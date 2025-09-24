Coinspeaker

Saylor bullish: ETF-Zuflüsse saugen Angebot auf – Bitcoin-Rallye bis Jahresende?

Saylor erwartet eine Bitcoin-Rallye bis Jahresende – getragen von ETF-Zuflüssen und Firmenkäufen. Nachfrage frisst Angebot.

Pia Messerschmitt Updated 2 Min. read
Das Wichtigste in Kürze

  • Michael Saylor prognostiziert Bitcoin-Anstieg bis Jahresende.
  • Institutionelle Nachfrage übersteigt Mining-Angebot.
  • Strategy stockt BTC-Bestand auf über 639.000 Coins auf.

Michael Saylor hat im CNBC-Interview seine optimistische Sicht auf Bitcoin bekräftigt. Er erwartet einen deutlichen Kursanstieg bis Jahresende – getragen von institutioneller Nachfrage, die das tägliche Angebot der Miner bereits übersteigt.

“Bitcoin dürfte gegen Jahresende wieder deutlich anziehen”

Michael Saylor hat in einem CNBC-Interview einen spürbaren Bitcoin-Anstieg bis Jahresende in Aussicht gestellt – getragen von institutioneller Nachfrage, die das laufende Angebot übersteige. Er verwies dabei auf kontinuierliche Käufe über die großen Spot-ETFs und Firmenbilanzen.

„Wenn wir den jüngsten Widerstand und ein paar makroökonomische Gegenwinde hinter uns lassen, dürfte Bitcoin gegen Jahresende wieder deutlich anziehen“. Michael Saylor, CNBC-Interview.

Angebot versus Nachfrage

Saylors These setzt am Nachfrageüberhang an. Die großen US-Spot-ETFs verbuchen im September wechselhafte, im Saldo aber signifikante Nettoflüsse – dokumentiert in den täglichen Farside-Tabellen. In den letzten Tagen gab es sowohl kräftige Zu- als auch Abflüsse; insgesamt jedoch akkumulieren über Wochen hinweg spürbar BTC und entziehen dem Markt Liquidität.

„Unternehmen kaufen bereits mehr als Miner neu erzeugen – das übt Aufwärtsdruck auf den Kurs aus.“

Parallel liefert Saylors eigenes Unternehmen einen weiteren Beleg für seine eigene These aus der Praxis: Erst kürzlich meldete Strategy (vormals MicroStrategy) am 22. September den nächsten Zukauf: 850 BTC im Gegenwert von fast 100 Mio. US-Dollar. Damit hält Strategy den Gesamtbestand jetzt auf exakt 639.835 BTC.

Auch interessant: Warum US-Gesetzgeber Saylor und Lee beim Bitcoin-Reserve-Gesetz an den Tisch holten.

Marktbild

Saylors Call ist nicht neutral: Strategy verfolgt seit Jahren eine aktive BTC-Treasury-Politik – und hat sie mit dem jüngsten Kauf untermauert. Gleichzeitig sind ETF-Nettoflüsse kein Einbahnstraßen-Signal; Tageswerte schwanken und spiegeln Positionierung wie Makroerwartungen.

Nach dem jüngsten Krypto-Blutbad von Long-Liquidierungen pendelt Bitcoin um die Marke von 113.000 US-Dollar. Entscheidend ist, ob sich Serien von Zuflüssen und ein Bruch über 115.000 US-Dollar gegenseitig befeuern. Wer tiefer einsteigen will, findet laufende Einschätzungen in unseren Bitcoin-Prognosen sowie täglichen News-Updates.

Bitcoin News
Pia Messerschmitt
Pia Messerschmitt

Pia ist Web3- und AI-Enthusiastin. Als studierte Geisteswissenschaftlerin liebt sie es, den Zeitgeist innerhalb der Gesellschaft zu beobachten und zu analysieren. Ehemalig im Think Tank und Forschungszentrum der Frankfurt School of Finance als Bitcoin-Talent und NFT-Talent im Frankfurt Blockchain Center. Wenn sie nicht gerade schreibt, surft sie gerne am Atlantik.

Pia Messerschmitt on LinkedIn

