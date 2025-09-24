Saylor bullish: ETF-Zuflüsse saugen Angebot auf – Bitcoin-Rallye bis Jahresende?

Das Wichtigste in Kürze

Michael Saylor prognostiziert Bitcoin-Anstieg bis Jahresende.

Institutionelle Nachfrage übersteigt Mining-Angebot.

Strategy stockt BTC-Bestand auf über 639.000 Coins auf.

Michael Saylor hat im CNBC-Interview seine optimistische Sicht auf Bitcoin bekräftigt. Er erwartet einen deutlichen Kursanstieg bis Jahresende – getragen von institutioneller Nachfrage, die das tägliche Angebot der Miner bereits übersteigt.

“Bitcoin dürfte gegen Jahresende wieder deutlich anziehen”

Michael Saylor hat in einem CNBC-Interview einen spürbaren Bitcoin-Anstieg bis Jahresende in Aussicht gestellt – getragen von institutioneller Nachfrage, die das laufende Angebot übersteige. Er verwies dabei auf kontinuierliche Käufe über die großen Spot-ETFs und Firmenbilanzen.

„Wenn wir den jüngsten Widerstand und ein paar makroökonomische Gegenwinde hinter uns lassen, dürfte Bitcoin gegen Jahresende wieder deutlich anziehen“. Michael Saylor, CNBC-Interview.

Today with @MorganLBrennan, I discussed the differences between Bitcoin, Gold, and other crypto networks — and the rise of Digital Treasury Companies, Digital Credit, and Digital Finance. pic.twitter.com/sdbWWEIq0E — Michael Saylor (@saylor) September 23, 2025

Angebot versus Nachfrage

Saylors These setzt am Nachfrageüberhang an. Die großen US-Spot-ETFs verbuchen im September wechselhafte, im Saldo aber signifikante Nettoflüsse – dokumentiert in den täglichen Farside-Tabellen. In den letzten Tagen gab es sowohl kräftige Zu- als auch Abflüsse; insgesamt jedoch akkumulieren über Wochen hinweg spürbar BTC und entziehen dem Markt Liquidität.

„Unternehmen kaufen bereits mehr als Miner neu erzeugen – das übt Aufwärtsdruck auf den Kurs aus.“

Parallel liefert Saylors eigenes Unternehmen einen weiteren Beleg für seine eigene These aus der Praxis: Erst kürzlich meldete Strategy (vormals MicroStrategy) am 22. September den nächsten Zukauf: 850 BTC im Gegenwert von fast 100 Mio. US-Dollar. Damit hält Strategy den Gesamtbestand jetzt auf exakt 639.835 BTC.

Marktbild

Saylors Call ist nicht neutral: Strategy verfolgt seit Jahren eine aktive BTC-Treasury-Politik – und hat sie mit dem jüngsten Kauf untermauert. Gleichzeitig sind ETF-Nettoflüsse kein Einbahnstraßen-Signal; Tageswerte schwanken und spiegeln Positionierung wie Makroerwartungen.

Nach dem jüngsten Krypto-Blutbad von Long-Liquidierungen pendelt Bitcoin um die Marke von 113.000 US-Dollar. Entscheidend ist, ob sich Serien von Zuflüssen und ein Bruch über 115.000 US-Dollar gegenseitig befeuern. Wer tiefer einsteigen will, findet laufende Einschätzungen in unseren Bitcoin-Prognosen sowie täglichen News-Updates.