzi Holdings kündigte überraschend an, bis zu eine Milliarde Dollar in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und BNB zu investieren. Mit dieser Entscheidung will das Unternehmen eine neue Richtung einschlagen und die Zukunft seiner Finanzen sichern. Die Nachricht löste bei Anlegern sofort Begeisterung aus, da Kryptowährungen weltweit als attraktive Wertanlagen gelten.

Doch schon kurz nach dem Handelsstart an der Börse wandelte sich die Euphorie in Ernüchterung. Die Aktie, die zunächst einen Sprung von fast 50 Prozent verzeichnete, fiel im Laufe des Tages wieder stark ab. Ein Blick auf die schwache Finanzlage des Unternehmens erklärt den schnellen Stimmungswechsel der Investoren.

Von Rekordgewinnen zum Kurssturz, dank Bitcoin Strategie

Der Kurs von Jiuzi Holdings kletterte zunächst bis auf 2,38 US-Dollar je Aktie. Dieser Wert lag rund 47 Prozent über dem Schlusskurs des Vortages. Doch die Freude hielt nur kurz, denn die Aktie schloss den Handel mit einem Verlust von fast zehn Prozent. Damit zeigte sich einmal mehr, wie unsicher Märkte auf Krypto-Nachrichten reagieren können.

Die Entwicklung verdeutlicht auch, wie volatil der Aktienmarkt für kleinere Unternehmen sein kann. Jiuzi Holdings hatte in den vergangenen Jahren ohnehin dramatisch an Wert verloren – mehr als 99 Prozent seit dem Hoch vor fünf Jahren. Der aktuelle Rückschlag verstärkt das Misstrauen vieler Investoren zusätzlich.

Die Aussagen der Unternehmensführung über die neue Bitcoin und Krypto Reserve

CEO Tao Li erklärte in einem Statement, dass die Investition eine strategische Maßnahme sei, um langfristig Werte für die Aktionäre zu sichern. Man wolle Kryptowährungen nicht als Spekulationsobjekt nutzen, sondern als stabilen Wertaufbewahrungsort. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten könnten digitale Assets einen Schutz gegen wirtschaftliche Risiken darstellen.

Unterstützung erhielt er von dem neuen COO Dr. Doug Buerger, der betonte, dass keine kurzfristigen Trades geplant seien. Vielmehr solle das Geld mit einer langfristigen Strategie angelegt werden. Zugleich kündigte die Firma die Einrichtung eines speziellen Risikoausschusses an, um mögliche Gefahren genau zu überwachen.

Widerspruch zwischen Vision und Realität: Kann Bitcoin das unmögliche schaffen?

Kritiker fragen sich allerdings, wie realistisch der Plan ist. Laut den jüngsten Angaben bei der US-Börsenaufsicht verfügte Jiuzi Holdings zum Ende des letzten Geschäftsjahres lediglich über knapp 943.000 Dollar an liquiden Mitteln. Gleichzeitig meldete das Unternehmen einen Jahresverlust von 55 Millionen Dollar. Der Spagat zwischen großen Ankündigungen und knappen Kassen wirkt daher unglaubwürdig.

Andere Firmen, die Krypto-Reserven aufgebaut haben, nutzten dafür in der Regel Fremdfinanzierungen oder private Kapitalgeber. Wie Jiuzi Holdings die gewaltige Summe von einer Milliarde Dollar aufbringen will, bleibt jedoch unklar. Diese Unsicherheit trägt wesentlich zur Skepsis der Anleger bei.

Ein riskantes Spiel mit dem Vertrauen

Die Märkte haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass sie auf Krypto-Pläne von Unternehmen empfindlich reagieren. Kurzfristige Kursgewinne sind dabei häufig, doch die langfristigen Folgen sind ungewiss. Im Fall von Jiuzi Holdings sehen viele Investoren mehr Risiko als Chance. Die Kombination aus schwacher Bilanz, hohen Verlusten und ambitionierten Zielen sorgt für Nervosität.

Ob sich die Krypto-Strategie als Rettung oder als Belastung erweisen wird, bleibt offen. Fest steht nur, dass der Schritt das Unternehmen ins Zentrum internationaler Aufmerksamkeit gerückt hat. Für Jiuzi Holdings beginnt nun eine Phase, in der Vertrauen wichtiger ist als jede Schlagzeile.

Reaktionen der Anleger und Bitcoin Analysten

Anleger reagierten widersprüchlich auf die Ankündigung von Jiuzi Holdings. Während einige das Engagement in Kryptowährungen als zukunftsweisenden Schritt begrüßten, äußerten andere scharfe Kritik. Analysten betonten, dass die Diskrepanz zwischen verfügbaren Mitteln und den angekündigten Investitionen das Vertrauen der Märkte erschüttert. Die fehlende Transparenz bei der Finanzierung sorgt zusätzlich für Unsicherheit.

Viele Beobachter vergleichen den Schritt mit früheren Krypto-Initiativen anderer Firmen, die gescheitert sind. Besonders riskant sei die Tatsache, dass Jiuzi Holdings bisher keinen klaren Plan für die Kapitalbeschaffung vorgelegt hat. Ohne belastbare Strategie könnte das Projekt zu einem weiteren Rückschlag für das ohnehin angeschlagene Unternehmen werden.

Die Rolle von Regulierung und Marktumfeld

Ein weiterer Faktor ist die Regulierung. China hat in den vergangenen Jahren wiederholt harte Maßnahmen gegen den Kryptomarkt ergriffen. Es bleibt unklar, wie die Behörden auf den milliardenschweren Plan von Jiuzi reagieren werden. Experten sehen in regulatorischen Hürden ein mögliches Hindernis für die Umsetzung der Pläne.

Gleichzeitig beeinflusst das globale Marktumfeld die Chancen des Projekts. Kryptowährungen erleben derzeit zwar eine Phase erhöhter Nachfrage, doch die Volatilität bleibt hoch. Sollte der Markt kippen, könnte Jiuzi Holdings erhebliche Verluste erleiden. Damit hängt der Erfolg der Strategie stark von äußeren Faktoren ab, die das Unternehmen kaum kontrollieren kann.