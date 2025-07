Indische Krypto-Börse CoinDCX gehackt, 44 Millionen Dollar entwendet

Das Wichtigste in Kürze

Die indische Krypto-Börse CoinDCX wurde gehackt.

44,2 Millionen US-Dollar wurden gestohlen.

Ursache war ein kompromittiertes internes Konto – kein externer Angriff.

Der Angreifer schleuste das Geld über verschiedene Wallets und nutzte Tornado Cash zur Verschleierung.

Der Vorfall wurde von Ermittlern wie @zachxbt öffentlich gemacht.

CoinDCX reiht sich ein in eine Liste gescheiterter Börsen wie FTX, BlockFi und Voyager. Privatanleger verlieren immer wieder Geld – und Vertrauen. Die Empfehlung: Verwahren Sie Ihre Krypto selbst in einer sicheren, nicht verwahrten Wallet.

Kompromittiertes internes Konto – 44,2 Millionen Dollar weg

CoinDCX wurden 44,2 Millionen Dollar entwendet. Nicht durch ausgeklügelte Malware von Drittanbietern. Nicht durch das Ausnutzen einer Schwachstelle in einem Smart Contract. Nein, dieses Mal war es schlimmer: Ein internes Konto, das für die Bereitstellung von Liquidität verwendet wurde, wurde kompromittiert.

Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen.

another hack, another trust breach in crypto 🚨#CoinDCX, an Indian CEX drained for ~$44.2M almost 17 hours ago. The hacked account was internal & was used for liquidity provisioning worst part is, they are asking raiders & KOLs to praise for CEO's transparency. Thanks to… pic.twitter.com/9LAxCw7PqR — 🦧Mr. APE aka GEM Hunter💎 (@deg_ape) July 19, 2025

Dies war kein Fall von externen Angreifern, die sich mit roher Gewalt Zugang verschaffen. Die Schwachstelle war im Inneren – dort, wo es am meisten wehtut. Das erste öffentliche Warnsignal? Ein Bericht des bekannten Krypto-Ermittlers @zachxbt, der die Bewegung der gestohlenen Gelder aufdeckte.

Sein Bericht zeigte, dass der Angreifer Gelder über mehrere Wallet-Adressen bewegte, insbesondere:

6peRRbTz28xofaJPJzEkxnpcpR5xhYsQcmJHQFdP22n

3btch8cSVp3Uh2SiY9DeiRNYUBmFiBNHZQzDyecJs7Gu

0xEF0c5b9E0E9643937D75C229648158584A8CD8D2

🚨BREAKING 🚨 CoinDCX may have lost $44.2 million in a hack. About 17 hours ago, crypto investigator @zachxbt reported that Indian exchange @CoinDCX was drained. Stolen funds were sent to these addresses:

6peRRbTz28xofaJPJzEkxnpcpR5xhYsQcmJHQFdP22n… pic.twitter.com/SWyc499bfx — Master of Crypto (@MasterCryptoHq) July 19, 2025

Der Angreifer überführte Vermögenswerte von Solana nach Ethereum und nutzte anschließend Tornado Cash – ein Datenschutzprotokoll, das oft mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wird –, um seine Spuren zu verwischen. Ein klassischer Schritt nach einem Hack. Aber er funktioniert immer noch. Es ist enttäuschend, dass im Jahr 2025, nach all den harten Lektionen, dieses Drehbuch immer noch große Börsen unvorbereitet trifft.

Die wachsende Liste von Ausfällen

Zoomen wir mal raus. CoinDCX ist nur der neueste Name auf einer zunehmend tragischen Liste:

Voyager

BlockFi

FTX

WazirX

BitMart

…und jetzt CoinDCX.

Immer noch unsicher, wo Sie Ihre Krypto aufbewahren sollen? Unser Vergleich der besten Wallet-Anbieter kann Ihnen helfen, eine sichere Option zu wählen: Jede dieser Plattformen versprach einst Zuverlässigkeit, Sicherheit und modernste Technologie. Die meisten hatten schicke Apps. Einige sogar Promi-Endorsements. Aber was ihnen fehlte, war konsequente interne Sicherheit und eine echte Kultur der Verantwortung.

Und es sind die Privatanleger, die immer wieder den Preis zahlen.

Das Vertrauen der Kleinanleger liegt in Trümmern. Und das zu Recht. Die Menschen verlieren nicht nur Geld – sie verlieren den Glauben. Suchen Sie nach einem sichereren Weg, Ihre Krypto aufzubewahren? Best Wallet gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Mittel – keine Drittparteien, keine dubiosen Hintertüren.

Schützen Sie sich zuerst

Seien wir ehrlich – Sie müssen Ihre Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Möchten Sie Krypto von einer anderen Börse oder Wallet empfangen? Verwenden Sie eine sichere, nicht verwahrte Wallet wie Best Wallet. Keine zentrale Kontrolle. Keine dubiosen internen Konten. Nur Sie und Ihre Schlüssel.

Need to receive crypto from an exchange or another wallet? 💸 Best Wallet makes it fast, secure, and hassle-free. ⚡ Learn how to deposit BTC, ETH, USDT, and more all in one place! pic.twitter.com/3mqvK2I80i — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 19, 2025

Plattformen können zusammenbrechen. Protokolle können ausgenutzt werden. Aber wenn Sie Ihre eigenen Vermögenswerte halten, vertrauen Sie nicht nur – Sie überprüfen. Lernen Sie, wie Sie BTC, ETH, USDT und mehr in sichere Wallets einzahlen. Warten Sie nicht bis zum nächsten Hack, um aktiv zu werden.

Nicht sicher, wie Sie mit dem Kauf von Krypto anfangen sollen? Sie sind nicht allein. Der Schlüssel ist, bei vertrauenswürdigen Krypto-Plattformen zu bleiben, die für Transparenz bekannt sind und die Sicherheit der Nutzer an erste Stelle setzen.

Abschließende Gedanken

Das war nicht einfach nur ein weiterer Hack. Das war ein Vertrauensbruch auf mehreren Ebenen – technisch, operativ und ethisch. Die indische Krypto-Börse CoinDCX wurde gehackt. 44 Millionen Dollar weg. Interne Systeme offengelegt. Öffentliches Vertrauen erneut erschüttert.

Wir alle wollen, dass Krypto im Mainstream ankommt und dass es kaputte Fiat-Systeme ersetzt.

Aber das können wir nicht erreichen, solange wir fragilen Infrastrukturen, vagen Stellungnahmen und undurchsichtigen Krisenmanagements großer Plattformen gegenüber tolerant bleiben. CoinDCX muss sich verbessern. Und das gesamte Ökosystem der zentralisierten Börsen (CEX) ebenfalls. Transparenz darf keine Option sein.

Bis dahin – bleiben Sie sicher, bleiben Sie skeptisch und verwahren Sie alles selbst. Verwenden Sie vertrauenswürdige Tools. Bilden Sie sich weiter. Denn in der Krypto-Welt ist Ihre beste Verteidigung nicht Hoffnung. Es ist Eigentum.

