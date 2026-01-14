Solana Prognose: Pause vor dem Ausbruch?

Das Wichtigste in Kürze

Solana befindet sich kurzfristig in einer Phase der Konsolidierung, während Bitcoin bereits einen Ausbruch vollzogen hat.

Trotz Ungeduld am Markt zeigen technische Indikatoren eine schrittweise Verbesserung der Struktur.

Wichtige gleitende Durchschnitte wurden zurückerobert, höhere Tiefs bilden sich aus, und zentrale Fibonacci und Widerstandszonen rücken in den Fokus.

Die aktuelle Marktsituation wirkt weniger wie Schwäche, sondern eher wie eine Pause vor einer Richtungsentscheidung.

Entscheidend bleiben klar definierte Unterstützungs und Widerstandsniveaus sowie die Marktpsychologie rund um runde Kursmarken.

Bitcoin bricht aus, Solana wartet auf seine Reihe

Aktuell hat Bitcoin seine Widerstandslinie bereits nach oben durchbrochen, Solana hingegen noch nicht. Das klingt negativ, aber Märkte bewegen sich selten perfekt synchron. Manchmal läuft ein Asset zuerst los, und die anderen folgen nach einer Pause, die sich länger anfühlt, als sie tatsächlich ist.

While $BTC has broken out above its resistance line, $SOL is still sitting around its resistance price. What's next for $SOL ⁉️ I've noticed that on the $SOL chart, the price is now above the MA50. Comparing this to the last two breakouts with similar patterns, the next target… pic.twitter.com/FS6m3h9Fwh — WaylonInvest (@Waylon122121) January 14, 2026

Auf dem SOL Chart hat der Preis den MA50 zurückerobert, und das ist kein kleines Detail. In den letzten zwei ähnlichen Setups war diese Rückeroberung die Ruhe vor einem Schub in Richtung MA200, einem Bereich, der sich zudem sauber mit dem 0.618 Fibonacci Level deckt. Bei SOL rund um 145 Dollar liegt diese MA200 Zone wie ein Magnet, und Preise mögen Magnete oft mehr als Logik. Ich sehe das nicht als Schwäche. Ich sehe es als einen Markt, der kurz Luft holt.

Das Fibonacci Level erledigt leise seine Arbeit

Trader lieben es, Linien zu zeichnen, und die meisten davon werden ignoriert. Diese hier ist anders. Das 0.618 Fibonacci Level, auf vielen Charts gelb markiert, passt fast perfekt zum MA200 Widerstandsbereich. Diese Art von Konfluenz ist relevant, selbst für diejenigen, die so tun, als würden sie nicht an technische Details glauben.

In früheren Zyklen, wenn Solana diese Kombinationszone erreicht hat, ist der Kurs nicht sofort hindurchgeschossen. Er zögerte. Er wurde getestet. Dann wurde entschieden. Dieses Verhalten ist nicht aufregend, aber sehr menschlich, und Märkte sind letztlich nur Menschenmengen mit Kerzen. Meine Meinung ist einfach: Dieser Bereich wird die kurzfristige Geschichte entscheiden, und so zu tun, als wäre das anders, ist nur Rauschen.

Tageschart Signale verbessern sich leise

Wenn man in den Tageschart hineinzoomt, beginnt das Bild etwas optimistischer zu wirken. SOL hat seine täglichen gleitenden Durchschnitte zurückerobert, was oft das erste Zeichen dafür ist, dass Verkäufer müde werden. Gleichzeitig hat der MACD ein bullishes Crossover ausgebildet, und das Momentum beginnt sich aufzubauen, anstatt weiter zu versickern.

$SOL – Daily Chart Update SOL is showing early trend reversal signals 🔥 📈 Price reclaimed the daily moving averages 📊 MACD bullish crossover with positive momentum building 📉 After forming a solid base around $117, SOL is printing higher lows Key levels to watch: •… pic.twitter.com/OEkApNG2if — LX 🇺🇸 (@crimsonxpurpose) January 14, 2026

Nach der Ausbildung einer soliden Basis rund um 117 Dollar bildet der Preis nun höhere Tiefs aus. Das ist die Art von Struktur, die nicht laut Mond ruft, aber leise Trendwechsel flüstert. Märkte flüstern meist, bevor sie schreien. Das ist keine Garantie. Es ist jedoch ein brauchbarer Hinweis.

Schlüsselzonen wo der eigentliche Kampf stattfindet

Sprechen wir über Levels, denn dort zeigen sich Emotionen. Auf der Unterseite ist der Bereich zwischen 138 und 140 Dollar die Unterstützung, die unbedingt halten muss. Geht sie verloren, beginnt der Markt eine andere, weniger freundliche Geschichte zu erzählen.

Auf der Oberseite liegt der Widerstand zunächst bei etwa 150 Dollar und danach weiter oben bei rund 165 Dollar. Das sind keine Zufallszahlen. Das sind Zonen, in denen frühe Käufer über Gewinnmitnahmen nachdenken und späte Käufer nervös werden. Preise bewegen sich nicht wegen Indikatoren. Sie bewegen sich wegen Menschen.

Wie das in das größere Krypto Bild passt

Solana handelt nicht isoliert. Menschen, die überlegen, ob sie kaufen sollen, lesen gleichzeitig über Presales, vergleichen Krypto Wallets und wägen den gesamten Markt ab. Dieser breitere Kontext ist wichtig.

Wenn Bitcoin ausbricht, setzt das oft Aufmerksamkeit und Kapital für große Altcoins frei. Solana ist meist einer der ersten Orte, zu denen diese Aufmerksamkeit wandert. Die Verzögerung, die man jetzt sieht, ist nicht ungewöhnlich. Es ist eher ein Staffellauf als ein Drag Race. Aus Erfahrung enden diese Pausen oft mit einer recht scharfen Bewegung. Die Richtung ist die einzige echte Frage.

Was würde die bullische Sicht ungültig machen?

Jede Prognose braucht eine klare Linie im Sand. Für mich wäre ein sauberer Bruch der Unterstützung zwischen 138 und 140 Dollar ein Warnsignal. Es wäre kein Weltuntergang, aber es würde bedeuten, dass der Markt mehr Zeit braucht.

Darunter beginnt die gesamte Geschichte der höheren Tiefs zu bröckeln. Dann sprechen wir wahrscheinlich eher über Seitwärtsbewegung als über einen Schub in Richtung 165 Dollar. Das ist nicht tragisch, nur langsamer. Gutes Trading besteht größtenteils darin, früh zu wissen, wann man falsch liegt.

Die Psychologie rund um 150 Dollar

Runde Zahlen sind wichtig. Sie sollten es nicht sein, aber sie sind es. Das Niveau von 150 Dollar ist eine dieser psychologischen Bodenwellen, bei denen Menschen zögern, Screenshots machen und sich in sozialen Medien streiten.

Ein sauberer Ausbruch und Halt über 150 Dollar würde den Ton schnell verändern. Plötzlich wirkt 165 Dollar nicht mehr weit entfernt. Plötzlich aktualisieren Menschen wieder ihre Krypto-Prognosen und fragen erneut, welche Altcoins sie kaufen sollten. Märkte lieben es, sowohl Optimisten als auch Pessimisten bloßzustellen. Deshalb sind diese Zonen immer laut.

Ist Solana noch eine Trader Coin

Meiner Ansicht nach ja. Solana hat schon immer aktive Trader angezogen, weil es sich bewegt, wenn es sich bewegt. Es driftet normalerweise nicht monatelang vor sich hin, wie es manche Assets tun. Diese Persönlichkeit hat sich nicht geändert.

Gleichzeitig tauchen mehr langfristige Halter auf, besonders diejenigen, die ihre Setups bereits sortiert haben, von Börsen über Wallets bis hin zur Verwahrung. Man sieht das daran, wie oft Menschen nach Dingen wie den besten Krypto Wallets oder zuverlässigen Börsen suchen. Diese Mischung aus Tradern und Haltern schafft interessante Märkte.

Warum ich vorsichtig optimistisch bin, nicht euphorisch

Das ist tatsächlich besser für jeden, der nicht spielt. Eine Bewegung von 145 Dollar in Richtung 165 Dollar bei zunehmendem Volumen wäre ein starker, respektabler Schritt. Von dort aus kann der Markt entscheiden, in welcher Stimmung er sein möchte.

