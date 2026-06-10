Das Wichtigste in Kürze

Die Kursbewegung von H am Dienstag war nach jedem Standard extrem.

Nach dem Sturz von 0,67 $ auf ein Tief bei 0,05 $ setzte eine leichte Erholung in Richtung 0,13 $ ein, was jedoch immer noch einem Minus von etwa 80 % gegenüber dem Niveau vor dem Hack entspricht.

Das Handelsvolumen explodierte fast ausschließlich auf der Verkaufsseite, da der Angreifer gestohlene H-Token in Ether umtauschte und das neu gemintete Angebot von der BNB Chain den Markt weiterhin belastet.

Der H-Token von Humanity Protocol erlebte heute einen dramatischen Intraday-Einbruch von bis zu -90 %, nachdem Angreifer mehr als 32 Millionen US-Dollar aus Projekt-Wallets entwendet hatten. Dies markiert einen der heftigsten Kursverluste eines namhaften Kryptoprojekts in diesem Jahr. Der Vorfall unterstreicht eine wiederkehrende Sicherheitslücke, die die Branche allein 2026 bereits Hunderte von Millionen gekostet hat.

Gründer Terence Kwok bestätigte, dass private Schlüssel eines Mitglieds der Humanity Foundation kompromittiert wurden. Laut On-Chain-Daten, die von CoinDesk ausgewertet wurden, wurden etwa 17 Wallets geleert, während die Verluste weiter steigen. Der Kurs von H fiel von rund 0,67 $ auf fast 0,13 $ und markierte in der Spitze einen Tiefstand bei 0,05 $.

Humanity Protocol-Linked Wallets Drained for Over $19 Million, H Token Crashes More Than 80%



JUST IN: Onchain analyst Specter reported that wallets linked to or previously interacting with Humanity Protocol may have been compromised. More than 17 wallets holding H tokens have… pic.twitter.com/i6DSTSNDGw — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 9, 2026

Der Angreifer hat seitdem zusätzliche 100 Millionen H-Token auf der BNB Chain gemintet, die zu aktuellen Preisen etwa 11 Millionen $ wert sind – ein klares Signal, dass der Verkaufsdruck noch nicht nachgelassen hat. Humanity forderte die Nutzer dringend auf, alle Aktivitäten in Bridges und Liquiditätspools einzustellen, während das Team die Lage mit Sicherheitsfirmen und Börsenpartnern koordiniert.

Der Vorfall folgt einem Muster, das die Krypto-Verluste 2026 prägt: Hacker nehmen verstärkt private Schlüssel statt des Codes ins Visier. Da die allgemeinen Marktbedingungen bereits Druck auf illiquide Altcoins ausübten, führte ein Hack dieses Ausmaßes bei einem Token mit geringer Liquidität zu einem regelrechten Absturz im luftleeren Raum.

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Humanity Crypto: Kann sich der H-Token nach dem 90-Prozent-Crash erholen?

Funny $H was actually one of the more manipulated crime coins of the last year, supply highly concentrated and pushed on perps to almost $10 Billion FDV



i have never heard of 1 single user of this protocol



The hack also comes at an interest time, as unlocks were coming. https://t.co/a8VLkrjiY1 pic.twitter.com/zOAu0Kgt0G — Wazz (@WazzCrypto) June 9, 2026

Die Kursbewegung von H am Dienstag war nach jedem Standard extrem. Nach dem Sturz von 0,67 $ auf ein Tief bei 0,05 $ setzte eine leichte Erholung in Richtung 0,13 $ ein, was jedoch immer noch einem Minus von etwa 80 % gegenüber dem Niveau vor dem Hack entspricht. Das Handelsvolumen explodierte fast ausschließlich auf der Verkaufsseite, da der Angreifer gestohlene H-Token in Ether umtauschte und das neu gemintete Angebot von der BNB Chain den Markt weiterhin belastet.

Verlässliche technische Marken sind aufgrund der fast vollständig zusammengebrochenen Orderbuchstruktur schwer zu definieren. Die Zone um 0,13 $ gilt als erster glaubwürdiger Stabilisierungsbereich, da hier passive Käufer die erste Verkaufswelle auffingen. Darunter fungiert das Intraday-Tief von 0,05 $ als Referenzpunkt für ein extremes Bear-Case-Szenario.

Es zeichnen sich drei Szenarien ab. Im Bull-Case stoppt die Sicherheitsreaktion von Humanity das weitere Minting und Börsen frieren die Wallets des Angreifers ein. Dies würde den Angebotsüberhang beseitigen und eine technische Erholung in Richtung 0,25 $ bis 0,30 $ ermöglichen. Im Basisszenario deckelt der Verkaufsdruck der bereits geminteten 100 Millionen H-Token jegliche Rallye, sodass der Preis über Wochen in einer Spanne zwischen 0,08 $ und 0,15 $ konsolidiert.

Das negative Szenario (Bear-Case) würde eintreten, wenn es dem Angreifer gelingt, das gesamte gemintete Angebot zu liquidieren und die Börsen nicht intervenieren. In diesem Fall könnte H erneut das Tief von 0,05 $ oder niedrigere Regionen testen. Makroökonomischer Gegenwind und die allgemeine Schwäche bei Altcoins erschweren eine Erholung zusätzlich. Die Daten deuten darauf hin, dass eine längere Konsolidierungsphase das wahrscheinlichste kurzfristige Ergebnis ist.

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LiquidChain setzt auf frühzeitige Positionierung, während Key-Diebstähle das Vertrauen erschüttern

Vorfälle wie der Breach bei Humanity Crypto haben einen vorhersehbaren Effekt: Kapital, das aus kompromittierten Token abfließt, sucht nicht immer nach Erholungschancen in denselben Projekten. Ein Teil der Investoren orientiert sich stattdessen in Richtung früherer Phasen mit strukturell saubereren Einstiegspunkten.

Ob diese Rotation rational oder rein angstgetrieben ist, bleibt offen, doch das Flussmuster ist deutlich erkennbar. Die Bedingungen am Altcoin-Markt bleiben selektiv; Projekte mit einer differenzierten Infrastruktur-Narrative werden gegenüber reinen Identitäts- oder Social-Tokens bevorzugt.

LiquidChain ($LIQUID) positioniert sich als Layer-3-Infrastrukturprojekt und agiert als Cross-Chain-Liquiditätsschicht, die die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung vereint. Zu den Kernmerkmalen gehören ein Unified Liquidity Layer, Single-Step-Execution und eine Deploy-Once-Architektur, die es Entwicklern ermöglicht, alle drei Ökosysteme mit einem einzigen Deployment zu erreichen.

Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,01468 $, wobei bisher 832.428,34 $ eingenommen wurden. Weitere Details zum infrastrukturellen Kontext des Projekts wurden kürzlich in einer Analyse von Coinspeaker beleuchtet.