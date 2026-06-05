Ethereum Prognose: Rekordabflüsse und Systemkrise belasten den Ethereum-Kurs

Das Wichtigste in Kürze

Ein dramatischer Kurssturz auf unter 1.680 USD und historische ETF-Abflüsse offenbaren das tiefe Misstrauen institutioneller Investoren.

Zudem schadet die technologische Verlagerung auf Layer-2-Netzwerke der Token-Ökonomie, da die erhoffte Verknappung durch Gebührenverbrennungen ausbleibt.

Skeptiker erwarten kurzfristig Kurse von 1.400 US-Dollar, während Optimisten in dieser Korrektur die letzte Einstiegschance vor einem Bullenlauf sehen.

Der tiefe Fall und die charttechnische Realität

Der Blick auf den aktuellen Tageschart verdeutlicht die brenzlige Lage für den Altcoin. Ethereum notiert gerade bei 1.660 US-Dollar und hat damit wichtige Unterstützungen bei 2.070 und 1.825 US-Dollar locker verloren. Der Abstand zum 200-Tage-SMA bei 2.464 USD ist gewaltig.

Zwar signalisiert der Relative-Stärke-Index mit einem extrem niedrigen Wert von 14,98 eine starke Überverkauftheit, doch der Abwärtstrend bleibt vorerst vollkommen intakt. Kurzfristig droht ein weiterer schmerzhafter Rutsch auf 1.603 oder gar 1.409 US-Dollar. Ethereum mit PayPal kaufen!

Dem steht eine langfristige Elliott-Wellen-Analyse gegenüber, die ein expandierendes diagonales Muster zeichnet. Demnach könnte nach dem Ende der aktuellen Korrekturwelle eine explosive Aufwärtsbewegung einsetzen, die den Kurs in eine Spanne von 10.000 bis 22.000 US-Dollar katapultiert. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die jüngsten Tiefststände halten.

Diese Hoffnung steht jedoch im Widerspruch zur aktuellen Marktstimmung. Ein wesentlicher Treiber des Kursverlaufs ist die Flucht der Institutionen. Die Spot-ETFs verzeichneten die Serie von 17 Tagen mit Nettoabflüssen, was das verwaltete Vermögen auf unter 10 Milliarden US-Dollar drückte. Besonders der Ether-ETF von BlackRock leidet unter anhaltenden Rückzahlungen.

Diese Verkaufswelle verdeutlicht, dass das Vertrauen professioneller Akteure tief erschüttert ist. Während sich Bitcoin stabilisiert, verliert Ethereum im direkten Vergleich deutlich an Boden.

Viele Marktbeobachter fragen sich nun, ob die fundamentalen Säulen des Projekts noch tragen oder ob eine tiefergehende ökonomische Neubewertung des Vermögenswerts zwingend erforderlich ist, um zukünftige Entwicklungen realistisch einzuschätzen.

Die Vertrauenskrise und das Scheitern des deflationären Narrativs

Hinter dieser Schwäche verbirgt sich eine fundamentale Debatte innerhalb der Krypto-Gemeinschaft. Kritiker argumentieren, das Ethereum-Netzwerk floriere zwar technologisch, der Ether-Token verliere aber zunehmend an ökonomischer Attraktivität.

Durch die erfolgreiche Etablierung von Layer-2-Skalierungslösungen fließen Gebühreneinnahmen primär an diese nachgelagerten Protokolle und nicht mehr an das Hauptnetzwerk. Dieser Trend wurde durch das viel diskutierte Dencun-Upgrade massiv verschärft. Die Transaktionsgebühren auf der Basisebene brachen ein, wodurch auch der automatische Verbrennungsmechanismus kollabierte.

Das Versprechen von Ether als deflationäres Geld ist vorerst gescheitert. Seit der Umstellung des Konsensmechanismus stieg die Umlaufmenge um rund 950.000 Ether an. Prominente Abgänge in der Ethereum-Stiftung verstärken das Gefühl einer strategischen Orientierungslosigkeit. Ryan Adams von Bankless warnt jedoch vor dieser Sichtweise.

The Ethereum not ETH stuff is the mental fallacy that triggered me into writing and podcasting in the first place. There is no strong Ethereum without an ETH worth trillions. Without ETH as a global store of value, Ethereum is a failed project. Full stop. ETH is economic… — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) June 4, 2026

Ein wertloser Token bedeute letztlich das Scheitern des Projekts, da die Sicherheit des Netzwerks direkt am Marktwert des Assets hängt. Trotz dieser Risiken gehen manche Akteure volles Risiko.

Das Unternehmen BitMine, das durch seine Ether-Schatzkammerstrategie bereits Buchverluste von über 9 Milliarden US-Dollar angehäuft hat, plant eine neue Kapitalerhöhung über 300 Millionen US-Dollar, um weitere Zukäufe auf dem freien Markt zu tätigen. Ob dies kluger Antizyklismus oder ein teurer Irrtum ist, wird sich bald zeigen.

Fest steht, dass der Markt die Argumente der Skeptiker im Moment deutlich höher gewichtet als den Optimismus der verbliebenen Unterstützer. Nur eine nachhaltige Rückkehr der Käufer kann dieses Bild in naher Zukunft grundlegend verändern und den Abwärtstrend dauerhaft stoppen.

Fazit und Einordnung

Ethereum steht an einer historischen Weggabelung. Der Übergang zu einem modularen Netzwerk hat zwar die Skalierbarkeit gelöst, aber die ökonomische Verbindung zwischen Netzwerkaktivität und Tokenwert schwer beschädigt.

Wenn sich Ether nicht bald als globaler Vermögenswert etabliert, droht der Plattform ein anhaltender Relevanzverlust gegenüber Konkurrenten wie Bitcoin oder Solana.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob das aktuelle Tief eine Kaufgelegenheit oder der Beginn eines strukturellen Niedergangs ist. Ohne eine schnelle Rückkehr des Vertrauens bleibt der Weg nach oben für Investoren dauerhaft versperrt.

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