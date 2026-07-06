Immer mehr Krypto-Projekte wappnen sich für Quanten-Ära

Das Wichtigste in Kürze

Quantencomputer könnten künftig private Schlüssel aus öffentlichen Daten berechnen.

Besonders bereits genutzte Wallet-Adressen gelten langfristig als potenziell gefährdet.

Tron, NEAR, XRP Ledger und Zcash testen Schutzmaßnahmen.

Post-Quantum-Readiness wird für Krypto zunehmend ein strategisches Sicherheitsthema.

Kryptowährungen gelten zwar als technologisch robust, doch Quantencomputer könnten in Zukunft ein zentrales Sicherheitsfundament angreifen: digitale Signaturen.

Viele Blockchains nutzen heute elliptische Kurven-Kryptografie, um aus privaten Schlüsseln öffentliche Schlüssel abzuleiten und Transaktionen zu signieren. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte mit Shor’s Algorithmus genau diese mathematische Einbahnstraße aufbrechen und im Extremfall private Schlüssel aus öffentlich sichtbaren Daten rekonstruieren. Besonders gefährdet wären Adressen, deren Public Keys bereits on-chain offenliegen, etwa nach ausgehenden Transaktionen.

Das Risiko ist nicht akut im Sinne eines heutigen Massenangriffs, aber strategisch brisant: Migrationen von Signaturstandards, Wallets, Validatoren und Infrastruktur dauern Jahre. Genau deshalb gewinnt „Post-Quantum Readiness“ in der Kryptoindustrie jetzt deutlich an Bedeutung. Google-Forscher bezifferten 2026 die theoretischen Ressourcen für Angriffe auf secp256k1 bereits niedriger als früher angenommen.

Crypto's quantum arms race is accelerating fast In the past two weeks alone: @trondao put post-quantum signatures on testnet, @NEARProtocol shipped quantum security in its 2.13 upgrade, and the $XRP Ledger advanced a five-part post-quantum roadmap. Zcash's Tachyon upgrade… pic.twitter.com/8WLT1uK7Zr — BSCN (@BSCNews) July 5, 2026

Zuletzt treiben immer mehr Projekte eigene Roadmaps voran. Tron, NEAR, XRP Ledger und Zcash zeigen, dass Post-Quantum-Sicherheit kein Randthema mehr ist.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Tron: Post-Quantum-Signaturen gehen auf das Testnet

Tron gehört zu den Projekten, die das Thema zuletzt besonders sichtbar vorangetrieben haben. Laut aktuellen Berichten wurde auf dem Nile-Testnet ein Upgrade aktiviert, das Post-Quantum-Signaturen testbar macht. Konkret geht es um FN-DSA-512, einen Signaturalgorithmus auf Basis von Falcon-512, der zu den relevanten quantensicheren Signaturansätzen zählt. Wichtig ist dabei: Dies betrifft zunächst nicht das Mainnet, sondern eine kontrollierte Testumgebung.

TRON (@trondao) is pushing towards Quantum-Resistance with the feature now live on Testnet. The protocol's post-quantum signature capability is currently being tested, and developers have started building with it. The blockchain platform is taking action to build the most… https://t.co/VUw1JIsQk4 pic.twitter.com/uOfETZIYo0 — BSCN (@BSCNews) July 3, 2026

Genau das ist jedoch entscheidend, weil Post-Quantum-Kryptografie nicht einfach per Knopfdruck in große Netzwerke eingebaut werden kann. Entwickler müssen testen, wie sich größere Signaturen, andere Verifikationskosten und neue Schlüsselstrukturen auf Transaktionen, Smart Contracts, Validatoren und Infrastruktur auswirken. Für Tron ist das auch ein Signal an DeFi-, Stablecoin- und Zahlungsanwendungen: Wer langfristig große Werte absichern will, muss frühzeitig kryptografische Flexibilität schaffen. Noch ist das keine endgültige Lösung, aber ein wichtiger Schritt von Theorie zu praktischer Implementierung.

NEAR: Quantum Security im 2.13-Upgrade

Auch NEAR arbeitet an quantensicheren Komponenten. Das Upgrade 2.13 bringt laut aktuellen Angaben auf dem Testnet post-quantum-sichere Access Keys und verbindet dies mit Dynamic Resharding, also einer automatisierten Skalierung des Netzwerks. Diese Kombination ist spannend, weil NEAR nicht nur die Sicherheitsfrage isoliert betrachtet, sondern sie mit der langfristigen Nutzbarkeit des Netzwerks verknüpft. Gerade wenn KI-Agenten, Wallets und Anwendungen künftig autonom on-chain handeln, steigt die Bedeutung robuster Signaturen massiv.

Ethereum's new roadmap is NEAR's old roadmap. Vitalik just published the Lean Ethereum strawmap: "almost every major piece of the protocol will be replaced" over the next three to four years. Point by point, it lands on decisions NEAR shipped years ago. Quantum safety, now… https://t.co/QXDwMLH4rT — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) July 5, 2026

Ein kompromittierter Schlüssel wäre dann nicht nur ein einzelnes Wallet-Problem, sondern könnte ganze automatisierte Prozesse betreffen. Post-Quantum Access Keys schaffen hier eine frühe Experimentierfläche. Dennoch bleibt auch bei NEAR wichtig: Testnet-Implementierungen sind noch keine vollständige Mainnet-Migration. Entscheidend wird sein, ob Entwickler, Wallet-Anbieter und Validatoren diese Standards sauber übernehmen können. Positiv ist jedoch, dass NEAR das Thema nicht erst bei einem akuten „Q-Day“ adressiert, sondern bereits jetzt technische Grundlagen schafft.

XRP Ledger: Ripple plant Post-Quantum-Readiness bis 2028

Beim XRP Ledger liegt der Fokus auf einer strukturierten Roadmap. Ripple beschreibt einen mehrphasigen Plan, um den XRPL bis 2028 auf ein Post-Quantum-Zeitalter vorzubereiten. Während der Screenshot von einer fünfteiligen Roadmap spricht, nennt Ripple selbst eine mehrphasige beziehungsweise vierphasige Vorgehensweise. Dazu gehören aktive Tests quantenresistenter Kryptografie, ein hybrider Übergang neben bestehenden Systemen sowie eine Zusammenarbeit mit Project Eleven.

🚨 JUST IN: A threat is coming that could break almost every blockchain: quantum computing. While others debate it, #Ripple already built a 4-phase roadmap to make the $XRP Ledger fully quantum-resistant by 2028. Phase 2 is live now. pic.twitter.com/uCT5z8Tk5E — RippleXity (@RippleXity) July 6, 2026

Besonders relevant ist beim XRPL die native Möglichkeit zur Schlüsselrotation. Das kann die Migration erleichtern, weil Nutzer und Institutionen nicht zwingend bei null anfangen müssen, sondern bestehende Konten kontrolliert auf neue kryptografische Verfahren umstellen könnten. Für ein Netzwerk, das stark auf Zahlungsverkehr, institutionelle Nutzung und langfristige Infrastruktur setzt, ist das strategisch wichtig. Gleichzeitig bleibt das Risiko komplex: Eine Roadmap ersetzt noch keine flächendeckende Umsetzung. Entscheidend wird, wie schnell Validatoren, Wallets, Börsen, Custody-Anbieter und Unternehmen die neuen Standards später tatsächlich unterstützen.

Zcash: Tachyon verbindet Skalierung, Privacy und Quantum Readiness

Zcash nimmt im Post-Quantum-Diskurs eine besondere Rolle ein, weil das Projekt ohnehin stark auf Kryptografie, Zero-Knowledge-Proofs und Privacy ausgerichtet ist. Der Tachyon-Ansatz soll nicht nur die Skalierbarkeit geschützter Zahlungen verbessern, sondern auch die Quantum Readiness stärken.

Ansem explains why zcash:native should trade at a much higher ratio to bitcoin:native "Zcash has a lot of the same features as Bitcoin, but it's quantum-resistant and it's private. A lot of the core believers who were early to Bitcoin were also early to Zcash" "When a ton of… pic.twitter.com/di55J4B4vN — Market Bubble (@MarketBubble) June 29, 2026

Damit geht es bei Zcash um mehr als nur neue Signaturen: Das Projekt will langfristig private digitale Zahlungen massentauglich machen und gleichzeitig gegen künftige kryptografische Risiken robuster werden. Zuletzt berichteten Analysten bereits im Mai, dass Zcash quanten-wiederherstellbare Wallets ausrollen und bis 2027 in Richtung quantensicherer Infrastruktur gehen will.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026