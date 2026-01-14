Hoskinson macht Trump Memecoins für das Scheitern von Krypto Gesetzen verantwortlich

Das Wichtigste in Kürze

Charles Hoskinson macht Trump und Melania Memecoins für den Stillstand wichtiger Krypto Gesetze verantwortlich.

Er argumentiert, dass politische Memecoins die Wahrnehmung der Branche massiv beschädigt und eine seltene parteiübergreifende Chance auf Regulierung zunichtegemacht haben.

Statt seriöser Infrastruktur dominierten Schlagzeilen über Spekulation und Opportunismus.

Dadurch wurde Vertrauen zerstört, das für institutionelle Akzeptanz und regulatorischen Fortschritt entscheidend ist.

Der Konflikt zeigt, wie stark Narrative und öffentliche Wahrnehmung den politischen Erfolg von Krypto beeinflussen.

Ich beobachte Krypto schon lange genug, um zu wissen, dass Wahrnehmung fast genauso wichtig ist wie Code, und im Moment richtet diese Wahrnehmung echten Schaden an.

Dann schlug die Memecoin Welle rund um Trump und Melania in den Schlagzeilen ein und saugte der gesamten Debatte den Sauerstoff aus dem Raum. Plötzlich sah die Branche weniger nach Finanzwesen und mehr nach einer Late Night Comedy Skizze aus.

Hoskinson sagt Trump und Melania Memecoins ließen Krypto korrupt wirken

Hoskinsons Kernargument ist einfach und unbequem. Durch das Starten oder Unterstützen auffälliger politischer Memecoins lieferte der Sektor seinen Kritikern genau die Geschichte, die sie haben wollten: Spekulation, Hype und einen Hauch von Opportunismus. In seinen Worten ließ es Krypto nicht nur riskant, sondern geradezu räuberisch erscheinen.

🔥HOSKINSON BLAMES TRUMP MEMECOINS FOR KILLING CRYPTO BILLS Charles Hoskinson says the TRUMP and MELANIA memecoins made crypto look bad and corrupt. He says launching them closed the bipartisan window to pass the GENIUS and CLARITY Acts last year. pic.twitter.com/ajvlsN4vpn — Coin Bureau (@coinbureau) January 13, 2026

Von außen betrachtet ist es schwer, dagegen zu argumentieren. Gesetzgeber, die sich gerade erst für klarere Regeln erwärmten, mussten ihren Wählern plötzlich erklären, warum es so etwas wie Trump Coin überhaupt gibt. Solche Bilder helfen nicht, wenn man versucht, ernsthafte Gesetzgebung wie den GENIUS oder den CLARITY Act durchzubringen. Ich denke, genau diesen Teil unterschätzen viele Entwickler. Man kann die beste Technologie der Welt haben, aber ein viraler Witz kann Monate sorgfältiger Lobbyarbeit zunichtemachen.

Das parteiübergreifende Zeitfenster schlug zu

Hoskinson behauptet, dass die Einführung dieser Memecoins effektiv ein seltenes parteiübergreifendes Zeitfenster geschlossen habe. Für einen kurzen Moment sprachen Demokraten und Republikaner tatsächlich gemeinsam über Krypto in einem Raum, ohne sich anzuschreien. Das ist im heutigen politischen Klima keine Selbstverständlichkeit.

Seiner Ansicht nach starb dieser Moment, als sich das Narrativ von Infrastruktur und Verbraucherschutz hin zu Promi Tokens und schnellem Geld verlagerte. Die GENIUS und CLARITY Acts, die eigentlich längst erwartete Regeln bringen sollten, wirkten plötzlich politisch toxisch. Niemand möchte der Abgeordnete sein, der das Casino unterstützt hat.

Meine eigene Einschätzung ist, dass Politik von Geschichten lebt, nicht von Whitepapern. Sobald die Geschichte albern wird, wird ernsthafte Arbeit deutlich schwieriger. Monatelang sprachen Investoren über Struktur, Regeln und einen erwachsenen Rahmen, also genau die Dinge, über die man in Krypto Prognosen liest.

Hoskinson greift Krypto Politik der Trump Ära an

Der Cardano Gründer blieb nicht bei den Memecoins selbst stehen. Er ging weiter und kritisierte, was er als breitere Politisierung von Krypto während der Trump Ära betrachtet. In seiner Sicht lädt es genau zu dem räuberischen Verhalten ein, vor dem Regulierer Angst haben, wenn Tokens zu Wahlkampf Requisiten werden.

HOSKINSON SLAMS TRUMP ERA CRYPTO POLITICS AS BIPARTISAN REGULATORY WINDOW COLLAPSES Cardano founder Charles Hoskinson criticized the Trump administration for politicizing crypto and enabling what he called “predatory behavior” through memecoins like Trump Coin. This matters… pic.twitter.com/9P1YVbUe8A — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) January 13, 2026

Das ist eine starke Meinung, aber sie spiegelt eine reale Sorge wider. Wenn Politik und Spekulation sich vermischen, ist das Ergebnis selten sauber. Privatanleger verlieren Geld, Schlagzeilen werden hässlich und Vertrauen verdampft. Vertrauen ist übrigens das eine Gut, das sich diese Branche im Moment nicht leisten kann zu verlieren, besonders wenn sie versucht, Institutionen und Regierungen davon zu überzeugen, dass sie einen Platz am Tisch verdient.

Warum der GENIUS und der CLARITY Act tatsächlich wichtig waren

Für Menschen außerhalb politischer Kreise mögen diese Gesetze langweilig klingen. Das sind sie nicht. Sie sollten einen klareren Rahmen für Stablecoins, Börsen und die grundlegende Infrastruktur des Kryptomarktes schaffen. Man kann sie sich als Verkehrsregeln vorstellen, nicht als Auto.

Ohne diese Klarheit bleibt großes Kapital vorsichtig. Banken zögern. Fonds warten ab. Selbst normale Nutzer, die einfach nur wissen wollen, wie man Kryptowährungen kauft, bleiben in einem Nebel der Unsicherheit stecken. Hoskinsons Frustration ist hier nachvollziehbar. Jahre langsamen, schmerzhaften Fortschritts können durch einen einzigen schlechten Nachrichtenzyklus zunichtegemacht werden.

Institutionelles Vertrauen braucht Jahre zum Aufbau und Minuten zum Verlust

Hoskinson kehrt immer wieder zu einem Wort zurück: Vertrauen. Institutionen bewegen sich nicht schnell, aber wenn sie sich bewegen, dann groß. Sie wollen Regeln, Vorhersehbarkeit und das Gefühl, dass der Markt nicht nur eine Meme Fabrik ist.

Im Moment ist dieses Vertrauen fragil. Man sieht es daran, wie vorsichtig große Akteure sind, und daran, wie viel Aufmerksamkeit Menschen Dingen wie Krypto Wallet Vergleichen schenken, anstatt einfach blind einzusteigen. Meiner Meinung nach steht die Branche an einer Weggabelung. Der eine Weg führt dazu, ernst genommen zu werden. Der andere führt dazu, dauerhaft als Nebenschauplatz behandelt zu werden.

Der Markt interessiert sich weiterhin für echten Nutzen, auch wenn Schlagzeilen es nicht tun

Hier ist die leise Wahrheit: Die meisten Nutzer interessieren sich nicht für politische Tokens. Sie interessieren sich für Gebühren, Geschwindigkeit, Sicherheit und dafür, ob ihre Vermögenswerte geschützt sind. Sie lesen Anleitungen, vergleichen Krypto Börsen und schauen sich vielleicht Presales an, wenn sie abenteuerlustig sind.

Die lautesten Narrative übertönen diese Realität oft. Doch darunter ist die Nachfrage nach einer funktionalen, langweiligen und verlässlichen Krypto Infrastruktur weiterhin vorhanden. Sie trendet nur nicht in sozialen Medien. Hoskinsons Wut fühlt sich an wie die Frustration von jemandem, der sieht, wie jahrelange Vorarbeit von einer Woche Unsinn überschattet wird.

